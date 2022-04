Para Lizeth Arigan Forbes y el músico Relis Arigan Forbes (Zambo), dos hermanos oriundos de San Andrés, hablar de su juventud les trae algunos malos recuerdos. Los dos se criaron en el barrio Schooner Bight, una zona apartada de la isla, próxima al relleno sanitario Magic Garden y al centro penitenciario del archipiélago.

Su niñez no fue como la de muchos, Lizeth y Zambo no tuvieron un parque, una cancha o un lugar cercano para divertirse; en cambio, las inmediaciones del vertedero fungían como ese lugar de aventura e imaginación.

Lizeth Arigan Forbes. Foto: Cristian Galicia

A medida que crecían, irse de su casa repentinamente dejó de ser atípico y más una costumbre. Sus padres los llevaban a la casa de algún familiar por unos días, mientras la espesa humareda provocada por las quemas en el relleno Magic Garden se disipaba.



Un aire irrespirable por el humo, el intenso olor a basura, la presencia de roedores y moscas obligaban a más de un centenar de familias, cada año, a evacuar a los niños y a los ancianos en prevención de alguna enfermedad.



“Todos los años había y hay quemas, desde que tengo uso de razón. Unos dicen que es a propósito, otros que es el calentamiento, la sequía… especulaciones es lo que hay alrededor de eso”, dice Zambo.



Así crecieron estos dos hermanos, en la estrecha finitud de una isla, en medio del mar Caribe, que los rodeaba de residuos y razones para marcharse. Pero no lo hicieron, Zambo, inconscientemente se acercó al reciclaje desde niño: recogía latas para vender y hacer algo de dinero por su cuenta, así empezó su activismo.

Al ver las pocas acciones para mitigar el impacto del relleno sanitario en los habitantes del barrio Schooner Bight, Lizeth y Zambo le pidieron en el 2016 a la Secretaria de Gobierno un plan de contingencia sanitario para las épocas de quemas que han llegado a durar de 3 a 4 días, pero no recibieron respuesta.



Según Lizeth, Interaseo, empresa del sector privado que administra el relleno, ha adelantado procesos de limpieza, visitas y jornadas de vacunación, pero todo esto se queda corto ante la grave situación sanitaria y social de una comunidad altamente empobrecida y vulnerada.



Debido a brotes cutáneos en la población, por ejemplo, las brigadas de salud han llevado dermatólogos para revisar a la población, pero de acuerdo con Lizeth no facilitan los medicamentos necesarios para tratar las afectaciones, lo cual se debería incluir teniendo en cuenta el precario acceso a la salud en la isla.



“Nos sentimos abandonados y atropellados, pues no hay una inversión social y cultural en la comunidad, donde hay más de 100 familias, compuestas por un promedio de 400 a 500 habitantes… El gobierno facilita las licencias, pero no toma acciones”, comenta con firmeza Lizeth, quien tuvo que empezar un proceso de neumología en Bogotá tras años de quemas.

Facebook Twitter Linkedin

Relis Arigan Forbes (Zambo). Foto: Cristian Galicia

Estas afectaciones personales, sumadas a las problemáticas sociales y sanitarias de su barrio, los llevaron a que formalmente desde el 2019, pusieran en marcha un plan para contribuir a su comunidad. “El sector es inhabitable, pero uno para dónde va a coger, si allá es donde uno nació”, afirma Lizeth.



Obligados a organizarse, formaron la asociación Schooner Bight Ethnic Association de la cual Lizeth se convirtió en la representante legal y gerente, mientras Zambo es la cara visible que inspira a miles de jóvenes como él, por medio del activismo y la música.



Empezaron sin saber mucho de reciclaje, así que decidieron viajar y conocer sitios de acopio para saber cómo funcionaban y de qué manera lo podrían replicar en la isla. De esta manera, realizaron un primer proyecto con el Ministerio del Interior quie tenía un capítulo enfocado en el medioambiente, donde crearon una cadena de reciclaje con otros actores y obtuvieron algunos insumos que les facilitaron.



