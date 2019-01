Las condiciones climatológicas extremas ponen en alerta al país

Las condiciones meteorológicas del fenómeno del Niño tienen en tensión al país. Las altas temperaturas, la falta de lluvia y los vientos fuertes que caracterizan la temporada han puesto en alerta a 741 municipios por incendios, de acuerdo con la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



En los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia se alertó de posibles heladas que, invariablemente, afectan los cultivos y hasta ahora se han reportado 30 incendios en la cobertura vegetal del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La mayoría de las alertas por incendios se presentan en la región Andina. De hecho, uno de los incendios forestales reportados –ya controlado por las autoridades– ocurrió en el Parque Nacional Natural Los Nevados que devoró 100 hectáreas de pastos y frailejones. Esta, según el gobernador de Tolima, Carlos Portela, es una enorme pérdida para el medioambiente, “porque se trata de una región productora de agua que surte los ríos del departamento”. Cada frailejón tenía, en promedio, 300 años.



En el caso de Antioquia, 73 municipios están en alerta roja, informa René Bolívar, coordinador del Área de Manejo del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).



Solo entre el primero y el 5 de enero de este año, se han registrado 62 incendios de cobertura vegetal. Entre los dos más graves se cuentan el del cerro Quitasol, en Bello, con 40 hectáreas consumidas por el fuego, y uno en San Jerónimo, ocasionado por pirómanos.

Después de un mes sin lluvias en el Valle del Cauca y con 37 incendios forestales reportados, las autoridades ambientales emitieron alertas para hacer uso racional del agua en sus 42 municipios. Se prohibió la construcción de barreras no autorizadas para el desvío de fuentes de agua, las quemas y el uso del agua para lavar fachadas, vehículos, zonas verdes y llenar piscinas y estanques.



El Caribe es la segunda región con más alertas (157 municipios en alerta roja), siendo más grave la situación en el Atlántico. En lo que va del año, se han reportado dos incendios en este departamento que han devorado 18 hectáreas de pasto en zona rural. Además hay una preocupación por el desabastecimiento de agua, según indicó Edinson Palma, subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico.



A manera de prevención, fueron perforados 15 pozos en sectores estratégicos. Así mismo se están adecuando vías terciarias para llevar agua en carrotanques a sitios en donde se requiera con urgencia.

Causas y consecuencias

Si bien es cierto que Colombia está en temporada seca y que esto favorece la aparición de incendios, lo cierto es que el 90 por ciento de las quemas son iniciadas por acciones humanas, según explica Viviana Chivatá, profesional de pronóstico e incendios del Ideam. Fogatas sin apagar, quemas no controladas para cultivos, cigarrillos arrojados al suelo y globos son los principales factores que provocan estos incendios. De ahí se deriva la necesidad de una cultura de la prevención.

“Esto implica no dedicarse a apagar incendios, sino recuperar las cuencas, dejar descansar las tierras y hacer un manejo más adecuado de los suelos”, explica la directora del Ideam, Yolanda González.



En el caso de las heladas, cultivos de papa, fresa y flores tienen gran afectación. Con la escasez prolongada de agua lluvia y el invierno las hojas de los cultivos se queman. Según el Ministerio de Agricultura, el clima repercute negativamente en este sector con variaciones en el rendimiento de los cultivos, disminución del caudal de los ríos y posibles racionamientos de agua, tanto para riego como para consumo animal y humano.



La consecuencia directa del Niño es el aumento de los precios de los alimentos durante los siguientes meses del año, según dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, durante la presentación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.



Es por estas razones que toda la población debe entender que “el clima cambió y que cualquier chispa de fuego en una sequía puede prender un incendio inmanejable”, agrega la directora del Ideam. Además, que debemos acostumbrarnos a fenómenos como el del Niño y la Niña: “Cada año nos visitarán. Debemos prepararnos”.



Se prevé que el fenómeno del Niño se extienda hasta mediados de marzo, con tiempo seco y altas temperaturas. Entrado febrero, se esperan algunos aguaceros.

Qué hacer frente al fenómeno del Niño

Entre el primero y el 6 de enero se registraron 30 incendios forestales en todo el país, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Como contraste, hay alerta de heladas en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Por esto, el Ideam recomienda a agricultores, ganaderos y floricultores de las zonas mencionadas “mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, pues no se descarta la posibilidad de un descenso de la temperatura por debajo de los cero grados Celsius”. Estas son las recomendaciones de estas entidades para la temporada.



Heladas



Las bajas temperaturas afectan principalmente a zonas rurales. Se recomienda almacenar alimentos no perecederos (como enlatados), agua hervida y leña para cocinar y generar calor en la noche. No olvidar apagar velas y lámparas.



No dejar animales a la intemperie, pues no están acostumbrados a temperaturas bajas. Se aconseja resguardarlos en un cobertizo.



Mantener ropa de abrigo como mantas, ruanas, pasamontañas y otras prendas.



Preparar invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para protegerlas del frío.



Incendios



La mayoría de los incendios son generados por imprudencias. Por eso, es clave tener comportamientos amables con el medioambiente como evitar las fogatas y las quemas controladas, pues los vientos que se presentan podrían ocasionar incendios en la cobertura vegetal.



También es fundamental no arrojar cigarrillos o fósforos encendidos; no usar pólvora ni globos y avisar a las autoridades cualquier inicio de incendio.



Así mismo, al realizar actividades al aire libre o planes ecoturísticos, es obligatorio recoger las basuras, especialmente los vidrios.



La prevención



Es clave conocer el clima, destaca la directora del Ideam: “Deberíamos estar adaptados a los fenómenos climáticos. Así nos podríamos preparar mejor”, dice. Con el fin de no solo usar bloqueador, apagar incendios o racionalizar el agua en tiempos de sequía (medidas no preventivas sino paliativas), González recomienda no quitar los árboles de las orillas de los ríos, proteger los humedales, ahorrar energía, y siempre, sobre todo, cuidar el agua. “Desconectemos los electrodomésticos, abramos la ventana y usemos menos ventiladores y aires acondicionados”, aconseja.



Desabastecimiento del agua



En época de sequía es vital usar adecuadamente el agua y la energía eléctrica para evitar su desabastecimiento. Si es inminente, se recomienda almacenar agua suficiente para consumo de personas y animales. Gestión del Riesgo recomienda adecuar y construir reservorios para el almacenamiento de agua y sistemas de irrigación de cultivos que optimicen el recurso hídrico.



De igual manera, evitar y limitar el uso del agua para actividades como el riego de jardines, prados, lavado de autos. Las autoridades municipales y departamental deben activar los planes de contingencia, así como los de los prestadores de servicios.



REDACCIÓN VIDA Y NACIÓN