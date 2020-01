Mapaches fingen ser estatuas para que no los descubran en un jardín

Un video en el que un par de mapaches son descubiertos merodeando el jardín de una casa se ha vuelto viral en redes sociales alrededor del mundo.

Se trata de unas curiosas imágenes de aquellos animales, pues al verse 'con las manos en la masa' , en vez de huir, fingen ser estatuas y lo que realmente logran es verse bastante tiernos.

La publicación titulada “Don't move, he can't see us” (No te muevas, él no puede vernos), en Twitter, alcanza más de ocho millones de reproducciones, 86 mil retuits y 222 mil 'me gusta'.



Los usuarios han respondido al video de manera jocosa, con risas, memes y gifs, pues aunque parece común ver a estos mamíferos en las calles, ya que están adaptados a la vida urbana, la reacción de 'parálisis' de los pequeños mapaches causa gracia.

