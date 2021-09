Marco Mundial de Biodiversidad: se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo

Más allá de la particular foto del presidente Iván Duque y los líderes indígenas del Amazonas que fue el centro de la controversia esta semana, la PreCOP de Biodiversidad, el evento que reunió a líderes globales, jefes de Estado, ministerios y organizaciones de la sociedad civil, era también uno de los puntos incluidos en la agenda de la tercera sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020, la hoja de ruta que los 196 países adscritos al Convenio de Diversidad Biológica (CBD) acordarán para revertir la pérdida de biodiversidad en los próximos 10 años.



El mismo marco que está programado para ser adoptado en la 15.ª Conferencia de las Partes del CDB en Kunming (China) (COP15), la cual se desarrollará en dos sesiones; la primera, en octubre de 2021, y la segunda, en abril y mayo de 2022, un momento en el que se espera tener reuniones presenciales para la adopción de las decisiones.

Virtualmente, del 23 de agosto al 3 de septiembre, y con el auspicio de Colombia, las delegaciones de los países signatarios y algunos sectores de la sociedad civil se reunieron para trabajar en un borrador de este marco, robusto, con metas medibles, alcanzables y realistas.



Sin embargo, si bien se lograron algunos avances, para organizaciones como WWF aún quedan importantes retos que no se resolvieron en las recientes semanas, entre ellos el tema de cómo se financiará la implementación del plan. Asuntos que se deben aclarar en la breve ventana de negociación que queda en enero del próximo año, antes de que el borrador del plan llegue a la COP15 para su adopción.



EL TIEMPO habló sobre este tema con Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, quien enfatiza que se está acabando el tiempo para que el mundo asegure un acuerdo ambicioso capaz de revertir la pérdida de naturaleza para 2030.

¿Qué balance podemos hacer de estas rondas de negociación?

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. Foto: WWF

Es importante reconocer el trabajo fuerte que han hecho los negociadores para avanzar de manera virtual, que es un espacio bastante complejo. Nuestro mensaje es que, si bien hay avances, nos estamos quedando muy cortos en terminos del tiempo para lograr este acuerdo global.



Vemos como positivo que estas semanas permitieron a los países encontrar elementos comunes en varias áreas de trabajo, pero nos preocupa que se requiere fortalecer la ambición y avanzar rápidamente en un acuerdo de biodiversidad que tenga un compromiso mucho más fuerte.



Necesitamos que lo que vimos en la PreCOP con los líderes ambientales se traduzca en compromisos que se vean reflejados en los textos de negociación. Si bien se nos está agotando el tiempo, aún no es tarde para que consigamos una naturaleza positiva para el mundo.



¿Qué temas quedan por resolver?

Todavía hay una brecha de financiamiento para implementar este nuevo acuerdo, que es de unos 700.000 millones de dólares por año FACEBOOK

Desde el punto de vista financiero hay unas cifras que son importantes, todavía hay una brecha de financiamiento para implementar este nuevo acuerdo, que es de unos 700.000 millones de dólares por año para enfrentar esa urgencia que tenemos.



Las fuentes de financiamiento requieren recursos de diferentes tipos, a nivel doméstico, internacional, recursos públicos y privados.



También necesitamos, paralelo a este financiamiento, que las inversiones de las políticas públicas que existen para los subsidios que son perversos para la biodiversidad, que están estimados por la Ocde en 500.000 millones de dólares por año globalmente, sean eliminadas o redirigidas.



Además, necesitamos un compromiso ambicioso y transformacional que permita abordar los motores de pérdida de biodiversidad, incluyendo también metas ambiciosas en terminos de reducción de la huella de producción y consumo, que son claves dentro de este nuevo marco.

¿Qué incluye el borrador del Marco Mundial de Biodiversidad?

El texto que se presentó la semana pasada contiene muchos de los elementos necesarios para lograr un acuerdo exitoso para revertir la pérdida de la naturaleza para el 2030: tiene una misión clara, incluye metas de conservación y restauración basadas en áreas, entre ellas una es proteger el 30 por ciento de la superficie terrestre, el agua dulce y los océanos para 2030.



