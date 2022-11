Desde hace varios años, el proyecto de construcción de una subestación de guardacostas en la isla de Gorgona, ubicada en el Parque Nacional homónimo, genera polémica entre ambientalistas que se oponen por el impacto que puede generar en el ecosistema; y la Armada Nacional que considera que el proyecto es clave para el control ambiental y la interdicción marítima del Pacífico colombiano por ser esta área un enclave geográfico estratégico para el despliegue de operaciones.

Tras la publicación de un informe por parte de este diario en el mes de octubre que informaba sobre el inicio del desarrollo de las obras de un muelle de 170 metros que hace parte del proyecto, esa polémica volvió a resurgir. En entrevista, el comandante de Guardacostas de la Armada de Colombia, capitán Javier Bermúdez, defendió la necesidad de construir la subestación y de avanzar con las obras.

Me contaba que la subestación de Guardacostas es clave para proteger el Parque Gorgona…

Quería comenzar Edwin con una justificación muy importante para el desarrollo del proyecto y es lo que tiene que ver con el plan de manejo del Parque Nacional Natural Gorgona. Y es la resolución número 295 de Parques Nacionales, en la cual se contemplan situaciones que amenacen los valores objeto de la conservación.

¿Y cuáles son esas situaciones que amenazan esos valores objeto de la conservación de esta resolución? Es la pesca ilegal en el área protegida. La pesca inadecuada en la zona de influencia. Las extracciones de coral de arrecifes, ermitaños, cocos y otras especies. Y la conservación de arrecifes amenazados por las artes de pesca a la deriva.

Resulta que el área marina de la isla es 60.305 hectáreas y el área terrestre es 1.382 hectáreas. Es decir, el área marina del parque significa el 97,7 por ciento y el área terrestre el 2,4. El área marina es gigantesca y es la principal del parque. Entonces dentro de esos objetivos de conservación de toda esta área -marina en su gran mayoría- hay que mitigar esos impactos que se generan por las presiones antrópicas que afectan esos valores objetos de conservación que te nombré.

Y para eso hay que consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental, que es uno de los objetivos de esa gestión. Y para consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental, pues se tiene que acudir a la Policía del Mar, que para los efectos es Guardacostas. Dentro de ese marco, la Armada Nacional es la que tiene ese rol y con ese fortalecimiento de capacidades institucionales nos permite que desarrollemos la gestión y vigilancia indispensable para ejercer de manera constante e ininterrumpida todas esas labores de prevención, vigilancia y control.

Otro tema es el corredor marino del Pacífico -tropical que se llama Cmar, que es una iniciativa de cooperación regional que está enfocada a la preservación y conservación y uso sostenible de los recursos marinos, enfocada también a proteger esos sistemas, que denominan ecosistemas marinos excepcionales y enfocados también a promover actividades como la pesca sostenible, turismo responsable y comunidades relacionadas.

Esto está liderado por varios gobiernos, no solamente el gobierno colombiano, sino también el gobierno de Ecuador, Costa Rica y Panamá. Y convergen cinco islas: Galápagos, Isla Coco, Coiba, Gorgona y Malpelo. Todas ellas hacen parte de un ecosistema muy similar, con especies y variación genética muy similar, ¿verdad? Y en cada una de esas islas, escúcheme bien, hay radares y en cada una de esas islas hay también muelles.

Y te pongo un ejemplo: en Isla Coiba existe un muelle de 380 metros donde está la Estación Aeronaval del Servicio Aeronaval de Panamá. Inclusive tienen pistas. En Galápagos hay pista, hay muelles. Hay tres islas que tienen radar, en Isla Cocos se instaló un radar, no hace mucho. Entonces quiero mostrar que hay ejemplos a nivel internacional en los cuales, en el marco de esas islas que son un mismo ecosistema, tienen elementos para proteger, para generar esa prevención, esa protección, esa vigilancia y control.

