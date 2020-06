Mamá cisne muere luego de que jóvenes destrozaran su nido

Una mamá cisne falleció, al parecer, de pena moral semanas después de que un grupo de adolescentes atacaran su nido lanzándole ladrillos. De acuerdo con 'Manchester Evening News' el pasado 20 de mayo varios jóvenes fueron vistos cerca del lago del Canal de Manchester en Kearsley, Reino Unido, arrojando piedras y escombros, impactando tres de los seis huevos que había empollado la cisne.

Después de evidente caso de maltrato animal propiciado por los adolescentes, la madre fue atacada por perros y acosada por un pato, lo que hizo que se perdieran dos huevos más. Situación que, de acuerdo con activistas, provocó que el cisne macho la abandonara por el estrés" que le habrían causado los infortunados hechos.



La hembra que quedó sola al cuidado del huevo sobreviviente fue encontrada hace algunos días muerta sobre el nido. Así lo manifestó Michael Mason, un hombre de la zona que hacía seguimiento al ave.



"Su compañero la dejó sola y, lamentablemente, me informaron esta mañana (junio 18) que la encontraron muerta en su nido. Simplemente tengo ganas de llorar", escribió Mason en su cuenta de Facebook.



Frente a los hechos el activista de la vida silvestre, Sam Woodrow, dijo al medio británico que el animal "probablemente murió de un corazón roto porque tenía una pareja para toda la vida y él se alejó por el estrés".



Vándalos destruyen un nido con huevos de cisne y esta muere con el "corazón roto" tras ser abandonada por su pareja.



El incidente tuvo lugar en el pueblo de Kearsley, en el Reino Unido. #Nature#21Jun pic.twitter.com/ExuTu1g6Fl — PatriaCellVzla (@Patriacellvzla) June 21, 2020

'Manchester Evening News' contactó a un portavoz de la 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals', Rspca, una organización que promueve el bienestar de los animales, quién aseguró que lamentaba los hechos e iniciarían una investigación.



"Este es un acontecimiento realmente triste y perturbador de escuchar... Estamos investigando el incidente angustioso" manifestó y además, invitó a los ciudadanos que tuvieran información sobre los hechos a comunicarse con la organización.

Finalmente, el portavoz recordó que tanto los cisnes como los nidos y sus huevos están protegidos por la Ley de vida silvestre y campo de 1981. Dicha legislación busca cuidar las especies nativas y permite condenar a cualquier persona que incurra en maltrato animal o cualquier otro delito contra la vida silvestre.



