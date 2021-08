Los llamados urgentes de los pueblos indígenas

En el mundo, alrededor de 476 millones de pobladores indígenas viven en 90 países, una cifra que representa el 6,2 por ciento de la población del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas.



Para América Latina, este porcentaje sube hasta un 8 por ciento, pues se calcula que hay 50 millones de personas que pertenecen a 500 etnias distintas, siendo México, Guatemala, Perú y Bolivia los países que albergan a la mayor cantidad de esta población en la región.



No obstante la presencia tan significativa de esta población en Latinoamérica, existen demandas y exigencias que no han sido resueltas a lo largo de los años. La falta de recursos, el acceso a la educación y a una atención de salud de calidad, así como la vulnerabilidad frente al cambio climático y las presiones constantes en sus territorios son algunas de las deudas pendientes acentuadas con la pandemia.



Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), sostiene: “Enfrentamos una múltiple crisis en los últimos años, pero la emergencia sanitaria develó todo eso”, y explica que por esto, en el 2020, se declaró en emergencia sanitaria, climática y de derechos humanos a los pueblos indígenas amazónicos.



Díaz Mirabal dice que han empezado a conversar con los países más influyentes del mundo para presentar las líneas estratégicas que deben regir los destinos de estos pueblos.



“Hemos conversado con el Gobierno norteamericano”, dice en referencia a la cita que tuvieron las organizaciones indígenas con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y los representantes del Congreso norteamericano, luego de la Cumbre Mundial del Clima, en abril de 2021.



“Tenemos que salir porque las soluciones no están llegando a los territorios indígenas. Si seguimos esperando, seguirán matando a nuestra gente, seguirán contaminando la selva, entregando concesiones petroleras, mineras, y continuará la deforestación”, dice.



Son cinco las líneas estratégicas que menciona el líder de Coica, las mismas que, asegura, son clave para mirar con esperanza el futuro de la Amazonia y de los pueblos indígenas.



En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, líderes representativos de cuatro países amazónicos –Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia– reflexionaron sobre cada punto, así como sobre la situación actual de los pueblos originarios.

Indígenas bailan durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy en Ciudad de México (México). Foto: FE/Sáshenka Gutiérrez

1. Una protección efectiva de sus territorios

Los pueblos indígenas del mundo ocupan por lo menos 3.800 millones de hectáreas en el planeta (casi la cuarta parte de la superficie terrestre), señala el estudio ‘El estado de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales’. El documento, publicado en junio de 2021, indica que el 91 por ciento de esas tierras se encuentran en buen estado.



Otros estudios muestras que los pueblos indígenas son los que mejor conservan los bosques, pese a que aún existen problemas en la titulación de sus territorios. Díaz Mirabal señala que por lo menos 100 millones de hectáreas están pendientes de titulación en la Amazonia.



Advierten que se suman las presiones sobre sus territorios con la excusa del desarrollo económico. Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), explica que “con la reactivación económica, la única forma que ven los gobiernos para poner en práctica sus planes económicos es el extractivismo, y eso se realiza en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas”.

2. El respeto a la consulta previa

“En el tema de derechos ha habido un avance por el esfuerzo de los pueblos indígenas, pero en los países no hay una aplicación efectiva”, manifiesta la lideresa kichwa Patricia Gualinga, sobre este punto. Y recuerda la demanda interpuesta por los sarayakus contra el Estado ecuatoriano, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que le permitieran a una empresa realizar actividades de exploración de hidrocarburos dentro de su territorio.



Protestas similares se presentan en varios países de América Latina. Las demandas por la vulneración de los derechos indígenas en los procesos de consulta previa o por la ausencia de esta forman parte de los reclamos frente al avance de proyectos petroleros y mineros, así como de grandes obras de infraestructura.

3. Amenazas y asesinatos de líderes indígenas

América Latina es la región con mayor cantidad de líderes ambientales e indígenas asesinados. El último informe de la organización Front Line Defenders revela que en 2020 mataron al menos a 331 líderes en el mundo, de ellos, 264, en el continente americano.



Colombia, Honduras y México ocupan los primeros lugares en la lista de quienes perdieron la vida en su lucha por la defensa de la tierra, el medioambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ.



Colombia es el país con más asesinatos en el mundo y en el continente, 177 durante 2020. En Latinoamérica, le siguen Honduras, con 20; México, con 19; Brasil, con 16; en Guatemala, 15, y en Perú, 8. El 2020 ha sido un año crítico para los derechos ambientales e indígenas en la región.

4. El destino de los fondos climáticos

La Coalición Leaf-Reduciendo Emisiones a través de la Aceleración del Financiamiento Forestal, iniciativa público-privada que tiene por objeto movilizar por lo menos mil millones de dólares en financiamiento climático hasta 2026, nuevamente abre el debate sobre cómo se destinan esos fondos.



“Hay estudios que demuestran que solo el 1 por ciento de los fondos climáticos llegan a los pueblos y territorios indígenas”, dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.



Patricia Gualinga, desde Ecuador, recuerda que las voces y propuestas de los pueblos amazónicos deben ser tomadas en cuenta. “No están tomando la visión propia de los pueblos indígenas y su aporte grande en equilibrio en el cambio climático. Tienen que mirar a los pueblos indígenas y sus propuestas como selva viviente”.

5. El valor de los conocimientos ancestrales

Un análisis a nivel global publicado en septiembre de 2020 en la revista Science Advances definió las áreas terrestres esenciales para la biodiversidad y la resiliencia climática. La investigación titulada ‘Red de protección global para revertir la pérdida de la biodiversidad y estabilizar el clima de la Tierra’ destaca la importancia de salvaguardar y restaurar la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevos virus.



Destaca la importancia de los territorios indígenas en la protección de la biodiversidad y su rol para revertir el cambio climático. “La presencia sostenida de comunidades indígenas dentro de áreas intactas puede tener beneficios a largo plazo tanto para la biodiversidad como para el almacenamiento de carbono”, se lee en el documento.



Yvette Sierra Praeli -MONGABAY LATAM -

