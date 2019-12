Más de 500 ambientalistas no participarán en diálogos con el Gobierno

En una carta firmada para más de 500 ambientalistas, entre los que aparecen profesores universitarios, biólogos, ecólogos, activistas y organizaciones sociales, aseguran que no la mesa convocada por el Gobierno Nacional el 28 de noviembre no cuenta su apoyo y representación.

El viernes pasado, más de de 100 ambientalistas aceptaron la invitación del presidente Iván Duque, con el fin de plantear los temas que les preocupan al rededor del 'fracking', la aspersión con glifosato, protección de páramos, el Acuerdo Escazú, entre otros. De allí salieron más de 70 propuestas que según el Ministerio de Ambiente están siendo analizadas.



Sin embargo, durante la conversación, algunos líderes se levantaron de la mesa, porque aseguran que el Gobierno no tiene voluntad política para negociar. Uno de ellos fue Carlos Andrés Santiago, miembro de Colombia libre contra el fracking. En su acalorada intervención, le preguntó al mandatario si seguiría con las intenciones de hacer 'fracking' en el país, y al no obtener respuesta, se retiró de la mesa.



Pese a esto, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano reiteró que las conversaciones continuarán y que todos los actores ambientales están invitados a participar.



No obstante, en esta carta enviada a la opinión pública, al rededor de 500 ambientalistas, aseguran que, "el diálogo no puede seguir siendo subsumido a

una rendición de cuentas discursiva sobre el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque

pues, de esa manera, seguirá siendo un monólogo gubernamental".



Aún así, quienes dicen no estar de acuerdo con este diálogo, insisten en plantear una conversación nacional incluyente que aborde los puntos definidos en el Paro Nacional:



1. Uso del Esmad, derecho a la vida y a la protesta y Acuerdos de Paz

2. Cambio climático y deforestación

3. Actividades extractivas

4. Semillas y fumigación

5. Derecho a la participación, protección de líderes y lideresas, consultas populares

6. Puertos marítimos, ciudades, transición energética, plásticos, educación ambiental



Puede leer la carta completa aquí: