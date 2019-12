Cambio climático: el plazo es corto

“Estoy decepcionado con los resultados de #COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática”. Así evaluó Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, la reunión que concluyó en Madrid el pasado domingo 15 de diciembre. No sin razón. Como se ha reiterado una y otra vez, se está agotando el plazo para tomar las decisiones requeridas para alcanzar la meta más ambiciosa del Acuerdo de París: mantener el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1.5ºC en relación con la era preindustrial.

Sin disminuir la gravedad de este fracaso, hay que recordar que la COP de Madrid se consideró siempre como una especie de prenegociación de la COP 26, a realizarse en Glasgow en noviembre de 2020, en la cual se ha previsto que todos los países establezcan, en concreto, la elevación de las metas incorporadas en el Acuerdo de París en 2015, que son del todo insuficientes. La firma de este acuerdo fue sin duda un gran logro: por primera vez se pusieron de acuerdo las seis partes que representan más del 60 por ciento de las emisones globales: China con 26.8 por ciento de las emisiones globales de GEI, Estados Unidos (13.1), los países miembros de la Unión Europea (9.6), India (7) y Rusia (4.6); y también fue la primera vez que todos los países en desarrollo fijaron metas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un hecho impensable al principio de este siglo.



Si todos los países del mundo cumplieran juiciosamente, de aquí a 2030, las metas de reducción establecidas en este acuerdo (entre otros, del CO2 proveniente de la combustión de carbón, petróleo y gas, y de la destrucción de los bosques y de diversas prácticas agrícolas), se pondría al planeta en la senda de un incremento de la temperatura de más de 3ºC. Para evitar este escenario, la más alta autoridad científica sobre la materia (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC) ha prescrito que se requiere por lo menos doblar la meta de reducción mundial de GEI, con relación a lo acordado, a partir del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (una reducción de GEI proporcional a la contaminación ocasionada por cada quien).

De esta manera podría afirmarse que la próxima década pasará a la historia como el periodo en el que se jugó el futuro del cambio climático, o en otras palabras, la década en la que se jugó el futuro de la economía, el bienestar social y la integridad de la biodiversidad, dada la profunda relación que estas cuatro dimensiones tienen con aquel fenómeno. La ciencia ha señalado que traspasar el límite de 1.5ºC llevaría al mundo a un camino de fenómenos climáticos extremos, en el mediano y largo plazo, que podrían llegar a ser catastróficos y estar fuera del control humano.



Y para un mejor entendimiento de esta última afirmación hay que recordar que el comportamiento de los ecosistemas que conforman el planeta Tierra no es lineal. Hoy, con el aumento ya registrado de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra como consecuencia del cambio climático inducido por la actividad humana, que asciende a un poco más de 1ºC en relación con la era preindustrial, contamos con algunos ejemplos trágicos de cuál es el significado de la no linealidad. Es decir, de cómo existen umbrales más allá de los cuales un sistema natural comienza a colapsar. De la Gran Barrera de Coral en Australia pereció el 30 por ciento en 2016 y otro 20 por ciento en 2017, como consecuencia de una tensión de calor que se prolongó por más de dos meses; en efecto, el incremento de la temperatura del mar subió en más de 2ºC, como expresión del hecho de que su cambio, en diferentes lugares del planeta, puede ser superior o inferior al incremento promedio, una situación predicha por los modelos climáticos que ha sido refrendada por la realidad. El efecto sobre la Gran Barrera ha sido catastrófico, pues gran parte del ecosistema marino se ha vuelto árido y esquelético con pocas esperanzas de recuperación. Este mismo fenómeno se ha producido en otros arrecifes de otros mares del mundo.



Si se continúa en el camino hacia un incremento de la temperatura de 3ºC se producirían nuevas perdidas masivas de coral, así como la intensificación de diversos eventos climáticos –el número de huracanes, tormentas severas, incendios forestales, sequías, inviernos extremos–, cuyos impactos en términos económicos se estiman en dos mil millones de dólares por día hacia 2030 (Watson et al, 2019). Y todo este conjunto de fenómenos ya ha traído devastadores impactos de los grupos humanos más vulnerables al cambio climático. Así nos lo recuerda la emigración del campo a la ciudad de cientos de miles de agricultores de Siria ante la prolongada sequía ocurrida en la década pasada; o la destrucción causada por los huracanes en las islas del Caribe en este siglo; o los más de trescientos muertos y cientos de familias afectadas por la avalancha de Tumaco tras una prolongada lluvia torrencial; o los miles de habitantes de islas-estado (Kiribati, Tuvalu, Marshall) que ya comenzaron a emigrar puesto que la supervivencia de sus países ya no será viable ante la subida del nivel del mar.

