'Más del 70 % de los incendios en Italia fueron provocados por el hombre'

Más del 70 por ciento de los numerosos incendios que se han desatado en varias regiones de Italia fueron provocados por el hombre y en menor medida por el cambio climático, aseguró este jueves el ministro para la Transición Ecológica, Roberto Cingolani.

"El 57,4 por ciento de los incendios fueron provocados voluntariamente y el 13,7 por ciento provocados involuntariamente por el hombre, en total más del 70 por ciento", indicó Cingolani en una audición en la Cámara de Diputados.



La península italiana registró cientos de incendios en las últimas semanas, entre ellos en el oeste de la isla de Cerdeña, que devastó cerca de 20.000 hectáreas. Según el ministro, "menos del 2 por ciento" de los incendios se deben a causas naturales, como la sequía del territorio, y para más del 4 por ciento el origen es "indeterminado".



El 22 por ciento de los incendios son "inclasificables", lo que significa que no se excluye la mano humana. "El cambio climático tiene poca influencia en estos incendios, que dejan de todos modos la tierra más árida y generan vientos cálidos y secos", explicó Cingolani.



Desde el inicio del verano boreal, los bomberos italianos han realizado miles de intervenciones en toda la península, pero principalmente en el centro y sur del país.



"Entre finales de julio y principios de agosto, registramos 255 intervenciones de medios aéreos", entre hidroaviones y helicópteros, aseguró el ministro. Las autoridades italianas no han logrado determinar las razones por las que se han desatado esos incendios -si se excluye la enfermedad mental- dado que no aportan algún beneficio económico a quien lo provoca.



"La ley vigente prohíbe que se utilice el terreno quemado durante 15 años, después de los cuales sólo se puede emplear para las mismas actividades que se realizaban antes del incendio", recordó el ministro.



Se trata de una ley aprobada en 2000 que prohíbe el cambio de uso del terreno quemado para evitar así la quema de bosques y el aumento de la construcción. Según cifras de la ONG para la protección del medioambiente , citadas por el ministro, las regiones más afectadas por los incendios son Campania, Puglia, Calabria y Sicilia.



Esas cuatro regiones, todas en el sur, registraron alrededor del 55 por ciento de los incendios en 2020, con casi el 80 por ciento del terreno destruido por los incendios.



Los bomberos combatían este jueves contra los incendios en Sicilia, mientras que los alcaldes de las localidades alrededor de Matera (Basilicata, sur), donde arde desde el miércoles un basurero, invitaron a la población local a quedarse en casa con las ventanas cerradas.





AFP

