En menos de cinco meses se registra un segundo brote de gripe aviar en la isla Gorgona, situación que ha generado la muerte de al menos 92 aves, de acuerdo con Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.



Este nuevo brote (el primero de este año se registró el 20 de febrero) generó el cierre temporal de la isla, prohibiendo el ingreso y tránsito de turistas desde el pasado 3 de agosto cumpliendo con los protocolos de seguridad.



"Un brote de gripe aviar es regular en este tipo de ecosistemas; sin embargo, nos preocupa que se presenten tan seguido. La profundidad de este segundo brote lo averiguaremos en el muestreo que realizaremos en la tercera semana después de la fecha de declarada la emergencia (3 de agosto)", explica Olmedo a EL TIEMPO.



El director de la entidad detalla que la muerte de especímenes en Gorgona es un signo de alerta y esperan controlar la situación para que el número de contagios y decesos no se sigan incrementando.

"El parque tiene que cerrarse. Algunos colegas de las comunidades nos pidieron que se hiciera un cierre parcial pero eso no es posible con vectores de pandemia. Se trata de aves migratorias, de vectores que están presentes en el ecosistema y hay que tener todas las preocupaciones necesarias del caso", agrega el director.



Robinson Galindo Tarazona, director Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dice a este diario que las especies infectadas son diferentes a las encontradas en febrero.



"La primera vez fueron pelícanos ahora mismo tenemos unas especies diferentes, que son la sula patiazul y pechiblanco", dice Tarazona. De acuerdo con los expertos, estas aves migratorias provienen de Ecuador.



Todavía no se tiene calculado cuánto tiempo permanecerá cerrada la isla Gorgona, porque se debe evaluar la magnitud del brote.



"En principio el periodo de cierre va entre siete a 15 semanas. No es una regla, pero es el parámetro", afirma Luisz Olmedo.



