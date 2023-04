El 2 de abril de 2023 se convirtió en un día histórico para el cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius). El río Tomo, dentro del Parque Nacional El Tuparro, en el departamento de Vichada, en la Orinoquía colombiana, pasó a ser el nuevo hogar de 14 cocodrilos que fueron reintroducidos en su hábitat natural.



Esta es la primera vez que se hace una liberación de un grupo tan grande con individuos adultos de este reptil (12 hembras y 2 machos) que está considerado en peligro crítico (CR), según la Lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El cocodrilo del Orinoco, conocido como caimán del Orinoco o caimán llanero, es una especie endémica de la Orinoquía de Colombia y Venezuela. Los especialistas estiman que quedan menos de 200 ejemplares adultos en estado silvestre, y los cálculos más optimistas indican que no superarían los 300 individuos.

Esto tiene graves consecuencias en los ecosistemas acuáticos, ya que se trata de un depredador tope (en lo más alto de la cadena trófica) y una especie sombrilla, es decir que al ser conservada, garantiza la conservación de muchas otras especies de flora y fauna.



“Es la primera vez que se hace una liberación con individuos grandes y adultos. El esfuerzo es muy grande porque son individuos que han tenido un proceso muy detallado de readaptación. Cuando los teníamos creciendo aquí en la estación (Estación de Biología Tropical Roberto Franco de la Universidad Nacional de Colombia) en Villavicencio, los alimentábamos con pescado muerto y ellos lo recibían, pero desde hace dos años están teniendo que cazar los peces en un espacio de semicautiverio sin presencia humana. Queremos que tengan una probabilidad mucho más alta de sobrevivir en el río”, comenta Mario Vargas Ramírez, profesor de la Universidad Nacional y director de la estación Roberto Franco.

Hembra de cocodrilo del Orinoco en el parque Merecure, Puerto López, Meta. Foto: Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF)

El objetivo de esta reintroducción de cocodrilos en estado adulto, y otras más que se realizarán a corto plazo, es que, dentro de unos años, el animal pase de la categoría en peligro crítico a vulnerable.



Esto va en línea con la meta de “establecer tres poblaciones silvestres en áreas protegidas de distribución histórica, con al menos cinco hembras reproductoras, cada una en 15 años”, objetivo que se trazó Colombia mediante un Plan de Acción Interinstitucional para la Conservación del Caimán Llanero, liderado por la Universidad Nacional, WCS Colombia, la Gobernación del Casanare y Cormacarena.

Reintroducir ejemplares adultos permite ganar tiempo y alcanzar esa meta más rápido, pues, según Vargas, estos reptiles alcanzan la madurez sexual entre los nueve y los diez años, por lo que el problema de reintroducirlos muy pequeños es que pueden ser depredados por otras especies, como babillas, grandes bagres o nutrias, antes de que puedan reproducirse.

Su vida y sus riesgos

Liberación de cocodrilos del Orinoco adultos en el río Tomo el pasado 2 de abril de 2023. Foto: Camila Durán – WCS Colombia.

El cocodrilo del Orinoco es uno de los más grandes del mundo, con ejemplares que pueden llegar a medir hasta siete metros de largo. Su alimentación está adaptada a su tamaño. Durante los primeros años capturan pequeños invertebrados, peces y ranas. A medida que crecen, incorporan a su dieta aves, reptiles, mamíferos medianos y grandes, además de peces.



Este enorme reptil es un depredador tope, por lo que regula las poblaciones de otros depredadores más pequeños como las babillas y las pirañas, que depredan los alevinos de otras especies de valor comercial para las poblaciones locales, como bagres o cachamas.



Mario Vargas, director de la Estación Biológica Tropical Roberto Franco, destaca que los desplazamientos de los cocodrilos por el lecho de caños y ríos contribuyen a evitar que durante la época seca los cursos de agua se saturen de sedimentos.

Hembra de cocodrilo del Orinoco en el parque Merecure, Puerto López, Meta. Foto: Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF).

Además, “estos animales apoyan el proceso de la producción primaria de los ríos, porque los nutrientes que liberan por medio de los excrementos ayudan a la producción de fitoplancton y zooplancton con el que se alimenta toda la cadena trófica, hasta llegar a los peces que la gente consume”.



En la primera mitad del siglo XX, y hasta la década de los sesenta, el reptil estuvo sometido a una fuerte presión por cacería comercial, situación que lo llevó al borde de la extinción. Aunque la caza cesó hace más de 40 años, y Procaimán, el Programa Nacional para su conservación, está vigente desde hace más de dos décadas, la especie continúa en peligro crítico en su área de distribución.



Desde 1970, la Universidad Nacional de Colombia trabaja en su recuperación. Solo en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco hay cerca de 500 cocodrilos, muchos de los cuales tienen más de 20 años, ya que estos animales son longevos y pueden vivir más de 80 años.



Entre las décadas de los 60 y los 80, el gran reto fue que los parentales se reprodujeran, que los huevos llegaran con éxito a la eclosión y que las crías sobrevivieran. Hoy, el desafío es reintroducir los animales en sus hábitats naturales y que se reproduzcan para formar poblaciones.



“Tenemos más de 500 cocodrilos como parte del programa de conservación, pero no todos son aptos para ser reintroducidos porque algunos no tienen la diversidad genética necesaria o presentan problemas de crecimiento”, comenta Vargas.



Sin embargo, gracias a estudios genéticos dirigidos por el investigador, encontraron que tenían una población apta para futuras liberaciones y que a nivel genético era viable para intentar una repoblación de la especie en estado silvestre. Los ejemplares no mostraron afectaciones debido a endogamia, es decir, por el apareamiento entre individuos emparentados.



En el país también hay otros cinco centros de cría de cocodrilos (núcleos de reproducción) que trabajan en coordinación con la Estación Roberto Franco: el Bioparque Los Ocarros, en el municipio de Restrepo, en el departamento de Meta; la Universidad de los Llanos, en el municipio de Villavicencio, Meta; el Parque Acuático y de Recreación Piscilago, en el municipio de Nilo, Cundinamarca; el parque Merecure, en el municipio de Puerto López, Meta, y el Bioparque Wisirare, en el municipio de Orocué, en Casanare, administrado por la Fundación Palmarito, una de las pioneras en reintroducción de individuos jóvenes de cocodrilo del Orinoco.



La situación del cocodrilo del Orinoco es tan crítica que la liberación de los 14 animales adultos efectuada el pasado 2 de abril se convirtió en un hito para la conservación de la especie. Tanto así que el proceso de reintroducción, liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, contó con el apoyo técnico y financiero del proyecto Vida Silvestre, así como con el respaldo y ayuda de varias instituciones.



