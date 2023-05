Conocida en el mundo por ser un oasis para la indulgencia excesiva, la desértica ciudad de Las Vegas ha emergido como un sorprendente modelo de austeridad cuando se trata del uso del agua. Unos 2,3 millones de personas viven en el árido valle de Las Vegas y 40 millones de turistas visitan sus enormes casinos y hoteles cada año.

Pero como Nevada sólo puede usar menos del 2 por ciento del agua del resecado río Colorado, el Estado debió tomar medidas drásticas, desde prohibir el riego de céspedes hasta limitar el tamaño de las piscinas de particulares.

A pesar de que durante las últimas dos décadas la ciudad casi duplicó su tamaño, redujeron en casi un tercio el uso del poderoso, pero menguante río.

“Las Vegas hizo un gran trabajo vendiendo una imagen de exceso y decadencia. Pero nuestra comunidad es extremadamente eficiente en el uso del agua”, declaró Bronson Mack, portavoz de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada.

Esto se debe a un paquete de leyes estrictas, incentivos económicos y campañas educativas, creado durante la severa sequía de los años 2000, cuando Nevada consumió más de la cuota que le correspondía del río Colorado, su principal fuente de agua. Ahora, cuando autoridades federales estudian cortes del suministro obligatorios en el golpeado oeste de Estados Unidos, Las Vegas “se convirtió en una estrella de la conservación del agua”, y en “un modelo para las ciudades” de la región, dijo el investigador Brian Richter.

En la Franja de Las Vegas, exuberantes atracciones de los casinos, como las fuentes danzantes del Bellagio y los canales del Venetian, utilizan agua no potable de pozos privados.

En los crecientes suburbios, las ‘Patrullas del agua’ (Water Patrol) circulan desde temprano en la mañana a la caza de aspersores rotos y mangueras con goteras. Filman infracciones antes de colocar una bandera en el césped si se trata de una primera falta, o una multa para transgresores reincidentes.

“Tienen dos semanas para abordar la infracción por derrame de agua”, explicó el patrullero Cameron Donnarumma. Algunos dueños se sienten “un poco insatisfechos” al encontrar “policías del agua” en sus jardines antes del amanecer, comentó Donnarumma, pero la mayoría coopera. De hecho, su trabajo depende de que residentes denuncien en una aplicación a los vecinos que desperdician el agua, lo que deriva en 20 a 50 visitas por día.

“La gente percibe al llegar a Las Vegas, en el desierto Mojave, que es un lugar muy seco”, afirmó Mack. En 2027, estará prohibido regar césped “no funcional”, apenas decorativo, excepto en residencias unifamiliares.

Las Vegas ofrece 3 dólares a los dueños por cada pie cuadrado (0,30m) de césped que remuevan y reemplacen por alternativas que requieran irrigación más eficiente. El programa fue imitado en otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Phoenix, pero es difícil de emular en urbes menores.

No siempre hay buen recepción

“Presupuestos reducidos y una habilidad limitada para ofrecer incentivos financieros en ciudades pequeñas pueden ser un impedimento en programas de conservación de agua”, señaló un estudio reciente.

Los programas no cuentan siempre con buena recepción popular. Tedi Vilardo, una ama de casa, señaló a AFP que riega su jardín de acuerdo con las reglas, no más de 12 minutos, pero ha encontrado “varios puntos muertos”. “Voy a desafiar las reglas”, dijo, para recordar que en el invierno pasado “llovió bastante”. Vilardo no quiere grama artificial porque tiene dos hijos y “les quema sus pies”.

La reciente regla que limita el tamaño de piscinas a 56 m2 también molestó a gente como Kevin Kraft, quien diseña enormes estanques. Según Kraft, la industria no fue consultada antes de que se impulsaran las normas y un límite, basado en el porcentaje del tamaño total del lote de una vivienda, que ahorraría más agua.

En su opinión, “gran parte es política”. Las autoridades de Nevada estaban “bajo presión” del gobierno federal y “tenían que ahorrar”, explicó. Cuestionó en cambio a otros estados del oeste por la conservación de agua. “Ni siquiera se acercan (a Nevada)”, comentó.

