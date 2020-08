La lista de los alimentos que jamás le debe dar de comer a su perro

Una buena alimentación es fundamental para el bienestar de nuestras mascotas. En el caso de los perros, la dieta debe elegirse con cuidado y teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos. Además, es importante saber que la dieta humana no es intercambiable con la canina.



Así le dijo la Federación Cinológica de Rusia (RKF) a la agencia de noticias de ese país 'RIA Nóvosti' en un artículo en el que se listan los alimentos que no se recomienda darles a los caninos.

En general, debe evitar darle comida a su perro en la mesa, incluso si es un pedazo de carne y mucho menos huesos, pues pueden fragmentarse y causarle problemas médicos tan serios como una obstrucción intestinal o hasta la muerte. Así mismo, cualquier alimento con sal o azúcar resulta dañino para los dientes e hígado de estos animales, le dijo Valdimir Golubev, director de la RKF, a 'RIA Nóvosti'.



Más específicamente, la RKF insta a nunca darles comida picante o con especias, alcohol, té, café ni tampoco chocolate o alimentos derivados del cacao. Estos últimos, por ejemplo, contienen teobromina y cafeína, compuesto que los perros no pueden metabolizar y cuyo consumo, según la página web del hospital veterinario 'VCA', podría requerir atención médica urgente.



(Le puede interesar: ¿De qué se trata el proyecto de cédula para las mascotas en el país?).



También están contraindicados ciertas frutas y verduras, por lo que no hay que pensar que los alimentos saludables para el ser humano lo son para los canes.



Es el caso de la cebolla y el ajo que pueden provocar diarrea y anemia, incluso cuando hacen parte de platillos a manera de condimentos, según plantea el artículo de 'RIA Nóvosti'.



Igualmente, explicó la RKF, debe evitar darle a su perro ciruelas, melocotones y cerezas porque sus pepas contienen cianuro —un compuesto que también es peligroso para los humanos— y lo pueden ingerir si llegan a masticarlas. Tampoco debe darle estos frutos sin semilla porque su acidez le puede producir pancreatitis a su mascota.



(Le recomendamos leer: Santurbán y el proyecto minero que intenta llegar a Santander).



En la misma línea están todas las partes del aguacate porque contienen persina, un compuesto inocuo para los humanos, pero que provoca en perros diarrea, vómito y problemas respiratorios, según la RKF.



La misma institución urge evitar darle a su peludo cualquier fruto seco por sus alto contenido en grasas. Especial precaución necesita la nuez moscada y la macadamia que provocan reacciones similares a las del aguacate, además de afectaciones en el sistema nervioso.

¿Qué sí puedo darle a mi perro?

El consumo de huevos, maíz, carne humada, alimentos horneados, uvas, setas, papas y granadas no representa un problema inmediato, dijo la RKF. Sin embargo, son alimentos difíciles de digerir para un perro y que a largo plazo podrían causar malestar estomacal y en algunos casos daños hepáticos y renales, por lo que de todos modos es preferible minimizar su ingesta al mínimo o eliminarlos del menú perruno.



Lo mismo sucede con los lácteos (queso, yogur, helados): "si un perro prueba un helado no le va a pasar nada, pero no le puede comprar un cono entero", le dijo Golubev a 'RIA Nóvosi'.



(Vea relacionado: Conozca algunas de las razas de perros menos propensas a enfermedades).



Según dijo la RKF, los alimentos secos preseleccionados (concentrado) deberían aportarle todos los oligoelementos necesarios, aunque podría ser una opción una dieta natural con, por ejemplo, zanahorias, pepinos, auyama,tomates 'cherry', corazones de pollo, pavo hervido, y manzanas o peras peladas bajas en azúcar y sin semillas.



Pero debido a que cada mascota tiene necesidades específicas, esta federación recomienda consultar siempre a un veterinario para determinar qué es mejor en cada caso.

Tendencias EL TIEMPO