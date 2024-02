El fotógrafo y educador español, Mario Suárez, es considerado por los expertos uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo. Tan solo en 2023 fue merecedor de una mención de honor en el premio al Fotógrafo de aves del año, el concurso de fotografía de aves con mayor reconocimiento del mundo.



Suárez visita por estos días a Colombia invitado por la 10ª. Versión del Colombia Birdfair, que se realiza del 15 al 18 de febrero en Cali. A su llegada, el español pidió algo inusual a los organizadores de la feria: visitar uno de los basureros de la ciudad, donde deseaba fotografiar aves con el objetivo de concientizar alrededor de los impactos que tiene la contaminación en la vida silvestre.

Eso es algo que hace mucho este profesor de primaria, que por primera vez visita Colombia y América Latina, uno de los paraísos mundiales para los ‘pajareros’. En entrevista con EL TIEMPO habla de cómo le ha parecido el aviturismo en el país, explica porqué su primer destino fue un basurero y cuál es el ave que más ilusión le hace capturar con su lente.



Mario Suárez tomando fotografías de aves en el país. Foto: Colombia Birdfair

¿Cómo va su visita a Colombia?



Primero mucha ilusión porque es algo que llevo esperando mucho tiempo. Nunca había podido cruzar el charco, como digo yo, y venir aquí a un país como puede ser Colombia, con esta riqueza que tenéis aquí de biodiversidad y con unas especies que siempre he soñado poder verlas y fotografiarlas. Por lo tanto, un sueño cumplido.

¿Cuál es el ave que más ilusión le hace fotografiar?



Los colibríes, que es lo más normal para vosotros, para mí es un ave mágica. Entonces con poder fotografiar un colibrí ya me voy contento.

¿Qué lugares planea visitar?



Ahora estoy en la Reserva San Felipe Birding, en el kilómetro 18 en la vía entre Cali y Dagua. Un sitio encantador. Maravilloso. Una atención muy buena. Y disfrutando de las aves que tienen aquí. Luego hoy en un ratico me voy a La Florida para ver otras especies distintas. Está un poco más alto, me dijeron, y entran otras especies. Y luego durante los días de la feria nos sacan a pajarear a distintos ecosistemas. Bosque templado, luego por el río Cauca y después de la feria nos van a llevar a una finca muy interesante que se llama El Diamante.

¿Por qué pidió ir a tomar fotos en un basurero?



Yo soy profesor y me interesa mucho concienciar a mis alumnos del problema que tenemos hoy en día con el plástico. Entonces me interesa ese tipo de fotos. Siempre ando buscando en mi Asturias natal que tenemos una zona con muchas playas, muy bonitas, y que en los veintipico años que llevo fotografiando las aves en mi zona he visto como cada vez tenemos más abundancia de plástico.

Fotografía tomada por Mario Suárez en la laguna El Pondaje, ubicada en la Comuna 13, en el Oriente de Cali y que queda contigua al humedal Charco Azul. Foto: Mario Suárez

Intento siempre retratar las aves cerca de los plásticos para concienciar. Y siempre ando buscando eso, algún basurero que haya aves porque van allí a alimentarse. Y es una pena, aves maravillosas que te las encuentras rodeadas de plástico y muchas veces les causan la muerte puesto que se comen plásticos, enredan con plásticos en las patas, quedan atrapadas. Por tanto son fotos para mí muy interesantes.

¿De dónde surge este amor por las aves?



Pues desde muy pequeño mi padre, que era un gran amante de la naturaleza y en concreto de las aves, me lo transmitió en los paseos por el campo en mi Asturias natal, que es una zona también muy rica en cuanto a naturaleza. De hecho, el eslogan que tiene Asturias en España para el turismo es 'Asturias, paraíso natural' y siempre paseando por los campos de Asturias, pues siempre enseñándome mira ese pajarito y lo que está haciendo, entonces desde bien pequeñito me transmitió el amor por las aves.

¿Y hasta ahora, qué tal le ha parecido las aves que ha visto?



Son aves con unos coloridos increíbles que no tenemos en España y con los cantos aquí donde nos levantamos en San Felipe... Al amanecer, ya está rodeado de cantos de las aves. Magia y naturaleza en estado puro. Espero que no sea mi primera vez y que seguro que vuelvo por aquí.

Entrada al Colombia Birdfair, que se realiza por estos días en la ciudad de Cali. Foto: Colombia Birdfair

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

