ONU: Las inversiones en energía renovable alcanzarán US$ 2,6 billones

La inversión mundial en nueva capacidad de energía renovable alcanzará US$ 2,6 billones al finalizar esta década, un período en el que la energía solar ha sido líder entre todas las tecnologías de generación, según un nuevo informe lanzado hoy.



Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2019, publicado antes de la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, señala que la capacidad instalada en energía renovable (excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas) se habrá cuadruplicado (de 414 GW a 1,650 GW) cuando culmine esta década.Solo la energía solar atrajo US$ 1.300 millones, la mitad de todas las inversiones.

La energía renovable generó 12,9 % de la electricidad en 2018, por encima de 11,6 % en 2017. Esto evitó alrededor de 2.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono el año pasado, un ahorro sustancial, dado que las emisiones globales del sector eléctrico en 2018 alcanzaron 13.700 millones de toneladas.

"Invertir en energía renovable es invertir en un futuro sostenible y rentable, como lo ha demostrado esta última década de increíble crecimiento", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Pero no podemos ser complacientes. Las emisiones globales del sector eléctrico han aumentado alrededor de 10% durante este período. Está claro que necesitamos acelerar rápidamente la transición global hacia las energías renovables si queremos cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo”, añadió.

En 2018 las energías renovables recibieron tres veces más apoyo financiero que los combustibles fósiles

La inversión global en capacidad de energías renovables alcanzó US$ 272.900 millones en 2018, tres veces más que los fondos destinados a la capacidad de generación con carbón y gas.



Si bien el monto fue 12 % menor al del año anterior, por noveno año consecutivo se excedió el umbral de los US$ 200.000 millones y por quinto año consecutivo se superaron los US$ 250.000 millones, indicó el reporte, que desde 2007 ofrece una revisión anual del sector.

China ha sido, con mucho, el mayor inversor en capacidad de energías renovables durante esta década, con un balance de US$ 758.000 millones entre 2010 y la primera mitad de 2019. Le siguen Estados Unidos, con US$ 356.000 millones, y Japón, con US$ 202.000 millones.



“Sabemos que las energías renovables tienen beneficios tanto climáticos como económicos. Pero no estamos invirtiendo lo suficiente para descarbonizar a tiempo los sectores de energía, transporte y calefacción, y limitar el calentamiento global a 2 ˚C - o idealmente a 1,5 ˚C-. Si queremos lograr un futuro seguro y sostenible, tenemos que hacer mucho más ahora en términos de crear un entorno regulatorio y una infraestructura que permitan la inversión en energías renovables", dijo Svenja Schulze, ministra de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde