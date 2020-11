Más de 1,3 millones de referencias en el mayor catálogo de plantas

Científicos alemanes han compilado lo que ahora es la lista más grande y completa de nombres científicos de todas las especies de plantas conocidas en el mundo.



El Catálogo de Plantas Vasculares de Leipzig (LCVP) actualiza y amplía enormemente el conocimiento existente sobre la denominación de especies de plantas, y podría reemplazar a The Plant List (TPL), un catálogo creado por el Royal Botanic Gardens, Kew en Londres, que hasta ahora ha sido el fuente de referencia más importante para los investigadores de plantas.



(Le puede interesar: Una expedición descubre récord de peces en aguas profundas abisales)

"En mi trabajo diario en el Jardín Botánico, me encuentro con regularidad con nombres de especies que no están claros, donde las listas de referencias existentes tienen lagunas", dijo en un comunicado Martin Freiberg curador del Jardín Botánico de la Universidad de Leipzig, autor principal del nuevo catálogo.



"Esto siempre significa investigación adicional, lo que le impide hacer su trabajo real y, sobre todo, limita la confiabilidad de los resultados de la investigación. Quería eliminar este obstáculo lo mejor posible".



(Vea también: Huracán Iota pudo desaparecer ave endémica de Providencia)



Con 1'315.562 nombres científicos, el LCVP es el más grande de su tipo en el mundo que describe plantas vasculares. Freiberg recopiló información de bases de datos relevantes accesibles, la armonizó y estandarizó los nombres enumerados de acuerdo con los mejores criterios posibles.



Sobre la base de otros 4.500 estudios, investigó más discrepancias, como diferentes ortografías y sinónimos. También agregó miles de nuevas especies a las listas existentes, especies identificadas en los últimos años, principalmente gracias a los rápidos avances en las técnicas de análisis genético molecular.



El LCVP ahora comprende 351.180 especies de plantas vasculares y 6.160 híbridos naturales en 13.460 géneros, 564 familias y 84 órdenes. También enumera todos los sinónimos y proporciona más detalles taxonómicos.



Esto significa que contiene más de 70.000 especies y subespecies más que el trabajo de referencia más importante hasta la fecha, TPL. Este último no se ha actualizado desde 2013, lo que lo convierte en una herramienta cada vez más obsoleta para su uso en la investigación, según Freiberg.



"El catálogo ayudará considerablemente a garantizar que los investigadores de todo el mundo se refieran a la misma especie cuando utilizan un nombre", dice Freiberg.



"Originalmente, -añadió- tenía la intención de que su conjunto de datos fuera para uso interno en Leipzig. Pero luego muchos colegas de otros jardines botánicos de Alemania me instaron a que pusiera el trabajo a disposición de todos".

Más noticias de medioambiente y ciencia:

Una estación orbital, nuevo objetivo de China en la LunaLa escasez de agua para 3.200 millones de personas, un desafío mundial

Cambio climático: ¿damnificados o desplazados? Un debate necesario

La temporada de huracanes termina con balance récord