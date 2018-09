Las ciudades jugarán un papel vital para cumplir con Acuerdo de París

La reunión sobre el clima en San Francisco termina el viernes con una gran incertidumbre: ¿se sensibilizarán los líderes mundiales frente a la presión de las ciudades y regiones del mundo antes de la próxima cita de negociaciones internacionales en diciembre? Miles de delegados, entre alcaldes, gobernadores, representantes de ONG y empresarios, se dieron cita por primera vez en California y durante toda la semana fueron más cautos que optimistas.

"Les diré la verdad", dijo el viernes el exjefe de la diplomacia estadounidense John Kerry. "Estamos muy lejos del objetivo". "El peligro no es que no lleguemos sino que lleguemos demasiado tarde", dijo a los delegados, enumerando la lista de desastres recientes, en especial los huracanes que generaron pérdidas millonarias el año pasado, en momentos en que uno muy potente toca la costa atlántica del país.



Los próximos tres meses son calificados de cruciales por muchos participantes para relanzar el acuerdo climático de París de 2015. En diciembre, 190 estados signatarios se reunirán en Katowice, Polonia, para fijar las reglas para la implementación del pacto.

"Los gobiernos nacionales llegarán a Polonia impulsados por esta dinámica", quiere creer Manuel Pulgar Vidal, responsable del tema climático de WWF. Pero los preparativos para este encuentro aparentemente técnico están paralizados, amenazando con dejar en evidencia la debilidad del pacto climático.



El método adoptado en 2015 es inédito: no se prevé ninguna sanción para los países. Cada Estado establece sus objetivos de reducción de emisiones, objetivos por el momento muy insuficientes para limitar a menos de 2°C el aumento de la temperatura global antes de fin de siglo, ya que la Tierra está a +1°C - CO2 en aumento.

Las ciudades tienen el reto

Alcaldes, gobernadores y otros dirigentes regionales de Estados Unidos y de varios países de Europa y Asia han afirmado que ellos pueden tomar el relevo de los Estados que han fracasado en apurar la transición a la electricidad y los vehículos "limpios".



"El problema está en las ciudades, y la solución será en las ciudades", dijo el multimillonario Michael Bloomberg, uno de los grandes patrocinadores de la cita de San Francisco. "Es en las ciudades donde se enfrentará la mayor batalla", dijo a la AFP el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, cuya ciudad está construyendo su primer subterráneo y prevé restringir a los coches "limpios" el acceso a su centro histórico.



Quito, Varsovia, Buenos Aires, Medellín y Ciudad del Cabo son algunas de las ciudades que se han unido a Nueva York, Londres, París, Tokio y varios estados de Estados Unidos como California en este movimiento hacia el "cero carbono". Pero las ciudades con los objetivos más ambiciosos y rápidos se encuentran principalmente en Europa y América del Norte, en países donde las emisiones ya empezaron a disminuir hace una década o más.



Las emisiones de CO2 de China, el mayor contaminante del mundo por lejos, y del resto de Asia continúan creciendo fuertemente. En conjunto, el mundo continúa emitiendo cada vez más y más CO2.

Quedan solo dos años

El objetivo de los próximos años es detener, finalmente, este crecimiento. "Si no somos capaces de frenar la curva mundial de emisiones en los próximos dos o tres años, es extremadamente poco probable que logremos limitar el aumento de temperatura a 2°C", dice el reputado climatólogo sueco Johan Rockström.



Miren el carbón, sugiere: los humanos cada año queman más. "Estamos justo en el momento bisagra. ¿Vamos a perder una nueva década? Sabiendo que, científicamente, no hay ninguna ambigüedad, no podemos permitirnos perder otros diez años", advierte Rockström. El alto ejecutivo Mats Pellbõck Sharp, director de sostenibilidad de Ericsson, acompaña la percepción. "Es hora de actuar y dejar de firmar declaraciones"