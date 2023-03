La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realiza seguimiento a los departamentos de Sucre, Tolima, Arauca, Antioquia, Norte de Santander y Cundinamarca en los que se registraron emergencias durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con la información generada por la Sala Situacional y la Sala de Crisis Nacional de la entidad, en su evaluación diaria de afectaciones a los 32 departamentos del país, las emergencias registradas son:

Sucre

Un incendio de cobertura vegetal, en el municipio de Guarandá, sector Ciénaga de Mama Raya, dejó 2.5 hectáreas de vegetación nativa afectadas. Atendió el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y el cuerpo de Defensa Civil Colombiana (DCC) municipal.

Tolima

Se presentó una inundación en el municipio de Natagaima, que dejó cuatro personas y una familia damnificadas y una vivienda resultó averiada.

Arauca

Una inundación en el municipio de Arauca dejó por desbordamiento del río Arauca, la cual rompió el jarillón y dejó afectadas las veredas Los Pechos sector el Cubarro, Monserrate, Clarinetero y ocho asentamientos. La inundación en este sector del rompimiento del jarillón podría afectar a 6.000 familias del sector.

Antioquia

En el municipio de Titiribí, sector la Sinifaná, se presentó un derrumbe que afectó una vía en construcción. La vía aún no ha sido habilitada, por ende, la movilidad al sur oeste no está interrumpida. No hubo lesionados.

Norte de Santander

En el municipio de Chitagá, barrio El Huicán, un movimiento en masa generado por fuertes lluvias dejó una familia damnificada y una vivienda destruida.

Cundinamarca

En el municipio de Girardot, sector vereda San Lorenzo y Tumbatico, dejó 19 familias y 75 personas damnificadas. A su vez, cinco viviendas resultaron destruidas las cuales fueron construidas en bareque y tejas, 11 viviendas resultaron averiadas con pérdidas de muebles y enseres, 0,5 hectáreas de cultivos de plátanos resultaron afectadas. No existieron lesionados.