El negacionismo

A estas alturas algunos lectores ya habrán reaccionado afirmando para sí que estas últimas aseveraciones son falsas, un producto típico del ambientalismo con la cabeza recalentada, de los apasionados a predecir el apocalipsis; que el cambio climático de origen humano es un cuento chino, tal como lo afirma el presidente Donald Trump, una posición que comparte buena parte de los republicanos del Congreso de los Estados Unidos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y no pocos líderes empresariales. Estos arguyen que no hay motivo alguno para ponerse en la compleja y costosa tarea de reducir las emisiones globales de GEI, pues las principales evidencias científicas señalan la no existencia de un cambio climático producido por la acción humana, y explican que los fenómenos naturales son las únicas causas del derretimiento del Polo Norte, la Antártica y los glaciares de alta montaña, o del aumento de las lluvias torrenciales y de la agudeza de los huracanes, o del aumento de la duración de las estaciones de lluvias.



Pero como lo recordó Mario Molina –premio nobel en Física–, en la conferencia que dictó hace un mes en Bogotá, en el marco del XX Foro Iberoamericano, “el 97 por ciento de los científicos del clima creen que el cambio climático, con sus impactos que cotidianamente sufrimos, se deben principalmente a las actividades humanas”. El 3 restante de los científicos son el soporte de aquellos líderes políticos y empresariales que han optado por negarlo. La difusión pública de la negación ha sido de una enorme efectividad, siendo en sus orígenes liderada por la Exxon y otras multinacionales del petróleo, de los automóviles etc., que financiaron múltiples actividades para que se falsificara la evidencia del cambio climático, como ha sido ampliamente demostrado por los historiadores de la ciencia Naomi Oreskes y Erik Conway en el libro Mercaderes de la duda (2010). Es una de las más vergonzosas e irresponsables historias del mundo corporativo y político que hoy continúa, como se manifiesta, por ejemplo, en Fox News, la red de televisión con más audiencia en Estados Unidos, que difunde a diestra y siniestra informaciones que niegan el cambio climático.



Un ciudadano del común está en su derecho de pensar y vociferar que el cambio climático es una falsa noticia. Esa es la libertad de expresión. Pero que líderes políticos como Trump y Bolsonaro, o una empresa periodística, como Fox, nieguen su existencia es un acto carente de toda ética y de desmesurada irresponsabilidad. Y más cuando esa negación explica en mucho el enorme retraso que se registra en combatirlo. Recordemos que en 1978 se señaló la existencia del fenómeno y el imperativo de enfrentarlo de inmediato.

Un grupo activista transnacional 'Rebelión contra la Extinción' se manifestó este año contra el cambio climático en países como Inglaterra, Francia y Australia. Foto: EFE, Reuters y AFP

El futuro

Con frecuencia se oye decir que el poco avance en combatir el cambio climático se debe a que no se cuenta con la tecnología para enfrentarlo, o que resolverlo quebraría la economía. Ni lo uno ni lo otro. Hace quince años Stephen Pacala y Robert Socolow, profesores de la Universidad de Princeton, identificaron quince diferentes alternativas tecnológicas existentes en el mercado, o a punto de estarlo, y demostraron la viabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las escalas y plazos requeridos. Y hace once años, en un estudio pionero de la economía del cambio climático, Nicholas Stern estimó que el costo de la inacción supera con creces el de la acción. Hoy existen decenas de estudios que ratifican estas conclusiones.



Queda un plazo muy corto para evitar el desastre económico y ambiental que se avizora en el horizonte. En la próxima reunión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en 2020, se dará una respuesta sobre la medida en que las naciones del mundo están dispuestas a subir drásticamente sus promesas de reducción de emisiones de GEI. Es un asunto que, dada su complejidad, se acabará definiendo en el curso del primer quinquenio de la década 2020-2030. Y como ocurrió cuando se logró la firma del Acuerdo de París, todo dependerá en grado sumo de que Estados Unidos y China, acompañados por los otros grandes emisores, adopten un liderazgo contundente.



La creciente presión pública sobre los líderes políticos y empresariales para que tomen las medidas jugará un papel central. El grito de los jóvenes, simbolizado por Greta Thunberg, ofrece una luz de esperanza. La próxima década estará marcada por protestas masivas lideradas por las nuevas generaciones, que apenas hoy comienzan. Los grandes cambios sociales de la humanidad no han sido un regalo de las élites políticas y empresariales, que con frecuencia están sentadas en la protección de sus privilegios. Han sido el producto de movimientos sociales muchas veces llenos de sacrificio y sufrimiento. En el caso del cambio climático no será diferente, como tampoco lo será la creciente insatisfacción de los jóvenes con lo que les estamos legando sus mayores en diferentes ordenes de la vida social, económica y ambiental.



Por Manuel Rodríguez Becerra

Especial para EL TIEMPO