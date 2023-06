Parques Cómo Vamos presentó los resultados de una encuesta de percepción sobre los Parques Nacionales Naturales (PNN) en 23 ciudades del país. Una de las grandes reflexiones que arrojó el proyecto fue que el 64 % de las personas tienen alguna información sobre las áreas protegidas pero que un 56% de los encuestados no reconoce que existan amenazas sobre los PNN.

Por primera vez se mide la percepción de los parques



En 2021 y 2022 se realizaron dos informes enfocados en evaluar la gestión, administración y metas logradas en el contexto de los PNN. Este es el primer año en que se realiza una encuesta totalmente centrada en medir el pulso a los colombianos en cuanto a su conocimiento de los Parques.



Un 57% de los ciudadanos que respondieron la encuesta consideran que ahora se recicla más. En cuanto a otras prácticas que corresponden al cuidado del medio ambiente como ahorrar energía eléctrica, plantar árboles, llevar sus propias bolsas al supermercado, las personas también contestaron que pensaban que se hacían más a comparación del 2018.



Entre los resultados más destacados de la Encuesta de Percepción (realizada en 23 ciudades del país) se encontró que el 82 % conocía o había escuchado acerca de los Parques Nacionales Naturales y que el 70 % consideraba importante destinar recursos para la conservación de la naturaleza.



Para Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente de Colombia y uno de los que impulsó la creación de Parque Cómo Vamos (2017), "esto no significa que necesariamente todos los colombianos estén dispuestos a pelear por la protección de los Parques".



Esto se debe a que "hay bastante ignorancia sobre los PNN: a la pregunta ¿con qué palabras, conceptos o ideas relaciona usted los Parques Nacionales Naturales?, sólo el 18 % dijo que a el nacimiento de las fuentes agua, cuando una parte muy importante de los PNN justamente protegen fuentes de este recurso, como son todos los parques que existen en los páramos, ejemplo de ello son el de Sumapaz o de Chingaza", explicó Rodríguez. ​



Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, unidad administrativa especial encargada de la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, coincide sobre el tema del agua, debido a que "la tarea es que la gente reconozca la función que tiene el área protegida" al plantear el siguiente ejemplo: "El agua de Bogotá depende en buena parte de Chingaza y Sumapaz, pero si se le pregunta a los bogotanos de dónde viene el agua, responden que del acueducto o algunos contestan que de los páramos pero no lo asocian a un Parque Nacional".

Por otro lado, Jarro destacó que en la encuesta financiada por WWF y realizada por la empresa Cifras y Conceptos, el 82 % asegura que conocen los Parques. "Uno de los aspectos más importantes es la recordación que la gente tiene de los Parques, es la cifra más alta respecto a universidades públicas o cualquier otra empresa, según explica la firma que hizo la encuesta".



Cifras y Conceptos ha socializado los resultados de la encuesta en dos oportunidades, una en el marco del encuentro que tuvo PNN de Colombia por asuntos de planeación, hace aproximadamente un mes y en la Feria Internacional de Ambiente, que fue la semana pasada.

Los ciudadanos no reconocen las amenazas de los PNN

El Parque Nacional de Chiribiquete, conocido hace relativamente poco tiempo, es un lugar de mitos y leyendas Foto: Archivo EL TIEMPO

Catalina Gutiérrez, directora de WCS Colombia, organización que trabaja por la conservación de la vida y paisajes silvestres y que hace parte de Parques Cómo Vamos, dice que "entender la percepción de los ciudadanos complementa la información que hemos publicado en los dos informes anteriores que dan cuentan de cómo están las situaciones de amenaza de los parques y su capacidad administrativa, entre otros puntos. Es importante entender cómo los ciudadanos ven sus parques, ver si hay reconocimiento o no de ellos y de la institucionalidad que los administra".

Una pregunta que la mayoría de los encuestados no supo responder fue si reconocían algún tipo de amenaza sobre los Parques Nacionales Naturales, el 56 % dijo que no.



Gutiérrez realizó un paralelo entre los informes de Parques Cómo Vamos 2021, 2022 y la encuesta del 2023, y encontró "interesante ver que en la encuesta actual las personas no reconocen las amenazas cuando en los anteriores documentos se planteó que la deforestación y la presencia de cultivos ilícitos eran problemas latentes".

Desde PNN de Colombia mencionan que hoy las principales amenazas son el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la deforestación, extracción ilícita de minería, cultivos ilegales.

Para que la gente identifiquen estas amenazas, Jarro cree conveniente trabajar la forma cómo se presentan los Parques, por ejemplo, que entiendan que el agua que se consume en Bogotá, viene de un parque, y así van a tener en su radar lo fundamental de estas áreas.

