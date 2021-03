Las lluvias irán hasta las dos primeras semanas de junio: Ideam

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante esta temporada de lluvias se espera una condición de lluvias por encima del promedio para el mes de marzo y cercana a la normalidad en los meses de abril y mayo. Sin embargo, las lluvias podrían ir hasta los primeros 15 días de junio, una condición normal en cada transición a la temporada seca.

De acuerdo con Marta Cadena, Metereóloga del Ideam, se espera que para mayo y junio La Niña se haya debilitado por completo y no incida en la clima. "Al no incidir esa señal, pasaríamos a una condición normal, es decir, a lo que estamos acostumbrados en junio, una temporada seca de mitad de año", concluyó.



Por ahora, marzo ha registrado cielos entre parcial a mayormente nublados, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia, condiciones propias para la época de inicio de la primera temporada lluviosa del año, según el Instituto.



Las precipitaciones se concentrarán en las regiones Andina, Pacífica, Amazonia y sectores de la Orinoquia, incluidos los piedemontes llanero y amazónico. Lo anterior,

acompañado en algunos casos de descargas eléctricas, vientos fuertes o vendavales y granizadas.



Por la incidencia del Fenómeno La Niña se espera un importante incremento en los volúmenes de precipitación en los departamentos de centro occidente de la Región

Caribe, norte y centro de la Región Andina, norte de la Región Pacífica, amplios sectores de la Orinoquia y norte de la región de la Amazonia. No obstante, se recomienda estar atentos a la evolución del Fenómeno y su incidencia

sobre el régimen de lluvias del país.