Aunque no fue hasta que el proyecto “Reciclave” les contactó que pudieron optimizar su trabajo con más personal, dos vehículos, una lancha, un motocarro, básculas, dotaciones, página web y dos máquinas compactadoras; ampliando la cobertura de recolección, y reduciendo tiempos y costos de operación.

El modelo liderado por Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA y Tetra Pak, y operado por Eko Red y Enka de Colombia se presentó ante ellos como una oportunidad para incrementar el porcentaje de aprovechamiento de residuos no solo en San Andrés, sino también en Providencia.

Resultados

La importancia de reciclar se basa en contribuir al medioambiente, yo no tengo que desgastar la materia prima para fabricar, si con una botella puedo volver a hacer otra

En marco al proyecto, Lizeth, Zambo y “Reciclave” se propusieron un plan de acción para beneficiar a la comunidad, y sí que lo han logrado. El modelo tenía como objetivo inicial incrementar mínimo en un 10 % la tasa de recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos en las islas. Sin embargo, superaron sus proyecciones y en sus ocho meses de ejecución se han aprovechado 66 toneladas de materiales como PET, cartón, envases de bebidas de TetraPak, plásticos, aluminio, entre otros.



Así mismo, se han transportado más de 739 mil botellas de PET y 14 mil envases de TetraPak de las islas al interior del país, fortaleciendo la economía circular en el archipiélago y el territorio nacional. Además, han generado empleos y han sensibilizado a los habitantes, turistas, sectores productivos, residenciales y comerciales sobre la separación en la fuente.



De acuerdo con Juan Sebastián Jiménez, director de asuntos públicos, comunicaciones y sostenibilidad de Coca-Cola Company Colombia, la compañía tiene como meta para el 2030 recoger el equivalente al 100 por ciento de los envases que ponen en el mercado en Colombia.

¿Cómo funciona el proyecto? Reciclave opera en tres etapas.



1. Recuperación: los materiales son entregados por los grandes generadores y usuarios domiciliarios.



2. Clasificación y compactación: se clasifica el material en función al tipo, color, uso previo y condiciones de limpieza.



3. Distribución y comercialización: se transporta vía marítima y vía aérea el material aprovechable a Bogotá y Cartagena, donde la cadena se integra con el ciclo de reciclaje, transformación y reincorporación ya instalada en el país.

“Mi isla es tu isla”

Después de años trabajando, la única ambición de Zambo y Lizeth es que todo San Andrés empiece a reciclar, dándosele un correcto manejo a los residuos que en el archipiélago representan 26 mil toneladas, de las cerca de 12 millones de toneladas de residuos sólidos que se generan al año en Colombia.



“Una botella plástica o de vidrio tiene más vida útil que el ser humano… hoy estamos aquí y mañana no sabemos”, apunta Lizeth y continúa “La importancia de reciclar se basa en contribuir al medioambiente, yo no tengo que desgastar la materia prima para fabricar, si con una botella puedo volver a hacer otra”.



Zambo, por su parte, está orgulloso de impactar positivamente a la isla al aumentar la recolección y el aprovechamiento de los residuos, “la gente está viendo el cambio y se está concientizando”.



El proyecto lo ha inspirado tanto que juntó su otra pasión, la música, y escribió una canción titulada My land: “Mi isla es tu isla… Cuídala porque es nuestra, que en el futuro no nos lamentemos”.

Zambo es también un artista con 20 años de trayectoria en la música, integrante hasta hace unos meses del dúo “Hety and Zambo”, uno de los grupos más importantes y exitosos del dancehall-alternativo, el cual contribuye a la cultura raizal manteniendo viva la lengua nativa “creole”.



El pasado 13 de marzo Hety falleció tras recibir un impacto de bala. Zambo recuerda a su amigo, quien lo adentró en el mundo de la música, le enseñó a componer y junto a quien el amor por el reggae y el hip hop los llevó a colaborar con artistas como Farina y a realizar siete giras internacionales en territorios como Europa, Asia, Centroamérica y Norteamérica.

CRISTIAN GALICIA | @cristian_fy

