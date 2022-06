En Colombia las lluvias no paran. El país no es solo uno de los que más llueve en el mundo, sino que además, por su ubicación geográfica, literalmente nunca deja de llover. Colombia, a diferencia de otros países, no tiene como tal estaciones, sino épocas de más y menos lluvias, que dependen de la región y la temporada, según explican expertos. En ese sentido, cuando en una zona del país hay menos precipitaciones en otra puede seguir lloviendo de manera convencional, como pasa con la Amazonia o el Pacífico.

Pero durante la última década el país ha visto un fuerte recrudecimiento de esas precipitaciones. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 2012 cayeron en el país 3’030.084 milímetros de precipitación acumulada, en 2021 esa cifra llegó a 3’163.460 mm. Para entenderlo de forma fácil un milímetro (mm) es la medida de la precipitación y corresponde al espesor del agua que ha caído en un metro cuadrado, lo que equivale a 1 litro de agua.

Esos datos surgen de un informe proveniente de 1.468 estaciones que miden la precipitación en el país y muestran que en diez años el país aumentó en lluvias 133.176 mm. “La precipitación acumulada anual para toda la red muestra una tendencia al aumento de las precipitaciones en los últimos 10 años, pasando de 3.030.084 milímetros/año a 3.163.460 mm/año y no es un tema de percepción, sino que realmente las lluvias están aumentando”, señala Hugo Saavedra, subdirector de Meteorología del Ideam.

De acuerdo con los datos de la entidad, las lluvias han venido aumentando sobre todo en la región Andina, Orinoquia y Pacífica, que comprende un total de 22 departamentos del país, aunque ese aumento se mantiene en umbrales que están dentro de la normalidad, destacan los expertos. Mientras que en las regiones de la Amazonia y la Orinoquia se ve una leve tendencia al descenso.

Esta variabilidad se debe, según señala el informe de la entidad, a la presentación frecuente del fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur que también hace variar las cifras dejando al 2017 como el año en que más lluvia ha caído en la década con 3’235.374 mm de precipitación acumulada. Hay que tener en cuenta que El Niño es un fenómeno que se presenta cuando el planeta naturalmente busca enfriarse y se traduce, en el caso de Colombia, en mayores precipitaciones.

Ese aumento de las lluvias también se ve reflejado en un aumento de los desastres asociados, según destaca la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con datos de la entidad el país pasó de tener 3.206 eventos relacionados a desastres en 2011 a registrar 3.463 en 2021.

Sin embargo, los eventos relacionados a inundaciones pasaron de más de 1.600 en 2011 a poco menos de la mitad en 2021, eso, de acuerdo con la UNGRD se debe a que el actual Gobierno ha hecho la mayor inversión de la historia en obras de mitigación y adaptación frente al cambio climático, con un total de $ 4,5 billones de pesos invertidos en más de 300 proyectos de infraestructura que benefician a casi 40 millones de personas.

Eso ha llevado, por ejemplo, a que teniendo como línea base el promedio que sale de los años 2005 a 2014 y comparándolo con el promedio que se da entre los años de 2015 a 2021, Colombia bajó su tasa de mortalidad por desastres de 5,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes a 4,9 fallecidos. Igualmente el país bajó su tasa de personas afectadas por desastres de 3.284 personas afectadas por cada 100.000 habitantes a 1.643 personas afectadas. Lo mismo pasa con la tasa de viviendas destruidas por desastres que pasó de 38 viviendas destruidas por cada 100.000 habitantes a 34,5 viviendas destruidas.

Para la entidad, estas cifras muestran un gran avance en la capacidad que tiene ahora Colombia de enfrentar los riesgos y desastres asociados a las lluvias. “Sí estamos más preparados que antes. Es evidente que la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), y la estructura descentralizada del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el país, sumado a la implementación de medidas para el conocimiento del riesgo, para la reducción del riesgo y el manejo de desastres han permitido que en los últimos 10 años, los territorios locales, las entidades y autoridades del gobierno central, departamental y municipal cuenten con lineamientos, instrumentos, planes, programas, estrategias, etc., para la construcción y fortalecimiento constante de capacidades (resiliencia) ante los desastres”, asegura la UNGRD.

En ese sentido, de acuerdo con la entidad, de tener nuevamente una temporada de lluvias fuertes y seguirse presentando la tendencia de aumento en las precipitaciones, Colombia estaría preparada, sobre todo, en los departamentos de Santander, Magdalena, Norte de Santander, Bolívar, Casanare y Córdoba; lugares intervenidos por su alta recurrencia de eventos derivados de las lluvias. “No obstante, Colombia es un país con una diversa gama de amenazas de origen hidrometeorológico. Así, mientras en algunas zonas del país puede haber eventos asociados a tiempo lluvioso, en otros, puede haber condiciones propicias para eventos asociados a condiciones secas”, destaca la UNGRD.

En ese sentido, enfatizan, el riesgo no solo está en la lluvia sino en otros factores como exposición de comunidades, servicios, infraestructuras, entre otros. Por eso, señalan, es necesario que todos los actores (públicos, privados y comunitarios), así como los sectores del Gobierno, realicen “mayores esfuerzos en función de prácticas y acciones que conduzcan a una mejor ordenación del territorio en pro de la no construcción social del riesgo”.

