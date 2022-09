Este año, el Día Nacional de la Biodiversidad tendrá una conmemoración especial pedaleando por el planeta en la primera edición de Travesía Panda, un evento deportivo de WWF Colombia, con el apoyo de Agua Zalva, Specialized, el Parque Jaime Duque y BIBO, la campaña ambiental del diario El Espectador, en el que 500 personas podrán conectarse con la naturaleza y entender el rol que las especies y los ecosistemas que la componen juegan en nuestro bienestar, a través de un vehículo que millones de colombianos usan a diario y que contribuye a reducir nuestro impacto en el planeta: la bicicleta.

La jornada se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en Guatavita (Cundinamarca). Allí, los amantes de la bici podrán elegir uno de dos recorridos disponibles, de diferentes distancias y complejidad: una ruta corta de 16,3 kilómetros, y una ruta de 30.2 kilómetros, más exigente.



(Lea también: Ministra de Ambiente celebró decisión del Consejo de Estado sobre minería)



Además del recorrido, quienes asistan podrán disfrutar de una charla sobre la importancia de apoyar iniciativas de conservación, una clase de yoga y pilates, y una feria de emprendimientos sostenibles en la que encontrarán productos para aprovisionarse para la travesía, recuerdos del evento y productos ecoamigables, entre otros.

El jersey oficial de la Travesía fue realizado en colaboración con la marca Go Rigo Go, del reconocido ciclista Rigoberto Urán, y está incluido en una de las dos modalidades de inscripción disponibles, que, a su vez, traen muchos beneficios:

1. Participación individual: tiene un valor de donación de $160.000 pesos e incluye un bono de 30 % de descuento en las tiendas Go Rigo Go, 2 boletas para el Parque Jaime Duque, 1 mes gratis de la suscripción digital del diario El Espectador, una tula, un número de participante para la bicicleta, una calcomanía de altimetría, la manilla oficial del evento, seguro médico y refrigerio al final del recorrido.

2. Participación individual + jersey: tiene un valor de donación de $ 220.000 pesos e incluye el jersey oficial de WWF en colaboración con Go Rigo Go, un bono de 30 % de descuento en las tiendas Go Rigo Go, 2 boletas para el Parque Jaime Duque, 1 mes gratis de la suscripción digital del diario El Espectador, una tula, un número de participante para la bicicleta, una calcomanía de altimetría, la manilla oficial del evento, seguro médico y refrigerio al final del recorrido.

(Le puede interesar: Santa Marta: fundación se dedica a entregar almuerzos a cambio de reciclaje)

Para registrarse, las personas deberán ingresar, de aquí al 10 de septiembre, al portal https://www.wwf.org.co/de_interes/eventos/ y seleccionar alguna de esas dos opciones. Los recursos recaudados serán destinados para apoyar proyectos de conservación que WWF lleva a cabo en Colombia.

“Sabemos que para comenzar a actuar y llevar estilos de vida que reduzcan nuestro impacto en el planeta, primero tenemos que conectarnos con la naturaleza y Travesía Panda es una oportunidad de hacerlo. Allí no solo podremos disfrutar de un recorrido por paisajes increíbles y valorar cada elemento que compone la naturaleza, sino aprender por qué nuestro bienestar depende de todos los organismos y ecosistemas que la componen, y qué podemos hacer para que ese equilibrio no se altere”, dijo Alexandra Gómez, Directora de Comunicaciones y Conexión de WWF Colombia.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Más noticias

- Tasajerito, el manatí huérfano rescatado en el Magdalena, celebró su cumpleaños



- El páramo del Duende, la desconocida área protegida que expertos buscan ampliar



- Zonas húmedas de la Tierra podrían descender un 74 % para finales de siglo