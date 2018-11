La deforestación une a líderes religiosos con pueblos indígenas y afro

La pérdida masiva de bosques en el planeta hizo que líderes religiosos y pueblos indígenas se unieran, junto a comunidades afro, científicos y ONGs por una causa común: defender el Amazonas y poner fin a la deforestación que avanza crudamente y acorrala a los protectores de estos ecosistemas.



El resultado es la ‘Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Colombia’, que se lanzó hoy en un evento en Bogotá convocado por ONU Medio Ambiente, con el fin de transmitir el mensaje de la responsabilidad moral, más cuando se conocen los efectos devastadores del cambio climático para las próximas generaciones.

"Ha llegado el momento de un movimiento mundial para el cuidado de los bosques tropicales que se base en la sabiduría de los pueblos indígenas, los hallazgos de la ciencia y los valores morales de las comunidades de fe", aseguró la Iniciativa.

Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú, los cuales contienen más del 70 por ciento de los bosques tropicales restantes del mundo, también harán parte de este movimiento, que fue lanzado en junio de 2017 con líderes cristianos, budistas, musulmanes, judíos, hinduístas y taoístas.



"La protección y restauración de los bosques es una de las mejores armas que tenemos para enfrentar el cambio climático. Hemos progresado bastante en los últimos años, pero la deforestación está aumentando nuevamente en muchas partes del mundo", dijo Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente. "Necesitamos hacer más, a nivel mundial y en importantes países con bosques tropicales como Colombia. El compromiso, la autoridad moral y la influencia que tienen los líderes religiosos son bienvenidas y se necesitan con urgencia".



Siendo el segundo país más biodiverso del planeta, Colombia perdió el año pasado un área de 220.000 hectáreas de bosque natural, el 65,5 por ciento concentrado en la Amazonia. Y, sin embargo, en el marco del Acuerdo de París el gobierno se comprometió a reducir a cero la tasa neta de deforestación en esta región a 2020. Meta que no podrá cumplirse dado que el fenómeno avanza galopante, mucho más tras la firma del Acuerdo de Paz con el grupo guerrillero de las Farc.



El Reverendo Francisco Duque Gómez, presidente del Consejo Interreligioso en Colombia señaló que los estudios científicos muestran claramente cómo la protección de los bosques es una solución efectiva para combatir los efectos del cambio climático.



Investigadores estiman que, si se protegen y restauran, los bosques ofrecen hasta el 37 por ciento de la solución necesaria para que en 2030 se mantenga la temperatura global por debajo de 2° C, la meta acordada en el Acuerdo de París.



La iniciativa reconoce la necesidad urgente no sólo de proteger los bosques, sino los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las comunidades forestales y afrodescendientes. Los pueblos indígenas de Colombia han obtenido el título de 23 millones de hectáreas de sus territorios ancestrales en la Amazonía, lo que representa el 75 por ciento de la Amazonía colombiana. Pero sus derechos no se extienden por debajo del suelo, dejando a las comunidades locales vulnerables a las industrias extractivas, la violencia y el desplazamiento.



Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en los últimos dos años, al menos 68 miembros de comunidades indígenas han sido asesinados y 5.730 personas han sido desplazadas de sus tierras.



"Vemos esta iniciativa como una oportunidad para abrir un nuevo capítulo de cooperación y respeto mutuo entre los pueblos indígenas y las comunidades religiosas, y para encontrar un propósito compartido, cooperación y resolución espiritual para proteger la naturaleza", dijo Harol Jhonny Rincon Ipuchimaf de la OPIAC. REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE