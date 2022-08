Hace apenas algunos días más de 60 congresistas, junto con organizaciones no gubernamentales y las ministras de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y de Minas, Irene Vélez, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir totalmente en Colombia el desarrollo de la técnica de fracturamiento hidraúlico para la obtención de hidrocarburos, conocida como ‘fracking’.

El proyecto, que tendrá que pasar por cuatro debates, abre un debate que ya había planteado Gustavo Petro cuando era candidato y que cumple su bancada de Gobierno con su llegada al poder y es detener esta técnica por los impactos ambientales que podría llegar a tener.

(Lea también: Así es el proyecto que busca prohibir el 'fracking' en Colombia)

Según señala el mismo proyecto prohibir el ‘fracking’ en Colombia se fundamenta en “la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones; la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades y contribuye al cumplimiento efectivo de las metas del Acuerdo de París”.

De acuerdo con la ministra Muhamad, quien antes de estar a cargo de la cartera ambiental también había sido un rostro visible del activismo en el país, el proyecto de ley muestra el compromiso del nuevo Gobierno con realizar “una transición social, económica y ambiental, para enfrentar la crisis climática”.

“Hoy estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso político y esa posición de que en Colombia no entra la técnica del 'fracking' y las técnicas de yacimientos no convencionales. No es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental”, aseguró la jefa de la cartera ambiental.

(Le puede interesar: Así ha avanzado el ‘fracking’ en los países que usan esta técnica)

Los argumentos a favor y en contra del fracking

Según explica la senadora Isabel Zuleta, quien ha sido uno de los rostros visibles en el debate anti ‘fracking’, lo que se aplica en este caso es un principio precautorio, un punto que está consignado en el proyecto de ley, buscando así proteger a los acuíferos y recursos naturales del país de prácticas que pueden terminar repercutiendo en las comunidades.

Zuleta, quien es vicepresidenta de la Comisión Quinta del Senado por donde deberá pasar el proyecto, destacó que la geografía colombiana es muy variable y que por eso desde el punto de vista técnico no en todas las zonas se puede desarrollar fracturación hidráulica con resultados que no generen daños.

“El principio de precaución lo que está diciendo es que si no tenemos certeza del daño lo que tenemos que hacer es prevenirlo, proteger las comunidades y esto implica proteger el futuro”, aseguró la senadora.

(Le recomendamos: Ministra de Ambiente será la encargada de las reservas forestales)

Al respecto, aseguró el doctor en geología e investigador y experto en temas de fracturación hidráulica, Luis Stinco, un punto que según él es clave es que si se hace de manera correcta el ‘fracking’ como técnica para ampliar las reservas de hidrocarburos, esto puede ser beneficioso desde el punto de vista social y económico, pues genera empleo, aumenta las exportaciones y entrega los fondos que se requieren para hacer la transición energética que hoy tiene altos costos.

“La actividad petrolera en Colombia tiene un volumen muy importante. Siempre y cuando se realice con los estándares de seguridad y se tengan adecuados recaudos respecto de las normas, leyes, decretos y operaciones asociadas según los estándares internacionales y las mejores prácticas será totalmente segura”, destacó el experto.

Para él, es cierto que toda actividad antrópica (intervención en la naturaleza realizada por el hombre) tiene el riesgo de fallar, sin embargo esos riesgos deben medirse desde antes y se debe contar con un plan para enfrentarlos.

Facebook Twitter Linkedin

De tiempo atrás en el país se viene anunciando el inicio de la exploración del subsuelo con la técnica del 'fracking'. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Lo que sí es necesario plantear es cuáles serían los posibles impactos respecto a los potenciales riesgos. Para eso están los estudios de impacto ambiental, los estudios de remediación asociada y existen mecanismos que permiten a las empresas y a los Estados adelantarse a cualquier tipo de inconveniente”, aseguró el experto.

Stinco, quien ha trabajado e investigado alrededor del ‘fracking’ en Argentina destacó que en el escenario actual, Colombia puede tener grandes oportunidades económicas si aprovecha el ‘fracking’, el que además, según él puede realizarse de manera correcta como se ha visto en muchos otros países del mundo.

De hecho, según cálculos del Gobierno de Iván Duque, quien en campaña se opuso al ‘fracking’ pero luego dio vía libre para su desarrollo en el país, Colombia podría perder hasta 324 billones de pesos en 30 años si no realiza esta técnica para ampliar las actuales reservas de hidrocarburos, uno de los principales motores económicos actuales en el país.

(Lea también: Agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del mundo por la contaminación)

Sin embargo, ante eso, Carlos Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, plataforma que fue clave para el desarrollo del proyecto de ley que busca prohibir esta técnica en el país, en el cálculo económico también se deben cuantificar los impactos que podría generar en el flujo natural de los territorios el desarrollo de ‘fracking’.

Según él, sería más costos para las comunidades locales por ejemplo tener que traer agua de otras zonas porque su acuíferos fueron contaminados por un mal desarrollo de facturación hidráulica, o bien tener que desplazarse porque ya no es posible realizar actividades de agricultura o ganadería, e incluso por la posible afectación a su salud, lo que además, señala Santiago, sería una carga más para el sistema de salud colombiano.

“Tenemos unos impactos ambientales probados, unos impactos a la salud probados, hay evidencia científica que muestra la relación entre las emisiones de metano del ‘fracking’ con la crisis climática y el aumento de gases de efecto invernadero. Entonces ahí ya tenemos un desbalance negativo. Pero si vemos la balanza económica esta cifra de los 324 billones que nos muestran no es tan cierta, porque cuando uno saca las cuentas de las exenciones que dejan de pagar (las petroleras) y de lo que podría implicar las externalidades económicas pagadas, cuantificadas de que en Colombia se den los impactos que se están dando en el mundo nos dejan una correlación negativa”, finalizó el experto.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Más noticias

- Desastres por derrumbes: ¿Qué le falta a Colombia para lograr prevenirlos mejor?



- ¿Por qué para reciclar es mejor que las botellas sean transparentes?



- Los impactos del acelerado crecimiento en ventas de los vehículos eléctricos