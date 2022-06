Al ritmo actual de retroceso, los vastos glaciares antárticos, que penetran en el corazón de la capa de hielo, podrían contribuir hasta en 3,4 metros al aumento del nivel del mar en los próximos siglos.



La Antártida está cubierta por dos enormes masas de hielo: las capas de hielo de la Antártida Oriental y Occidental, que alimentan muchos glaciares individuales. Debido al calentamiento del clima, el WAIS se ha ido reduciendo a un ritmo acelerado en las últimas décadas. Dentro de la capa de hielo, los glaciares Thwaites y Pine Island son particularmente vulnerables al calentamiento global y ya están contribuyendo al aumento del nivel del mar.



Ahora, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Maine y el British Antarctic Survey, incluidos académicos del Imperial College London, ha medido la tasa de cambio del nivel del mar local, una forma indirecta de medir la pérdida de hielo, alrededor de estos glaciares particularmente vulnerables.



Descubrieron que los glaciares han comenzado a retroceder a un ritmo no visto en los últimos 5.500 años. Con áreas de 192.000 km2 (casi el tamaño de la isla de Gran Bretaña) y 162.300 km2 respectivamente, los glaciares Thwaites y Pine Island tienen el potencial de causar grandes aumentos en el nivel del mar global.



El coautor, el Dr. Dylan Rood, del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra de Imperial, dice en un comunicado que "revelan que, aunque estos glaciares vulnerables fueron relativamente estables durante los últimos milenios, su tasa actual de retroceso se está acelerando y ya eleva el nivel global del mar".



"Estas tasas actualmente elevadas de derretimiento del hielo pueden indicar que esas arterias vitales del corazón de la capa de hielo de la Antártida Occidental se han roto, lo que lleva a un flujo acelerado hacia el océano que es potencialmente desastroso para el futuro nivel global del mar en un mundo que se calienta. ¿Es así? demasiado tarde para detener el sangrado?"

El artículo se publica en Nature Geoscience.

Durante el período del Holoceno medio, hace más de 5.000 años, el clima era más cálido que en la actualidad y, por lo tanto, los niveles del mar eran más altos y los glaciares más pequeños. Los investigadores querían estudiar las fluctuaciones en el nivel del mar desde mediados del Holoceno, por lo que estudiaron los restos de las antiguas playas antárticas, que hoy se elevan por encima del nivel del mar moderno.



Examinaron cáscaras marinas y huesos de pingüinos en estas playas utilizando la datación por radiocarbono, una técnica que utiliza la descomposición radiactiva del carbono encerrado en las cáscaras y los huesos como un reloj para decirnos cuánto tiempo han permanecido sobre el nivel del mar.



Cuando los glaciares pesados se asientan sobre la tierra, empujan hacia abajo o "cargan" la superficie de la Tierra. Después de que el hielo de los glaciares se derrite o "descarga", la tierra "rebota" de modo que lo que alguna vez fue una playa ahora está más alto que el nivel del mar. Esto explica por qué cayó el nivel local del mar para esta tierra, mientras que globalmente el agua del derretimiento del hielo hizo que los niveles globales del mar subieran.



Al señalar la edad precisa de estas playas, pudieron saber cuándo apareció cada playa y, por lo tanto, reconstruir los cambios en el nivel del mar local o 'relativo' a lo largo del tiempo.



Los resultados mostraron una caída constante en el nivel relativo del mar durante los últimos 5.500 años, que los investigadores interpretan como resultado de la pérdida de hielo justo antes de ese momento. Este patrón es consistente con un comportamiento glaciar relativamente estable sin evidencia de pérdida o avance de glaciares a gran escala.



También mostraron que la tasa de caída relativa del nivel del mar desde mediados del Holoceno era casi cinco veces menor que la medida hoy. Los científicos descubrieron que la razón más probable de una diferencia tan grande es la rápida pérdida reciente de masa de hielo.



Los investigadores también compararon sus resultados con los modelos globales existentes de la dinámica entre el hielo y la corteza terrestre. Sus datos mostraron que los modelos no representaban con precisión el historial de aumento del nivel del mar del área durante el Holoceno medio y tardío según sus datos. Este estudio ayuda a pintar una imagen más precisa de la historia de la región.



Aunque sus datos no excluyen la posibilidad de fluctuaciones menores de los glaciares Thwaites y Pine Island en los últimos 5.500 años, los investigadores concluyeron que la interpretación más simple de sus datos es que estos glaciares han sido relativamente estables desde mediados del Holoceno hasta tiempos recientes, y que la tasa actual de retroceso de los glaciares, que se ha duplicado en los últimos 30 años, no tiene precedentes en los últimos 5.500 años.



EUROPA PRESS

