Los países que se verían más afectados por la pérdida de biodiversidad

El estudio, Global Futures que realizó WWF hizo una lista de los países más afectados por la pérdida de la naturaleza si se continúa con el modelo de desarrollo actual. En esa lista el país más afectado es Estados Unidos, pues sufriría la mayor pérdida del Producto Interno Bruto (PIB) anual en términos absolutos, con 83.000 millones de dólares eliminados de su economía cada año de aquí a 2050 – una cantidad equivalente al PIB anual de todo Guatemala.

Le siguen Japón y Reino Unido, pues podrían perder entre 80.000 millones y 21.000 millones de dólares cada año respectivamente.



En los tres casos, esta pérdida se debe –dice el informe– a los daños previsibles en las infraestructuras costeras y tierras agrícolas por el aumento de inundaciones y la erosión como resultado de la pérdida de defensas costeras naturales como los arrecifes de coral y los manglares.



Los países en vías de desarrollo también se verán negativamente afectados, siendo el Este y el Oeste de África, Asia central y partes de América del Sur los más afectados, ya que la pérdida de la naturaleza afecta los niveles de producción, el comercio y los precios de los alimentos.



De acuerdo con el estudio, los tres países que perderán un mayor porcentaje de su PIB son Madagascar, Togo y Vietnam, que para 2050 se espera que vean pérdidas de un 4,2%, 3,4% y 2,8% cada año respectivamente.



Para Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional, este estudio innovador muestra el hecho de que conservar la naturaleza no es solo una cuestión moral, sino también social y económica.



"La destrucción de la naturaleza no solo tendrá un gran impacto en la vida humana y los medios de vida, sino que será catastrófico para nuestra prosperidad futura. Las personas alrededor del mundo ya están notando el impacto del aumento del precio de los alimentos, sequías, escasez de productos, inundaciones extremas y erosión costera. Aun así, para la siguiente generación las cosas serán mucho peor, con billones de dólares perdidos para la economía mundial en 2050”, dijo Lambertini.





Si el mundo siguiera con su modelo de gestión actual, incluyendo un cambio generalizado y no focalizado en el uso de la tierra, un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor pérdida de hábitats naturales, nos costaría –según reveló el estudio– al menos 479.000 millones de dólares al año, sumando hasta 9,87 billones para 2050, aproximadamente equivalente a las economías combinadas del Reino Unido, Francia, India y Brasil.



Pero, si el uso de la tierra se maneja cuidadosamente para evitar una mayor pérdida de áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ambientasles, que el estudio denomina el escenario de 'Conservación Global', los resultados económicos serían notablemente mejores, con un aumento del PIB global en 490.000 millones por año por encima del cálculo con el actual modelo.



MEDIOAMBIENTE