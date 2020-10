Los 50 bancos que financian la destrucción de la biodiversidad

Según el informe anual Bankrolling Extincion, un trabajo del colectivo ambiental y financiero Portfolio.Earth, en el 2019 los bancos más grandes del mundo invirtieron más de 2,6 billones de dólares (el equivalente al PIB de Canadá) en sectores que tanto gobiernos como científicos afirman ser los principales impulsores de la destrucción de la biodiversidad.

En la lista de los bancos nombrados como los que brindan la mayor cantidad de financiamiento a los sectores que son los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad incluyen Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Mizuho Financial, Wells Fargo, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, SMBC Group y Barclays.



"Ninguno de los bancos evaluados ha puesto en marcha un sistema para monitorear y medir el impacto que sus préstamos han causado en la biodiversidad, ni cuentan con una normativa para detener estos procesos. Los bancos juegan un papel clave en un sistema financiero que explota la biodiversidad, y la normativa por la que actualmente se rigen los protege de cualquier consecuencia", señala el informe.



El informe Bankrolling Extinction se basa en una investigación que analiza los flujos financieros proporcionados por 50 bancos en forma de préstamos y servicios de suscripción a una selección de sectores que se considera que tienen un impacto sustancial en la biodiversidad.



Uno de los hallazgos del informe es que gran parte de los préstamos evaluados (el 66%) está relacionada con actividades que causan pérdidas de biodiversidad directamente (por ejemplo, la pesca o la minería); y el 34% se ha invertido en compañías que causan una pérdida de biodiversidad de manera indirecta (por ejemplo, al impulsar la demanda de la elaboración y comercialización de productos a lo largo de su cadena de suministro, como ocurre con la construcción, que crea una demanda de materias primas).



Por otro lado, dicen que cada uno de los 50 bancos incluidos en la investigación está relacionado con financiaciones con riesgos para la biodiversidad, con un promedio de hasta $52.000 millones de dólares cada uno. Esto varía desde los más de $210.000 millones del mayor inversionista hasta los $1.300 millones del más pequeño.



"Los tres bancos de los 10 más expuestos a los riesgos para la biodiversidad tienen sus oficinas centrales en los Estados Unidos. El 26% de todos los préstamos y suscripciones de los 50 bancos está relacionado con Bank of America, Citigroup y JP Morgan Chase. Wells Fargo, otro banco americano, es el quinto mayor inversor en sectores industriales con elevados riesgos para la biodiversidad", agrega el informe que puede ver aquí.

Otros hallazgos

Entre los 10 mayores bancos evaluados también se encuentran tres bancos japoneses

(Mizuho Financial, Mitsubishi Financial y Sumitomo Mitsui Banking Corporation).



BNP Paribas, HSBC y Barclays son los tres bancos principales europeos dentro de los 10 analizados.



Una serie de bancos chinos, considerados los bancos más grandes del mundo, pueden

encontrarse más abajo en esta lista.



El 32% de todos los préstamos y suscripciones está relacionado con la infraestructura; el 25%, con el metal y la minería mineral, y otro 20% con los combustibles fósiles.



Aunque la producción de alimentos (agricultura y pesca) sólo está relacionada con un 10% de todas las inversiones, se considera que este sector es el que mayor impacto tiene en la biodiversidad global.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE