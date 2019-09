Los principales temas a discutir en la Cumbre del Clima de Nueva York

Acciones concretas y realistas es la clara exigencia de la ONU para la Cumbre del Clima que se celebrará en Nueva York el próximo lunes, en la que se presentarán 9 proyectos liderados por 19 países, entre los que destacan Chile, España y Perú, así como la pasividad de EE.UU y otras potencias económicas.



Naciones Unidas pretende así acelerar las acciones necesarias para implementar el Acuerdo de París y celebrar una reunión en la que "las ideas se conviertan en planes detallados", y distanciarse de anteriores encuentros en los que no se ha logrado ningún compromiso tangible.

"Estamos muy lejos de donde debemos estar en cuanto a acción climática, eso está muy claro. (...) Cada día las emergencias climáticas son peores", insistía esta semana la número dos de la ONU, Amina Mohammed, para explicar los detalles de la reunión.



"Lo que tratamos de decir es muy simple: es hora de intensificar las acciones que se tienen que llevar a cabo a nivel de los países", aseveró. Por ello, la ONU ha nombrado 19 países que considera líderes en iniciativas medioambientales, y que, apoyados por organizaciones internacionales, encabezarán 9 campos de acción, entre los que destaca la mitigación del cambio climático, dirigido por Chile -que acogerá este año el COP25-, en el que se busca determinar los compromisos exactos de cada nación.



España y Perú serán también actores relevantes de la jornada, al presentar de manera conjunta un plan de acción que se centrará en los impulsores sociales y políticos para lograr una transición justa e igualitaria hacia una economía más sostenible. "Se trata de un nuevo formato de cumbre que no es al uso, en la que 193 países dan un discurso, sino que es una cosa más participativa, para mostrar resultados palpables", contó a Efe una fuente diplomática española, que señaló esta circunstancia como la razón por la que a pocos días de la cumbre aun quedan muchos detalles por cerrar.



El gran ausente en el liderazgo de estos 9 proyectos: EE.UU., la mayor economía del mundo y uno de los países más contaminantes, que no se encuentra ni siquiera entre las otras naciones que colaboran en las distintas iniciativas. De hecho, sólo dos de los países que forman parte del G7 tendrán un papel notorio en la Cumbre para la Acción Climática, Francia y el Reino Unido, mientras que llama la atención el destacado rol de economías mucho más pequeñas como Islas Marshal, Jamaica, Kenia o Etiopía.



Aunque varios mandatarios acudirán al encuentro, el enviado especial de Naciones Unidas para la Cumbre del Clima, Luis Alfonso de Alba, confirmó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no estará presente, y en su lugar asistirán "representantes de alto nivel y una delegación que les acompaña". "Siempre tendremos la puerta abierta para que el presidente de EE.UU. venga (...), eso sería increíble", decía Mohammed, que acto seguido apuntaba que la reunión es una oportunidad para "demostrar liderazgo ante la crisis climática".



Quien sí estará presente el lunes será la juventud, liderada por la sueca de 16 años Greta Thunberg, según confirmó De Alba, junto con otros 100 jóvenes activistas y varios centenares más de los adolescentes que unos días antes formarán parte de la Cumbre de la Juventud Sobre la Acción Climática. Una presencia que la ONG 350.0rg, centrada en la eliminación total de combustibles fósiles, considera es la más relevante del encuentro.



"Los políticos que se van a reunir en Nueva York en la cumbre de la ONU deben escuchar a los niños en las calles y empezar a actuar como los adultos que son", aseguró la directora ejecutiva de la organización, May Boeve.



Otra de las características especiales de la reunión es el equilibrio que se ha buscado en los países que lideran los 9 campos de acción, al incluir a países industrializados junto con naciones en desarrollo para buscar soluciones efectivas e impedir el dominio de las economías más poderosas. "Lo que se evita en el ámbito de la acción climática es países industrializados dando lecciones a países en desarrollo sobre lo que tienen que hacer", concretó la fuente diplomática española.



Así, las Islas Marshal e Irlanda se centrarán en la movilización del público y los jóvenes; Dinamarca y Etiopía en la transición energética; India y Suecia en la transición industrial; Turquía y Kenia en el desarrollo de infraestructuras resistentes y de bajas emisiones en ciudades; y China y Nueva Zelanda en soluciones basadas en la naturaleza. Además, Egipto y el Reino Unido se centrarán en la resiliencia y adaptación al integrar el riesgo climático en las decisiones del sector público y privado; y Francia, Jamaica y Qatar presentarán un plan para mostrar que un desarrollo financiero que lleve a menores emisiones de gases invernadero es posible.

Efe