Manual del buen ciudadano perruno

Antes de la contingencia provocada por la pandemia, es probable que muchos dueños de perros no estuvieran familiarizados con lo que implica tener una mascota. Ahora que pasan más tiempo con sus perros deben hacerse cargo de actividades que podían delegar en otras personas, como los paseos y las visitas al baño.

Con el fin de conservar y mejorar nuestra relación con los vecinos, con los demás animales y, sobre todo, con nuestra propia mascota, es necesario incentivar ciertos comportamientos que ayuden a mantener las buenas relaciones dentro de la sociedad. Con esto en mente, presentamos un manual de buenas costumbres y comportamientos perrunos que todo dueño de mascotas debe procurar desarrollar, fomentar y poner en práctica siempre que sea posible.

1. Siempre llevar collar y traílla para los paseos diarios o hacer ejercicios fuera. El collar debe tener una placa con su número de contacto para que lo puedan localizar en caso de pérdida o alguna emergencia.



2. No deje que el perro defeque en cualquier parte. Siempre procure salir con una bolsa para recoger los desechos y, luego de haberlo hecho, deposítelos en los lugares destinados para ello.



3. Si la ley lo exige o si su perro tiene un temperamento fuerte, deberá circular con bozal. Según el Código Nacional de Policía, las razas que deben hacer uso de este son rottweiler, american pit bull terrier, american Staffordshire terrier, bullmastiff, Tosa japonés, pit bull terrier, mastín napolitano, fila brasilero, dóberman, fila brasilero y dogo de Burdeos.



4. Pasee a su perro en parques y plazas públicas en ciertos horarios, solo si es pacífico y si se comporta adecuadamente con otros perros y personas. En caso contrario, siempre debe supervisarlo constantemente y pasearlo en lugares y horarios poco concurridos para que también tenga la oportunidad de hacer actividad física sin contratiempos o accidentes.



5. Procure un adecuado proceso de socialización de su mascota con otros animales, personas e, incluso, con vehículos. Evite la violencia, los castigos físicos y, sobre todo, el maltrato animal.



6. Eduque a su mascota. Enséñele comandos de voz o sonidos que le permitan comportarse adecuadamente en lugares públicos o concurridos. Además, es importante que se acostumbre a diferentes entornos para que pueda jugar con tranquilidad y evite al máximo conflictos con otros perros o con humanos.



7. Evite correr con su amigo peludo en lugares peligrosos, como carreteras, cruces vehiculares, etc., ya que pueden producirse accidentes o atropellamientos. Su perro debe hacer uso siempre de la correa, y solo debe retirarla en ambientes seguros y que él reconozca.



8. Lleve el esquema de vacunación y desparasitación actualizado a la fecha. Esta no es solo una responsabilidad con la salud de nuestro amigo peludo, sino también con las demás mascotas y personas con las que su perro pueda tener contacto.



9. Para mantener también la salud y el aseo, debe establecer una rutina de baño periódica. Es indispensable que no sea muy recurrente ni muy espaciada. Lo ideal sería una vez cada mes o cada dos meses, haciendo uso de productos adecuados para animales de compañía.



10. Evite hacer ruido excesivo tanto fuera como dentro del hogar. Los ladridos y aullidos excesivos, así como los ruidos nocturnos o en la madrugada, pueden alterar la armonía del entorno y ocasionar conflictos innecesarios y evitables con nuestros vecinos.

Ahora que pasan más tiempo con sus perros deben hacerse cargo de actividades que podían delegar en otras personas, como los paseos y las visitas al baño

Buenos ciudadanos

Ser un buen ciudadano perruno es muy fácil. No se requieren actividades exageradas o que demanden muchos elementos. Basta con unas bolsas plásticas, un collar con identificación, tiempo, paciencia y ya está. Adicionalmente, estas son algunas recomendaciones para que nuestros perros sean buenos ciudadanos:



- Acostumbre a sus perros desde edades tempranas a hacer uso del collar y la traílla para salir y regresar a casa. La traílla solo debe quitarse en lugares que ellos conozcan y en los cuales no pueda haber peligro de que ocurra algún accidente con otros animales, con personas o con vehículos. También es importante revisar la zona para evitar que ingieran alimentos u otras cosas que puedan generar problemas digestivos o intoxicaciones.



- Socializar correctamente, la clave. Desde pequeños pueden acercarse progresivamente a otras personas, otros animales de diferentes especies, así como otros entornos y ambientes. Esto hará que se mantengan estimulados siempre, que reconozcan los lugares que frecuentan y que puedan comportarse muy bien, evitando conflictos, agresiones u otro tipo de problemas.



- Educación. Actualmente es muy fácil encontrar en internet diferentes tutoriales con ejercicios y comandos que puede poner en práctica en estos días de cuarentena con sus mascotas. Existen videos de comandos básicos como sentarse, dar la mano, traer la pelota o quedarse quietos hasta otros más avanzados como saltar, rodar, caminar por en medio de sus piernas, etc.



- Recompensas adecuadas. Para reforzar los comportamientos y actitudes positivas de su amigo peludo, y también para corregir los comportamientos inadecuados o desagradables, podemos emplear snacks o premios como refuerzos positivos.

Hábitos saludables. Profilaxis dental, corte de uñas, desparasitaciones frecuentes y esquema de vacunas completo y actualizado no solo evitan que su mascota se enferme, sino que también brindan buenas condiciones de bienestar animal y evitan que nuestro perro contagie a otros perros o humanos.



- Estimulación constante. Los perros necesitan mantenerse activos tanto física como mentalmente. Para evitar problemas de conducta se necesita actividad física adecuada y frecuente, así como estimulación mental y sensitiva regularmente.



Practicar estos buenos hábitos será vital para mantener a su perro saludable y seguro, y también a las personas que conviven con él. Recuerde que lo ideal es entrenar a su amigo peludo desde una edad temprana, si es posible, para que su rutina incluya acciones tan simples como usar el collar para salir y volver a casa. Si usted es un buen ciudadano, su mascota también lo será, y juntos conservarán buenas relaciones en sociedad.

GABRIEL GARCÍA

Médico veterinario

Para EL TIEMPO@NoSoyEseGabo