Los 10 hechos ambientales que marcarán el 2020

El regreso de las fumigaciones con glifosato, el piloto de 'fracking' y el futuro del páramo de Santurbán son algunas de las tendencias que definirán el inicio de este año. La Amazonia brasilera y la crisis climática seguirán en el top de las preocupaciones mundiales.

1. Exploración petrolera

Con el respaldo de 13 expertos, entre ellos siete ambientalistas, el gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de ley para la exploración de los yacimientos no convencionales de petróleo. Los expertos declararon que no existe evidencia de un posible riesgo ambiental inminente en un proceso de pilotos de 'fracking'. De aprobarse esta ley, entraría en vigencia el próximo 20 de enero. Si bien el Gobierno dio un espacio de deliberación hasta el 16 de enero, quienes critican esta técnica aseguran que sus sugerencias no serán vinculantes. De ahí que algunos ambientalistas no descartan movilizaciones. Por otro lado, este tema pondrá a debatir a los ambientalistas que están en contra y a los que no se oponen a los pilotos de 'fracking'.

2. Decreto para retomar la aspersión aérea de glifosato

El Ministerio de Justicia presentará un proyecto de decreto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para retomar la aspersión aérea con glifosato. Aunque el programa será monitoreado por instituciones estatales para disminuir los riesgos en la salud y el medioambiente, para algunos expertos como Aura María Puyana, miembro asociado del Observatorio de Cultivos y Cultivadores, no está garantizada la parcialidad de las instituciones estatales en este tema. Además, asegura que esto incrementará el conflicto social, pues envía un mensaje negativo contra los programa de erradicación de cultivos de coca voluntarios y aplaude una política poco efectiva de erradicación forzada.

Más de mil personas, en zona rural de Jamundí, protestaron en el parque principal de este municipio rechazando la erradicación forzosa y fumigación con glifosato. Foto: Archivo/EL TIEMPO

3. Nueva meta para la reducción de emisiones

Para honrar los compromisos internacionales de Colombia que buscan contrarrestar los efectos del cambio climático, este gobierno tendrá que presentar una nueva meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero conocida como Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). En 2015, el país se comprometió a reducir en un 20 por ciento sus emisiones, respecto al nivel proyectado para el 2030, con posibilidad de aumentar su compromiso a 30 por ciento con apoyo de la cooperación internacional. Este año, tanto Colombia como los demás países tendrán que presentar una meta más ambiciosa, según las reglas. Se espera que en la COP26 el Ministerio de Ambiente anuncie esta importante cifra.

4. Nueva agenda para proteger la biodiversidad del planeta

En el marco del tratado internacional sobre la diversidad biológica, 193 países establecerán un nuevo convenio que instaurará la agenda de biodiversidad para la próxima década a fin de vivir en armonía con la naturaleza. Este convenio entró en vigencia en 1993, en Canadá, con el fin de proteger la biodiversidad del mundo. Este año, dicha reunión se realizará en China, en donde se revisarán los resultados del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Se espera que algunos países presenten nuevos instrumentos de financiación para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

5. Nueva fecha para delimitar el páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente tenía plazo de presentar una nueva delimitación del páramo de Santurbán el 18 de diciembre de 2019. Sin embargo, por segunda vez no cumplió con la orden del Tribunal Administrativo de Santander. Según un comunicado de la cartera ambiental, este año se establecerá una nueva fecha, pues primero se debe concertar el borrador de delimitación con alcaldes y comunidades, Este será un proceso largo, ya que quienes se oponen exigen que antes se realicen estudios hidrológicos e hidrogeológicos que hasta ahora no existen. Por esto, líderes convocaron a una manifestación para el 16 de marzo en Bogotá.

6. Preocupación por preservar la Amazonia

La Amazonia de Brasil ha sido el tema más preocupante en 2019 y seguirá siendo en 2020. Según expertos, las cifras históricas registradas en 2019 en relación a incendios y deforestación podrían seguir creciendo. El año pasado, por primera vez desde 2009, más de 10.000 kilómetros cuadrados fueron deforestados –un 30 por ciento más que en 2018– y hubo 30.000 incendios, tres veces más que en agosto del 2018, la mayor cifra desde 2010. Los planes del presidente Jair Bolsonaro tienen mucho que ver con ello, pues regiones protegidas por parques naturales serán abiertas a la explotación económica.

7. El año de la justicia climática

Los ambientalistas están llamando al 2020 el año de la justicia climática, y con justa razón. Aunque el inconformismo de los jóvenes frente a las pocas acciones para mitigar la crisis climática estalló en 2019, la misma falta de ambición llevará a que los activistas salga nuevamente a las calles con mayor fuerza. El fracaso de la COP25, el incremento de la producción de combustibles fósiles, que la temperatura en noviembre de 2019 haya sido la segunda más cálida de las que se tiene registros y que la acidez del agua del mar ha aumentado un 26 por ciento serán algunas de las razones por las que el 2020 será el inicio de una transformación social y política impulsada por los jóvenes.

Estas fueron las escenas que dejó las marchas del grupo activista transnacional 'Rebelión contra la Extinción' en países como Inglaterra, Francia y Australia. Foto: Archivo / EFE, Reuters y AFP

8. Colombia será la sede del Día del Medioambiente

Desde 1974, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Medioambiente. Este importante encuentro, que reúne a más de 150 países, se ha convertido en una plataforma para promover la dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y este año no será la excepción. Así las cosas, por primera vez Colombia será la sede de dicho evento que, este año, tiene como tema central la biodiversidad. Se llevará a cabo el 5 de junio y será la antesala de la 5.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en Kunming (China).

9. Más países sin plásticos de un solo uso

Siete países del Caribe, la región que más contamina per cápita del mundo, le dicen adiós a los plásticos de un solo uso para evitar la degradación de sus costas ante el grave peligro de contaminación. Jamaica, Belice, Barbados, Dominica, Granada, Trinidad y Tobago y Bahamas prohibieron a partir del 1.º de enero de 2020 la importación y el uso de plásticos de un solo uso y poliestireno. Sin embargo, con la medida también se verán algunos efectos colaterales que servirán como ejemplo para los países que apenas están empezando a tomar medidas. Por ejemplo, la pérdida de empleos.

10. Primer lustro de los Objetivos de Desarrollo

En 2020 se cumplen los primeros cinco años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de compromisos globales que los países adquirieron para erradicar la pobreza y proteger el planeta a 2030. Sin embargo, aunque se crearon en 2015, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) aún no hay datos suficientes para evaluar 68 por ciento de los ODS relacionados al medioambiente. Si no se aumentan los esfuerzos para medir el progreso en estos campos –dice el Pnuma–, solo se cumpliría con el 17 por ciento de los ODS sobre medioambiente en 2030.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde