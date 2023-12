Los cinco eventos ambientales que marcaron la agenda de Colombia en el 2023

El 2023 fue un año de alta actividad en la agenda ambiental de Colombia y evidenció la necesidad del país de resaltar en escenarios internacionales en torno a la protección de la fauna y flora silvestre.



La creación y ampliación de más áreas protegidas a nivel nacional, declaraciones para la protección de la vida silvestre, y el anuncio de Colombia como sede de una de las conferencias sobre biodiversidad más importantes del mundo, son algunos de los acontecimientos que tuvo el país en el último año.



A continuación le mostramos uno de los eventos que ha catalogado la WWF Colombia que tuvieron mayor relevancia en estos últimos 12 meses.

Colombia fue protagonista de la COP28

En el 2023, la COP28 se realizó en Dubai, donde se trató el Balance Mundial, la primera edición de una evaluación periódica, programada para hacerse cada cinco años, sobre los avances del Acuerdo de París.



En este evento, según WWF Colombia "el país jugó un rol protagónico, entre otras, al adherirse al Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles y sumarse, junto con otros 133 países, a un Acuerdo para la transformación de sus sistemas alimentarios".



Además, se sumó a la planificación y puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños para Países en Desarrollo e incentivó el proyecto Desafío del Agua Dulce, una apuesta que procurará proteger estos ecosistemas esenciales.

El país como sede de la COP16 de biodiversidad en 2024

La Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el pasado 15 de diciembre, aceptó la oferta de Colombia para ser la anfitriona de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que se llevará a cabo el próximo año a partir del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.



Un aspecto a destacar es que la COP 16 será la primera en ser de Biodiversidad, que se realice luego de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Global Kunming-Montreal en la COP 15, en diciembre de 2022 en Montreal, Canadá.



En la COP 16 desarrollará aún más el marco de monitoreo y avanzará en la movilización de recursos para el Marco Mundial de Biodiversidad Global.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante uno de los espacios de discusión realizados en la COP28. Foto: Minambiente

Protección de los delfines de Río

En octubre, Colombia fue sede de la Declaración Mundial de los Delfines de Río, donde nueve países, incluidos el anfitrión, se comprometieron a implementar acciones que protejan a las seis especies de estos mamíferos que existen.



Es importante recordar que desde la década de 1980 el número de todas las especies de delfines de río ha descendido en un 73 por ciento, según el informe de Planeta Vivo de 2022 de la WWF, donde declaran que las amenazas que más impactan a esta población natural son la infraestructura hídrica, la pesca insostenible, y las consecuencias de la contaminación.

Los delfines rosados son indicadores de salud de los ríos, entonces su protección es esencial para mantener las fuentes fluviales. Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con varios estudios ambientales, cuando las poblaciones de delfines están en buena salud, las poblaciones de peces también lo son, lo que es clave para el sustento de cientos de pescadores y familias que dependen de su presencia.

Más zonas protegidas

En marzo se declaró la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que tuvo un incremento de más de 170 mil hectáreas, registrando una extensión total de 573.312,6 hectáreas, que la hace una de las áreas protegidas más relevantes del Caribe colombiano.

Otro evento que fue relevante este año fue el anuncio que se dio durante la COP28, que instauró la creación del Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías, localizado en la región de la Orinoquía.



Manacacías que cuenta con una amplitud de 68.030,6 hectáreas, desde este año pasa a ser el área protegida número 61 del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que integra a doce ecosistemas estratégicos como sabanas estacionales tropicales, bosques de galería, palmares mixtos, pastizales, matorrales y herbazales.



Con una extensión de 68.030 hectáreas, se convierte en el área protegida número 61 del Sistema de Parques Nacionales. Foto: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una nueva ley en el país para la protección de los ecosistemas

A mediados de este año, luego de varios años en el Congreso de la República, fue aprobado el Proyecto de Ley número 226 de 2022 Senado – 117 de 2021 Cámara, que "establece la definición de pasivo ambiental, se fija la estrategia para su gestión y se dictan otras disposiciones”.



La nueva Ley 2327 de 2023, que no había tenido éxito en cuatro oportunidades en el Congreso, señala como pasivo ambiental a "las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas directa o indirectamente por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulativas o no, susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geográficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, la salud humana o el ambiente".



En palabras más sencillas, son las consecuencias negativas que permanecen en los ecosistemas luego de actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos, contaminación por el sector agrícola e industrial y antiguos botaderos de residuos.



Expertos de WWF señalaron que esto "es una oportunidad para que se comiencen a gestionar sitios contaminados y zonas altamente degradadas que generan problemas ambientales y de salud pública, y que se encuentran en todo el país".

