Los gatos pueden contagiarse de Covid-19, pero no lo pueden transmitir

Según un reciente informe realizado por Patricia López, directora del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), sede Cali; y Liliana Góngora, directora de la Clínica de Pequeños Animales de la FUSM, los gatos sí se pueden contagiar de SARS-CoV-2 (Covid–19), pero no lo pueden transmitir a los humanos.

Según las especialistas, “en ensayos de laboratorio con gatos se demostró que se contagian de SARS-CoV-2 a través de microgotas. Mientras que los perros mostraron baja susceptibilidad a la infección; y los cerdos, patos y pollos ninguna sensibilidad”, señalaron.



Esta evidencia también se confirma con investigaciones recientes hechas en Wuhan (China), en las que se evaluó la proporción de animales positivos con SARS-CoV-2 en una población de 102 gatos después del brote de Covid–19 en esa ciudad, obteniendo 15 casos positivos con el virus (15%).



“Si bien esto es una evidencia, es importante hacer más investigaciones para estudiar otras variables, como por ejemplo, si los gatos vivían en casas de pacientes infectados, si tenían enfermedades de base o si fueron contagiados en la calle”, explicaron.



A este estudio, se suma un informe del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin (China), que luego de inyectar el virus a varias especies de animales, descubrieron que en hurones y gatos este se replicó de manera eficiente.

¿Cómo cuidar a los gatos de un posible contagio por coronavirus?

Hasta la fecha, no hay casos confirmados de transmisión del virus de estos animales hacía los humanos. Tampoco hay pruebas de contagio de un felino a otro, pero según el informe es recomendable mantener medidas preventivas como: aislar a los gatos positivos por el virus de otros que estén sanos.



Para López y Góngora, “lo mejor es restringir el contacto de personas infectadas con gatos; extremar las medidas de higiene; y en lo posible cambiar al felino de vivienda y dejarlo al cuidado de otra persona de confianza”, dijeron.



Según las expertas, es importante tener otras medidas generales con los gatos, como lavarse las manos frecuentemente; mantenerlos limpios con toallas húmedas que cuentan con un desinfectante llamado clorhexidina; no compartir alimentos; y establecer medidas preventivas contra pulgas, garrapatas y parásitos intestinales.



“Las personas positivas por Covid–19, que en el momento no tienen quien cuide a su gato, se les recomienda usar permanentemente tapabocas, evitar el contacto físico directo con el animal y cambiar frecuentemente su arena. También se deben desinfectar todos los utensilios, como platos, collar, juguetes y demás”, aclararon.