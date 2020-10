Los 27 miembros de la UE adoptan plan de biodiversidad

Los ministros europeos de Medio Ambiente adoptaron el viernes una estrategia destinada a proteger la biodiversidad en la UE así como lo esencial de la ley clima, con excepción del objetivo de emisiones para 2030, en el que persisten fuertes discrepancias entre los países.

(Le puede interesar: Hay esperanza: aumenta población de pigüinos en la isla Galápagos)

Reunidos en Luxemburgo, los ministros de los 27 Estados miembros apoyaron la estrategia propuesta por la Comisión (ejecutivo europeo) que prevé proteger el 30% de la superficie terrestre y marítima de Europa.



"Este objetivo deberá ser logrado colectivamente por los Estados miembros que participarán en el esfuerzo común teniendo en cuenta los parámetros nacionales", precisa el comunicado común.



Los ministros habían dado su acuerdo a la obligación de que los futuros proyectos económicos europeos no sean nocivos para la biodiversidad.



(Lea: Descubren por primera vez en E.E.U.U. un nido de avispones gigantes)



Todos los proyectos legislativos de la Comisión deberán tener en cuenta esta premisa. "Las poblaciones de aves e insectos desaparecen, nuestros paisajes naturales están en un estado lamentable debido a la agricultura industrial y a la explotación de los bosques", comentó la ministra alemana Svenja Schulze, cuyo país preside este semestre la UE, instando a hacer más para "reconstruir" los paisajes.



Los gobiernos esperan que la "Comisión proponga objetivos para la restauración de la naturaleza que sean legalmente obligatorios", agregó.



El 30% del presupuesto de la UE y del plan de recuperación poscovid-19 estará destinado a acciones climáticas, por los 27 proponen que "una parte importante" de dichos fondos se inviertan en proyectos que preserven la biodiversidad.



La iniciativa ha sido bien recibida por las ONG medioambientales, que esperan, no obstante, salgan del papel. Se trata de una "etapa revolucionaria", pero "en el pasado no han faltado objetivos ambiciosos. Desgraciadamente, lo que ha fracasado a menudo ha sido la ejecución", recuerda WWF Alemania.



(También: Se invertirán 22.000 millones de pesos en la protección de los páramos)



Según la Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEE), más del 80% de los hábitas protegidos por la UE están muy deteriorados; la fauna y la flora están amenazadas por la agricultura intensiva, la urbanización, el turismo, la contaminación, la silvicultura poco sostenible y el cambio climático.



Los ministros de los 27 aprobaron, asimismo, el viernes en Luxemburgo el ambicioso proyecto de ley del clima europeo, con excepción del objetivo de emisiones de gas de efecto invernadero de la UE para el 2030.



Los Estados no terminan de ponerse de acuerdo sobre este asunto y han aplazado cualquier decisión hasta la cumbre europea de mediados de diciembre. La Comisión quiere reducir las emisiones en un 55% para 2030 con respecto al nivel de 1990, frente al actual objetivo del 40%.



En cambio, el Parlamento Europeo reclama que la reducción sea como mínimo del 60%. Varios países, con Polonia al frente, consideran estos objetivos inalcanzables, ya que son muy dependientes del carbón.



"Faltan cinco minutos para medianoche en el reloj de la emergencia climática, pero nuestros gobiernos se resisten todavía", lamentó el viernes Sebastian Mang, de la ONG Greenpeace.



AFP