Además mencionó el tema de provisión de agua, "la gente tiene cierta idea de que el recurso proviene de ríos y de lagunas, 47 % de los encuestados lo dice y, en uno de los informes se señaló que un 50 % de los recursos hidrográficos del país tienen presencia en algún PNN".

Páramo de Sumapaz. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO.

Más allá del Tayrona

Por otro lado, el 30 % de los encuestados asegura que conocen los Parques y que han ido a alguno. El más visitado es el Tayrona, por el 28 %. Le siguen El Cocuy con 22 % y el de Sierra Nevada de Santa Marta con 15 %.



En Colombia, hay 22 parques abiertos al ecoturismo, algunos ni siquiera aparecen en la lista de los visitados por los encuestados, estos fueron: Old Providence McBean Lagoon, en las Islas de Providencia y Santa Catalina; El Tuparro, en Vichada; Cueva de los Guácharos, en Huila; Tinigua, en Meta; Los Flamencos y La Macuira, en La Guajira; Los Colorados, en Bolívar; Uramba Bahía Málaga, en Valle del Cauca; Tatamá, en Chocó; Risaralda y Valle del Cauca; Malpelo, en el océano Pacífico Oriental, y Los Estoraques, en Norte de Santander.

"El parque Tayrona siempre ha sido objeto de debate y yo creo que eso ha hecho que la gente del interior se interese por visitarlo", asegura Manuel Rodríguez, y recuerda que "hace 50 años, hubo una gran controversia nacional porque el Gobierno de entonces se proponía dar una concesión a unos grandes hoteles europeos en el Parque Tayrona y hubo una oposición muy fuerte".



Por su parte, Carolina Jarro, asegura que los parques más visitados y más populares por el voz a voz son Corales del Rosario y Tayrona. Explica que otros parques, como el Otún Quimbaya o los de la región Pacífico, aunque le apuesta al turismo "necesitan un ejercicio de mayor promoción, pues quienes visitan esta área son personas que viven cerca, se requiere una actividad que permita acercarse más fácilmente a estos parques, teniendo en cuenta que son áreas protegidas, donde el acceso puede ser complejo".

Sendero de manglares en el Parque Nacional Natural de Utría en la región del Pacífico. Foto: IIAP – WILLIAM KLINGER BRAHAN

El conocimiento que hay sobre los Parques

Al pregunta "¿cuál cree que es la región geográfica con más Parques Nacionales Naturales?", el 43 % de los encuestado no supo que contestar y el 15 % que le siguió, dijo que la Amazonía. No obstante, esta última respuesta es incorrecta: en la región Caribe es donde más Parques hay puesto que allí se ubican 14, en la Amazonía hay 11.



Jarro explica que este imaginario existe porque la gente suele creer que en la región amazónica es donde el paisaje está mejor conservado. Si la pregunta hubiera sido dónde creían que había más extensión de Parques, la respuesta correcta si era la Amazonía, donde solo el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete tiene un área aproximada de 1.298.955 hectáreas.



Otra reflexión que deja la encuesta es que la gente no conoce cuál es la entidad encargada de administrar los parques (Parques Nacionales Naturales de Colombia), el 53 % respondió que es el Ministerio de Ambiente. Frente a esto Jarro, opinó que si bien es importante que se reconozca la entidad, ellos destacan que los parques como tal, gozan de popularidad entre la ciudadanía.



En la Encuesta de Percepción, el 62 % de la personas consideró que el objetivo de un Parque era proteger zonas geográficas de fauna y flora que están en riesgo de extinción. Además, es importante recalcar que son espacios donde se protegen la cultura, la tradición y la ancestralidad, como es el caso del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito, que preserva la cultura del yajé que pertenece a las comunidades indígenas de ese territorio.



Finalmente, el 70 % consideraba importante destinar recursos para la conservación de la naturaleza. Carolina Jarro de PNN de Colombia, se une a este pensamiento ya que "el porcentaje del presupuesto nacional que se invierte a la conservación es muy bajo: lo que se invierte por hectárea anualmente es casi lo mismo que cuesta un pasaje de Transmilenio, o sea unos $2.900", sostuvo Jarro, quien añadió que "los estándares internacionales dicen que debe haber un guardaparques por cada 4.000 hectáreas, nosotros tenemos uno por cada 34.000 hectáreas".



Una de las reflexiones que compartió el exministro Rodríguez es que "de lo que no se conoce, no se puede hablar con seguridad". Y dice que los colombianos no cuentan con las herramientas para conocer a profundidad los Parques Nacionales Naturales que los rodean, y plantea la importancia de incluir en el plan curricular de las instituciones educativas la visita a al menos un PNN.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

