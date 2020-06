Latinoamérica, rezagada en los objetivos de desarrollo sostenible

No solo es Colombia, todos los países de América Latina están rezagados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) —esa ruta que se trazaron más de 100 países para construir una sociedad más justa, sostenible y participativa al 2030—, dice el primer informe de medición del Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes y la Red de Soluciones del Desarrollo Sostenible.



Según el rector Alejandro Gaviria, en la presentación del informe que se hizo de manera virtual esta semana, los indicadores analizados “evidencian que el ritmo de avance para el cumplimiento de los ODS al 2030 no era el esperado y de continuar con esta tendencia, las metas trazadas no se podrían alcanzar ni siquiera en los próximos 50 años”, dijo.



Sin embargo, este informe va más allá. Por primera vez (se seguirá haciendo cada año), los países de la región tienen un instrumento que les permite compararse entre ellos. Además, les muestra que no es imposible alcanzar estos objetivos. Hay ejemplos de países que pese a tener varias condiciones diversas, han logrado superar a otros con economías más desarrolladas. Es el caso de Ecuador, que aunque tiene un PIB per cápita relativamente bajo (5.185 dólares), ha superado a países como Panamá, Brasil, Argentina y México.



“Su buen desempeño responde a los resultados alcanzados en términos de seguridad (ODS 16), protección de áreas marinas (ODS 14) y ecosistemas terrestres (ODS 15)”, se lee en el informe.



Para llegar a este nivel de detalle, el Centro de los ODS estableció un índice compuesto por 96 indicadores distribuidos en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que mide la situación actual de 24 países de la región. No fueron incluidos Guyana, Barbados, Cuba, Santa Lucía, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Granada, Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves, porque no tienen disponibles al menos 80 por ciento de los indicadores que se midieron.

Así va el cumplimiento

Así las cosas, los países con mejor desempeño en la región son Chile, Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Chile es de los países con mayores avances en la reducción de la pobreza (ODS 1), educación de calidad (ODS 4), agua y saneamiento (ODS 6), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), producción y consumo responsable (ODS 12), vida submarina (ODS 14) y justicia, paz e instituciones sólidas (ODS 16).



Por su parte, Uruguay se destaca por los avances alcanzados en hambre cero (ODS 2), energía asequible y no contaminante (ODS 7) y disminución de la desigualdad (ODS 10).

Colombia ocupa el noveno lugar en el ranking de América Latina y el Caribe, con un puntaje de 64,78. El país presenta avances importantes en ODS como agua limpia y saneamiento (ODS 6), ciudades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).



Para Felipe Castro, director (e) del Centro de los ODS, Colombia se destaca en estos objetivos “porque en el caso de la acción por el clima, no somos un país que emite mucho C02. El 70 por ciento de nuestra energía proviene de nuestras hidroeléctricas. Sin embargo, lo único que afecta el cumplimiento de este indicador es nuestra dependencia de exportaciones de hidrocarburos que tienen unos altos niveles de emisión”, dice

No obstante, existe un retroceso preocupante en el ODS 15: vida de ecosistemas terrestres, un retroceso que se replica en toda la región. De hecho, en 20 de los 24 países latinoamericanos evaluados en este reporte ha aumentado el número de especies que se encuentran en extinción, que es medido por el Red List Index.



“Aunque al país le va bien en el tema de áreas protegidas terrestres, hay dos indicadores en los que no nos va muy bien. El primero es la extinción de especies, y el segundo es la deforestación, somos uno de los países que más deforesta en la región”, dijo Castro.

En términos generales, después de cuatro años de aprobada la Agenda 2030, los países avanzaron en un 1,09 por ciento con respecto al desempeño que mostraban en el 2015, al suscribir la Agenda de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas. Los mayores rezagos se evidencian en Guatemala, Guyana, Belice, Honduras y Venezuela, que presentan los niveles más bajos.

Impactos de la covid-19

De acuerdo con el análisis preliminar realizado por el Centro de los ODS, existe un retroceso preocupante en el cumplimiento en los objetivos de reducción de las desigualdades, trabajo y crecimiento económico, fin de la pobreza, salud de bienestar y educación de calidad, por las medidas que han tomado los gobiernos para mitigar el impacto de la covid-19.



Por otro lado, los períodos de aislamiento han significado mejoras en ODS como acción por el clima, producción y consumo responsable y vida submarina. En este último es importante mencionar que solo son mejoras pasajeras y que de no tomarse acciones, cuando retornemos a la normalidad, estos objetivos volverán a verse afectados.



Para Castro, aunque es preocupante que Latinoamérica y el Caribe están muy rezagados en el cumplimiento de la agenda, esto no significa que debe reestructurar estos acuerdos para cumplirlos, todo lo contrario. “La pandemia del covid-19 hacen que nos tomemos más en serio los ODS, porque lo que ha develado esta pandemia es que está afectando de manera desigual a las personas. Y si algo está en el centro de los ODS es el cierre de brechas. Ojalá lo logremos”, concluyó Castro.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

leyroj@eltiempo.com