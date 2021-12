En Colombia, delitos ambientales como la deforestación, el tráfico de fauna y flora, la minería ilegal y los asesinatos de líderes ambientales causan graves problemáticas que dificultan la protección de los recursos del país y sus ciudadanos.



De hecho, este año, y por segunda vez consecutiva, Colombia ocupó el deshonroso primer lugar del mundo en mayor número de líderes ambientales asesinados, según datos de la oenegé Global Witness, que señaló que en el 2020 fueron asesinados 65 líderes por proteger la tierra y sus recursos en el país.



(Lea también: Conocimiento de locales ayudaría a proteger la fauna del Amazonas)

Esa es una de la razones por las que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con la Policía Nacional, habría presentado hoy la que será la nueva Estrategia Institucional de Protección del Capital Natural.

Para la estrategia, que igualmente articula esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación y las principales autoridades ambientales del país, fueron designados 100 policías de Inteligencia e Investigación Criminal, que adelantarán procesos orientados a contrarrestar el fenómeno de la deforestación en los Parques Nacionales Naturales.

Cincuenta de estos funcionarios se dedicarán exclusivamente a la investigación de delitos medioambientales, 40 a los trabajos de inteligencia y 10 al monitoreo permanente e identificación de la comercialización y tráfico de especies en el campo cibernético.

(Le recomendamos: Estos son los 5 países que más han contaminado históricamente al planeta)

Sobre este último escenario, el Centro Cibernético Policial y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural reforzaron sus estrategias de ciberpatrullaje para detectar la venta y el tráfico de especies de flora y fauna en la dark net y deep web.

Proteger a líderes ambientales

En el caso específico de líderes ambientales, según explicó el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, se crearon nodos regionales de diálogo y un sitio web para atender y apoyar a los líderes ambientales en sus requerimientos, y evitar acciones que arriesguen sus vidas.

“Con la Policía hemos venido trabajando para tener más presencia en el territorio, desde el Ministerio estamos fortaleciendo la relación interinstitucional, las capacidades tecnológicas, técnicas y humanas. Hoy vimos cómo tenemos una fortaleza en comunicaciones y en monitoreo a través de drones que tienen autonomía de más de 14 kilómetros para monitorear los delitos ambientales. Cien nuevos investigadores estarán tanto en las regiones como aquí en las salas de ciberseguridad monitoreando lo que está sucediendo en el territorio. Y lo más importante: proteger la vida humana, la vida por encima de todo, por eso desde el ministerio hemos lanzado con la Policía esta estrategia de protección de líderes y de personas que están en el territorio trabajando por la protección del patrimonio natural”, aseguró Correa.

(Además: Estados Unidos es el mayor contaminador con plásticos del mundo: informe)

Por su parte, la Policía Nacional ratificó su compromiso con la protección de los líderes ambientales. La entidad señaló que gracias a las labores encabezadas por el Cuerpo Élite de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación han arrojado un avance del 75 por ciento en los procesos investigativos abiertos por casos de homicidio de esta población en Colombia, es decir, en seis de los ocho casos reportados por Naciones Unidas entre 2018 y 2020 (dos en 2018, dos en 2019 y cuatro en 2020).

La Polícía añadió ademas que desde el 2019 ese trabajo articulado ha hecho posible la expedición de siete órdenes de captura, de las cuales se han materializado cinco (tres por orden judicial y dos imputaciones).

Adicionalmente, destacaron que se han registrado dos neutralizaciones a presuntos responsables de la afectación a líderes ambientales, entre ellos alias Bombillo Quemado, señalado integrante del grupo delincuencial organizado Los Pachenca, vinculado al homicidio del líder Alejandro Llinás Suárez, ocurrido en abril del 2020 en la Sierra Nevada de Santa Marta.

(Le puede interesar: El papel de la naturaleza para mantener vivo el límite de 1,5 °C)

'Una estrategia incompleta sin Escazú'

La estrategia, sin embargo, no es suficiente, según el director de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, quien resaltó que esta nueva estrategia no alcanza a lograr grandes objetivos si no se aprueba el Acuerdo de Escazú.

"La estrategia es incompleta sin la aprobación del Acuerdo de Escazú", destacó Prieto, quien dijo además que la protección de los líderes ambientales y los delitos ambientales son dos temas distintos, que deberían tratarse así.

El Acuerdo de Escazú, tratado regional que establecería compromisos jurídicamente vinculantes, con el fin de proteger a las personas defensoras del medioambiente dentro de la región más afectada. De hecho, es la primera vez que estos compromisos se incluyen en un acuerdo de este tipo.

Hasta ahora, de los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo ratificaron a principios de 2021. Entre las naciones que se encuentran rezagadas se incluyen aquellas con altos niveles de ataques contra las personas defensoras, como Colombia, aunque el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con hacerlo.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Encuentre también en Medioambiente:

- Deshielo estaría causando que osos polares cacen renos en el Ártico



- No respetar a animales contribuyó a covid-19, dice etóloga



- Cambio climático acelera una de las corrientes más fuertes de la Tierra