Lo que se ha ahorrado



Las normas que limitan el acceso de Nevada al río Colorado, el cual abastece a 40 millones de personas, incluidas ciudades y zonas rurales de California, datan de 1922.

En esa época, Las Vegas “apenas existía”. “Era apenas una parada del tren entre Los Ángeles y Salt Lake City”, precisó Mack.

Con la caída de los niveles de agua del cercano lago Mead, el mayor embalse del país, las autoridades federales planean cortes drásticos en el oeste estadounidense, ya sea por porcentajes uniformes para los estados o por “derechos prioritarios” –es decir, quién llegó primero–, lo que situaría en último lugar a Nevada.

Pero para Mack, Las Vegas “debería recibir crédito por la cantidad de agua que ya hemos ahorrado en esta comunidad en los últimos 20 años”.

Crisis de sequía del río Colorado: 5 puntos clave

Una sequía occidental de 23 años ha reducido drásticamente el río Colorado, que proporciona agua potable y riego para Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, California y dos estados de México. Según un pacto de 1922, estas jurisdicciones reciben asignaciones fijas de agua del río, pero ahora no hay suficiente agua para proporcionarlas.

Mientras los estados intentan negociar formas de compartir el flujo decreciente, el Departamento del Interior de EE. UU. está considerando recortes de hasta el 25 % en las asignaciones para California, Nevada y Arizona.

El gobierno Federal puede regular las cuotas de agua de estos estados porque provienen principalmente del lago Mead, el embalse más grande de EE. UU., que se creó cuando se construyó la presa Hoover en el río Colorado, cerca de Las Vegas.

Estos cinco puntos clave explican lo que está sucediendo y lo que está en juego en la crisis de sequía de la cuenca del río Colorado.

1.Un pacto fluvial defectuoso. La idea de negociar un acuerdo legalmente vinculante para compartir el agua del río entre los estados fue innovadora en la década de 1920. Pero el Pacto del Río Colorado hizo algunas suposiciones críticas que resultaron ser fallas fatales. Los abogados que redactaron el pacto sabían que el caudal del Colorado podía variar y que no tenían suficientes datos para la planificación a largo plazo. Pero aun así asignaron cantidades fijas de agua a cada estado participante. “Ahora sabemos que usaron números de flujo optimistas medidos durante un período particularmente húmedo”, escribió Patricia J. Rettig, archivista principal del Archivo de Recursos Hídricos de la Universidad Estatal de Colorado. El pacto tampoco fomentó la conservación a medida que crecía la población del Oeste. “Cuando los colonos desarrollaron Occidente, su actitud predominante era que el agua que llegaba al mar se desperdiciaba, por lo que la gente pretendía usarla toda”, observó Rettig.

2.Los recortes temporales no son lo suficientemente grandes. Los estados occidentales han sabido durante años que estaban tomando más agua del Colorado de la que la naturaleza estaba poniendo. Pero reducir el uso del agua tiene una carga política, ya que significa imponer límites a grupos tan poderosos como los agricultores y los desarrolladores. En 2019, los funcionarios del Gobierno de EE. UU. y los siete estados de la cuenca del Colorado firmaron un plan de contingencia de sequía de siete años que redujo temporalmente las asignaciones de agua de los estados. Pero el plan no proponía estrategias a largo plazo para abordar el cambio climático o el uso excesivo del agua en la región. “Desde el año 2000, los flujos del río Colorado han estado un 16 % por debajo del promedio del siglo XX”, escribieron los expertos en políticas de agua Brad Udall, Douglas Kenney y John Fleck .



“Las temperaturas en la cuenca del río Colorado ahora son más de 2 grados Fahrenheit (1,1 grados Celsius) más cálidas que el promedio del siglo XX. Los científicos han comenzado a utilizar el término ‘aridificación’ para describir el clima más cálido y seco de la cuenca, en lugar de ‘sequía’, que implica una condición temporal”.