El borrador ofrece una buena base para la negociación, pero desde WWF estamos promoviendo que haya una meta o visión global medible para la naturaleza, similar a lo que tenemos para el clima con la meta del Acuerdo de París, que plantea limitar el calentamiento a 1,5 °C .



Abogamos porque existan metas cada vez más medibles para que no ocurra lo que pasó con el plan estratégico pasado, en el que los objetivos planteados no se podían cumplir. Es muy importante que estas nuevas metas tengan hitos específicos que podamos lograr.

¿Para qué sirvió la PreCOP?

El espacio de la PreCOP lo organizó el Gobierno de Colombia con el fin de tener la participación de los diferentes líderes a nivel global para que dieran un impulso político a la ambición que se requiere frente al marco que se esta adaptando.



Lo que vimos por parte de los líderes es que realmente hay unas declaraciones en términos de lograr esa voluntad política, pero es importante que eso se vea reflejado en el texto de negociación.

¿Por qué la COP15 y la COP26 serán decisivas para el futuro de la humanidad?

Este año es fundamental para el futuro del planeta. Estamos en un momento crítico frente a la crisis de pérdida de naturaleza y biodiversidad, del cambio climático y de la salud. La pandemia nos ha mostrado que estas crisis están muy interrelacionadas; la salud humana y el bienestar del ambiente dependen de la salud de la naturaleza.

Estamos en un momento único para tratar de buscar una mayor relación entre las agendas de biodiversidad, las de cambio climático y las de desarrollo sostenible, que siempre habían sido tratadas de manera separada, pero que están completamente interrelacionadas.



Bajo este contexto, necesitamos que los líderes mundiales se unan y pongan en práctica planes y acciones ambiciosos que lleven a la naturaleza hacia el camino de la recuperación para salvaguardar a las personas y al planeta.



La COP15 y la COP26 son un espacio que le permitirá a los países renovar y fortalecer los compromisos frente a la agenda de biodiversidad y de cambio climático.

Al entrar en una nueva década, debemos asegurarnos de que sea una de acción para que la naturaleza y las personas traigan un futuro positivo a la naturaleza, neutro en carbono y equitativo para toda la vida en la tierra. Es hora de reevaluar nuestros objetivos y poner a la naturaleza en el camino de la recuperación, deteniendo y revirtiendo la pérdida de biodiversidad para 2030 a fin de lograr un mundo positivo para la naturaleza.

¿Qué rol juega Colombia en estas negociaciones?

Colombia, como país megadiverso, ha jugado un rol de liderazgo en la definición de los compromisos y agendas multilaterales que velan por la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Tal fue el caso con la negociación del Acuerdo de París sobre cambio climático y la Agenda 2030.



A través del liderazgo en iniciativas como el Compromiso de Líderes por la Naturaleza –el cual tiene el apoyo de 89 líderes mundiales–, Colombia se ha comprometido a revertir la pérdida de biodiversidad a través de 10 acciones específicas y fortaleciendo su implementación.



Adicionalmente, el país es parte de la Coalición de la Alta Ambición, el grupo intergubernamental de más de 60 países, presidido por Costa Rica y Francia, que promueve un acuerdo mundial para proteger al menos el 30 por ciento de la tierra y los océanos del mundo para 2030, y de la Coalición Mundial por los Océanos.

¿Cómo ven que aún no se haya ratificado el Acuerdo de Escazú?

Desde la Alianza para el Acuerdo de Escazú, que es una plataforma de varias organizaciones, entre ellas la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, Dejusticia, la Asociación Ambiente y Sociedad, WWF, entre otras, hemos hecho un seguimiento muy cercano al acuerdo.



Sabemos que el Gobierno Nacional va a hacer un proceso de socialización. Sin embargo, creemos que este propósito no debería retrasar la radicación del texto en el Congreso. Se puede avanzar porque estos escenarios no son excluyentes sino complementarios.



Desde el 2014 se hicieron varios espacios de socialización y evidenciamos que la construcción de este tratado ha tenido un proceso participativo. Es muy importante que el Gobierno haga efectivo ese compromiso, sobre todo teniendo en cuenta la conflictividad ambiental que existe en Colombia y el asesinato de los defensores ambientales en el país.





ALEJANDRA LÓPEZ

REDACTORA EL TIEMPO

@male_lopezp

