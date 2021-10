Recomendaciones para visitar las 19 áreas protegidas de Parques Nacionales

Durante esta semana de receso escolar, en la que los colombianos buscan diferentes sitios para descansar junto a sus familiares y amigos, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha invitado a los ciudadanos del país a conectarse con la naturaleza existente en 19 áreas protegidas del sistema abiertas al ecoturismo para que "las visiten, conozcan, valoren y así ayudar a protegerlas y conservarlas".

Estas áreas son los escenarios perfectos para disfrutar el paisaje, conocer los ecosistemas y deleitarse con su biodiversidad a través de actividades como el senderismo, observación de fauna y flora, buceo, observación geológica, actividades náuticas, espeleísmo, observación estelar y escalada, entre otras; lugares que vale la pena conocer y valorar.

El Santuario de Fauna y Flora Galeras es una de las áreas abiertas al ecoturismo en el país. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Actualmente hay 19 áreas protegidas abiertas al ecoturismo, algunas de ellas son: Parque Nacional Natural Gorgona, Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Tatamá, Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Parque Nacional Natural Tayrona, Parque Nacional Natural Los Nevados, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, y Santuario de Fauna y Flora Malpelo.

Es de resaltar que, para Parques Nacionales el ecoturismo está concebido como una estrategia de conservación, ya que contribuye a dinamizar la economía local, dando también oportunidades a las regiones en donde se desarrollan estas actividades y ayudando a crear conciencia sobre el valor de las áreas del Sistema a través de actividades de esparcimiento como la contemplación, la recreación y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación.



Para acceder a estas áreas protegidas deben cumplirse los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno para evitar el contagio del covid-19. Se recomienda llevar su propio kit de tapabocas y, por ningún motivo, arrojar estos elementos en los Parques. Además, tener presente que está totalmente prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso como bolsas, botellas, pitillos, envases, platos y cubiertos.

Recomendaciones al visitar áreas protegidas

El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo cuenta con 120.000 hectáreas protegidas y desde el 7 de julio del 2017 se prohíbe el ingreso de transporte marino a la zona. Foto: Archivo EL TIEMPO

Entre las recomendaciones a tener en cuenta al entrar a estas áreas protegidas están: tener en cuenta que las playas son el hábitat y refugio de aves residentes y migratorias; albergan el arribo y desove de especies animales que viven entre los mares y la superficie, como las tortugas. Por lo tanto, no arroje basura al mar, lo contamina y las olas siempre la devuelven. No se lleve la arena como recuerdo.



Además, no importa cuánto tenga que caminar para encontrar una caneca donde arrojar su basura. Deje la playa o el bosque como quisiera encontrarlo la próxima vez que visite el lugar, y si no consigue una caneca cerca, lleve su propia bolsa de basura.



Parques también señala que no se debe capturar ninguna especie de mar, ni cangrejos, ni estrellas, ni erizos. Esos ecosistemas son su hábitat, donde cumplen una función especial. Adicionalmente no compre artículos elaborados con productos naturales como conchas, fragmentos de coral o arena, y denuncie a quien le ofrezca productos elaborados con tortuga carey o coral.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Con información de Minambiente*