(Siga leyendo: Deforestación en la Amazonía brasileña cae 68 % en abril)

3.La amenaza inminente de la piscina muerta. El lago Mead y el lago Powell, el otro embalse importante en la parte baja del río Colorado, se crearon para proporcionar agua para riego y generar energía hidroeléctrica, que se produce por la fuerza del agua que fluye a través de grandes turbinas en las presas de los lagos. Si el agua en cualquiera de los lagos cae por debajo de las tomas de las turbinas, el lago caerá por debajo del “grupo mínimo de energía” y dejará de producir electricidad.



Si el agua de los lagos descendiera aún más, podrían llegar a la “piscina muerta”, el punto en el que el agua es demasiado baja para fluir a través de la presa. Este es un escenario extremo, pero no se puede descartar, advirtió el experto en agua de la Universidad de Arizona, Robert Glennon.



Además de la sequía y el cambio climático, señaló, ambos lagos se encuentran en cañones que “tienen forma de V, como vasos de martini, anchos en el borde y angostos en el fondo”.

4.¿Por qué es importante la energía hidroeléctrica? El cambio climático y la sequía están estresando la generación de energía hidroeléctrica en todo el oeste de EE. UU. al reducir la capa de nieve y las precipitaciones y secar los ríos. Esto podría crear un estrés grave para los operadores de la red eléctrica regional, según los ingenieros civiles de Penn State Caitlin Grady y Lauren Dennis. “Debido a que se puede encender y apagar rápidamente, la energía hidroeléctrica puede ayudar a controlar los cambios de oferta y demanda minuto a minuto”, escribieron.



“También puede ayudar a que las redes eléctricas se recuperen rápidamente cuando ocurren apagones. La energía hidroeléctrica representa aproximadamente el 40 % de las instalaciones de la red eléctrica de EE. UU. que se pueden iniciar sin un suministro de energía adicional durante un apagón”.



Si bien es probable que la mayoría de las represas hidroeléctricas estén aquí para quedarse, en opinión de Grady y Dennis, “el cambio climático cambiará la forma en que se usan y administran estas plantas”.

5.La resurrección de Glen Canyon. El lago Powell se creó al inundar Glen Canyon, una espectacular franja de cañones en la frontera entre Utah y Arizona. A medida que desciende el nivel del agua del lago, han resurgido muchos cañones laterales. Efectivamente, el cambio climático está drenando el lago. Esta es una oportunidad única para recuperar un paisaje único, escribió el politólogo Dan McCool de la Universidad de Utah. “Pero gestionar este paisaje emergente también presenta serios desafíos políticos y ambientales”.



Desde el punto de vista de McCool, una prioridad clave debería ser dar a las tribus nativas americanas un papel significativo en la gestión de esas tierras, incluidos los sitios culturales y los artefactos que se inundaron cuando se represó el río. Y a medida que los visitantes acuden en masa a los cañones laterales recientemente accesibles, el área necesitará personal para administrar a los visitantes y proteger los recursos frágiles.



“Es probable que surjan otros paisajes en todo el oeste a medida que el cambio climático remodele la región y disminuyan numerosos embalses. Con una planificación adecuada, Glen Canyon puede brindar una lección sobre cómo administrarlos”, observó McCool.

Restricción del uso de agua en Nevada

En medio de la crisis que hay por el uso de agua del río Colorado, el proyecto de ley 220, le podría otorgar a la Autoridad del Agua del Sur de Nevada (SNWA, por sus siglas en inglés) el poder de limitar el uso residencial de este recurso en Las Vegas a aproximadamente 51 m³ por mes. El documento surge como una prevención a la escasez que hay en el río Colorado, el cual le suministra agua a prácticamente el 90 por ciento de la población en el sur de Nevada. Esta ley convertiría a este estado en el primero en permitir que una agencia local decida sobre la cantidad de agua que pueden usar sus residentes.

ANDREW MARSZAL

AFP Reportajes

Las Vegas

JENNIFER WEEKS (*)

The Conversation (**)

​

(*) Editora senior de Medio Ambiente y Energía de The Conversation.



(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