Y un último tema: en la Cumbre de los Océanos de Lisboa, que fue este año, se anunció que inició todo el tema de protección de esa Cmar. Una de las grandes amenazas de Cmar es la flota china, que es la que ha generando y asestando golpes muy complejos a todo lo que lo que nosotros hemos llamado la biomasa. Es decir, cuando se realiza pesca ilegal no declarada, no reglamentada -que es lo que hace la flota china- afecta a la biomasa. Esa biomasa tiene repercusión en los stocks, que son las diferentes familias de pescados y familias que hay en las áreas protegidas.

Pero aún siguen los cuestionamientos de ambientalistas. Y el Gobierno dice que está revisando el proyecto. ¿Hay alguna posibilidad de que sea frenado?

En este momento lo importante es cerrar esos posibles vacíos de información. Más que tener alguna instrucción directa, lo importante es que podamos nosotros, a pesar de que se hicieron más de 15 socializaciones, de pronto nos ha faltado llegar más a esas personas, a esos ambientalistas, personas que se preocupan, ciudadanos de a pie, influencers. Acercarnos a esa comunidad para poder cerrar esos posibles vacíos de información. Y en eso estamos trabajando. Vamos a a buscar esos espacios para lograr tener una conversación tranquila y mostrarles los estudios juiciosos que se hicieron en torno a ese proyecto.

Nosotros hemos realizado tres estudios. Uno en playa Yundigua, otro en el sector de la cancha de fútbol del antigua del penal y unos últimos que costaron cerca de 3.000 millones de pesos. Estos se realizaron con unos terceros que son personas muy reconocidas en el sector y que desarrollaron todo un estudio que nos permite tener la certeza y la garantía de que dimos un estricto cumplimiento a la licencia ambiental y a los términos de referencia enmarcados en esa licencia ambiental.

No es una base naval, es una estación de guardacostas de segundo nivel, que es una unidad muy básica. Tendrá solamente 28 hombres. No es un radar norteamericano. Es un radar que va a ser operado por la Armada de Colombia para uso exclusivo de la Armada Nacional. No hubo ninguna irregularidad en los trámites de la licencia ambiental ante la Anla. De hecho, en este momento no hay ningún impedimento legal para desarrollar el proyecto. No existieron comunidades indígenas, ni afros, ni minorías ROM, ni comunidades negras, ni raizales, ni palenqueras. Y tenemos, por supuesto, el concepto de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Pero la ministra de Ambiente nos dijo que están revisando el proyecto…

Claro, estamos en unas charlas de alto nivel y precisamente, como te digo, una de las de las de los trabajos que estamos haciendo en este momento, es cerrar esos posibles vacíos de información que tenemos como te mencioné, y vamos a seguir trabajando puntualmente en ello, de manera articulada con el Ministerio, con el personal de Parques Nacionales Naturales y con todas las entidades.

En Guapi ya tenemos un punto, es un batallón de Infantería de Marina. Allá tenemos una unidad militar de la Armada Nacional que hace sus operaciones en toda esa área, en esa área fluvial. Pero es que de pronto desconocen varios aspectos. Hay una distancia grande importante entre el continente y la isla. Pero vuelvo y repito, no es solamente el área digamos de Guapi y sus alrededores, sino es el área de influencia general de la isla. Nuestras unidades que van a estar destacadas allá realmente van a pasar muy poco tiempo en la isla porque van a estar haciendo operaciones en profundidad.

La interdicción marítima que se desarrolla para atender cualquier multi crimen necesita una posición para poder ser efectiva y eficiente y reaccionar de manera oportuna a un blanco interés. Cuando tú tienes un radar y controlas un área, ese radar te da esa visión y esos ojos para lograr poder llegar de manera oportuna a atacar un blanco de interés o poder interdictar un blanco interés para cualquier actividad criminal. No solamente eso, sino un tema de preservación de la vida humana en el mar.

Una embarcación que esté zozobrando en las inmediaciones de la isla, que sean unos buzos, que sean turistas, si yo tengo una unidad en Guapi, pues cuando llegue seguramente ya no podré salvarlos. Eso es un ejemplo absolutamente claro. Allá hemos cogido tortugas enredadas. Y si yo voy a estar en Guapi para poder reaccionar me puedo tardar más de una hora a dos horas en poder llegar y reaccionar. Todo depende de las condiciones meteomarinas que se están desarrollando. Por eso la posición es tan importante a la hora de generar una reacción.

