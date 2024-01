Los pélets de plástico amenazan el mundo marino

No es la primera vez que las costas españolas se ven afectadas por la contaminación por pélets, las pequeñas esferas de entre 2 y 5 milímetros de diámetro que se componen de polímero y aditivos.

Un ejemplo es la playa de La Pineda, en Tarragona, que lleva años contaminada producto de las pérdidas de las industrias petroquímicas cercanas que las corrientes marinas arrastran hasta la playa. El temporal Gloria de 2020 también dejó la playa de Barcelona repleta de pélets, entre otros microplásticos.



Pero son solo la punta de un iceberg: el de la contaminación por plástico de playas y océanos. Más de 12 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos cada año.

Barrer en el desierto

Limpiar el mar de microplásticos es como barrer en el desierto. Las bolitas se esparcen por todos lados y no se pueden retirar fácilmente con redes, ya que arrastrarían también organismos de ese tamaño, claves para el correcto funcionamiento del ecosistema marino. Y limpiar la arena tampoco es fácil. Se puede tamizar y separar los pélets si son de mayor tamaño que los granos de arena, pero ante tales cantidades el trabajo es muy tedioso y puede llevar años. Y nadie nos asegura que no sigan llegando más y haya que volver a empezar el proceso como si de un castigo de los dioses griegos se tratara.



Nada menos que 26 toneladas de bolitas de plástico o pélets se vertieron al mar el 8 de diciembre tras el accidente del barco carguero Toconao. Las autoridades no le dieron la importancia necesaria hasta que llegaron a playas de Galicia y Asturias.

El plástico que se vierte al mar en forma de pélets o de otro tipo tiene múltiples consecuencias nocivas para los organismos marinos que en última instancia pueden afectarnos a nosotros. Si este plástico es de menos de 5 milímetros (microplástico), las consecuencias son aún más graves.



La más evidente es la ingestión de estos microplásticos por parte de los animales marinos. Algunos que los ingieren acaban muriendo con su estómago lleno de plástico y otros, aunque no mueran, ven afectado su crecimiento y reproducción. Algunos de estos animales son especies comerciales, por lo que el plástico o sus productos de degradación pueden llegar hasta nosotros.

Plástico colonizado

El plástico empieza a ser “colonizado” en cuanto llega al mar. Diversos microorganismos como bacterias, algas microscópicas, hongos, etc., se adhieren a la superficie del plástico liberando exudados que atraen a otros microorganismos y forman en conjunto una película, un ‘biofilm’.



El plástico colonizado es más atractivo para las especies de animales marinos, que lo prefieren al plástico sin colonizar. Cuanta más concentración de nutrientes tengan las aguas de la superficie, más vida habrá y los microorganismos formarán con más rapidez un ‘biofilm’ sobre el plástico flotante. Teniendo en cuenta el largo tiempo en el que los plásticos del Toconao han estado flotando en las aguas gallegas, es segura su colonización, haciéndose más apetecibles para los animales marinos.

Algunos de los colonos del plástico flotante a menudo son especies invasoras y patógenas. Y el plástico sirve de vehículo para transportarlas de unas regiones a otras del océano. Las nuevas especies pueden causar desequilibro allí donde lleguen.

Pero hay otros efectos del plástico que son menos evidentes. El plástico no suele ser nunca un polímero puro, sino que lleva aditivos (retardantes de llama, antioxidantes, estabilizantes, etc.) que le proporcionan las cualidades requeridas para su uso. Hasta un 60 % del peso del plástico puede ser de aditivos químicos. Una vez en el mar, empieza a liberar esos subproductos de degradación, proceso que se potencia si está afectado por la luz solar.



Nuestro grupo de investigación del Instituto de Ciencias del Mar-CSIC ha calculado que anualmente se liberan unas 57.000 toneladas de carbono orgánico, en forma disuelta, de todo el plástico que llega al océano. Parte de este carbono es consumido y degradado por las bacterias marinas, y descubrimos que este aporte hace que se reproduzcan más rápidamente.

Los compuestos liberados por el plástico afectan a otros muchos organismos marinos. Por ejemplo, disminuyen la capacidad de crecimiento de los organismos fotosintéticos más abundantes en la Tierra, parte fundamental del fitoplancton marino. La exposición a los compuestos liberados del plástico reduce su producción de oxígeno.



Son muchos los ejemplos de daños a animales marinos. Entre ellos, se encontró que los compuestos químicos liberados por pélets recogidos en playas provocaban malformaciones en erizos de mar. Los compuestos liberados por el derivado del plástico también aumentan la resistencia a los antibióticos y la virulencia de comunidades bacterianas marinas.

Esponja contaminante

El plástico que flota en el mar puede actuar como una esponja, atrapando contaminantes y concentrándolos cientos de veces por encima de la concentración a la que están en el agua. Estos contaminantes pueden ser liberados de nuevo cuando las condiciones del medio circundante cambian. Por ejemplo, en el interior de un organismo marino que lo haya ingerido.



Es difícil que estos pélets lleguen a nosotros a través del consumo, ya que suelen quedarse en el estómago del animal, que es un órgano que retiramos y no comemos. Además, son lo suficientemente grandes y duros como para notarlos durante la masticación. Sin embargo, podríamos estar expuestos a los compuestos químicos que estos plásticos puedan liberar en el animal que consumimos.

Protocolos de actuación

Por todo esto, las consecuencias en el ecosistema marino de un vertido como el de las costas gallegas pueden ser aún mayores y a más largo plazo.

Aunque este problema no es nuevo, la “marea blanca” que está llegando a las costas del norte de España le ha dado visibilidad y ha hecho consciente a la población. No puede ser que ante una catástrofe de este tipo se tarde tanto en actuar. Después de más de un mes desde que ocurrió el accidente en que los contenedores cayeron al mar, no se habían tomado medidas efectivas.



Esperemos que este incidente sirva para concientizar del gran daño que hacen este tipo de vertidos, que en un futuro se tomen en serio cuando ocurran y se ponga en marcha un protocolo de emergencia de inmediato. Porque una rápida intervención tras el accidente puede prevenir mucho daño. Los vertidos de plástico al mar son un problema serio.

CRISTINA ROMERA CASTILLO (*)

THE CONVERSATION (**)

​

(*) Investigadora en el Departamento de Biología Marina, Instituto de Ciencias del Mar.



(**) Organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.



Enlace: https://theconversation.com/es

Un problema recurrente

Los casos de derrames de microplásticos en todo el mundo tienen en común las consecuencias medioambientales a largo plazo que difícilmente pueden ser controladas de manera efectiva, pues una de las características principales del plástico es su alta durabilidad.



En la última década se han presentado varios incidentes parecidos al del buque Toconao, por lo que la falta de respuesta rápida del gobierno regional de Galicia es uno de los principales reclamos de las organizaciones ecologistas voluntarios para limpiar las playas.



Un caso similar fue el de Hong Kong en 2012, en el que cientos de voluntarios intentaron limpiar sus playas después de que el tifón Vincete provocara el hundimiento de un barco de carga, el CSCL Globe, que transportaba 150 toneladas de pélets de plástico. Los pélets contaminaron un área de más de 100 kilómetros de costa, afectando a una gran variedad de ecosistemas marinos.



Sin embargo, el caso más sonado es el del barco de carga X-Press Pearl, con bandera de Singapur, que se incendió en el océano Índico, frente a la costa de Sri Lanka, en mayo de 2021. El incendio provocó el hundimiento del barco y el derrame de 1.680 toneladas de pélets de plástico. Los pélets contaminaron un área de más de 500 kilómetros de costa, matando a más de 200 animales. Es considerado el peor desastre ambiental en la historia de ese país y el derrame de pélets de plástico más grande hasta ahora.



Otro de los incidentes importantes ha sido el derrame en Durban en 2017, donde se derramaron 47 toneladas de pélets, de las cuales, para el 2020, tan solo se había podido limpiar un 10 por ciento.