‘Cerca del 15 por ciento de las aves podrían desaparecer’

De las 10.000 especies de aves de todo el mundo, Colombia posee 1.884, por lo cual es el país más diverso en esta área, superando a Perú y Brasil.



Le sugerimos: Colombia tiene nueva herramienta para enfrentar el cambio climático



Entre las 15 especies colombianas registradas como en peligro crítico de extinción (CR), se encuentran especies como el petrel de Galápagos, el periquito del Sinú y el loro de alas índigo, según las bases de datos de Bird-Life International, una asociación que trabaja para conservar las aves, sus hábitats y la biodiversidad.

BirdLife International ha trabajado para identificar, documentar y proteger los lugares importantes para la conservación de las aves, llamados Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA).



Hasta la fecha, la asociación ha identificado más de 13.000 sitios en más de 200 países y territorios alrededor del mundo.



Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que coordina el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, en Colombia, específicamente, el Tapón del Darién y la Sierra Nevada de Santa Marta son las regiones con mayor concentración de aves amenazadas.



De interés: Más de 160.000 personas murieron en 2020 por contaminación atmosférica



BirdLife International contempla una larga lista de amenazas para las aves, entre las que se encuentran las especias invasoras, el cambio climático, el uso de recursos naturales, la agricultura, la caza ilegal, la minería, los cambios en la naturaleza como los incendios, el desarrollo residencial y la contaminación.



El instituto Humboldt, vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina que, en Colombia, entre las amenazas están el ecoturismo, la deforestación, la cacería, el tráfico ilegal, las especies invasoras y la contaminación.



El panorama amenazante en el que se encuentra la biodiversidad de aves necesita que se implementen acciones urgentes para la conservación de las aves y sus ecosistemas.



“Debido a que las aves y otros animales silvestres no se distribuyen de manera uniforme por el paisaje, las IBA cubren aproximadamente el 7 % del área terrestre y el 2 % del área marina global. Conservarlos por diferentes medios es una forma rentable y eficiente de asegurar la supervivencia de un gran número de especies”, advierte la asociación internacional.



También: El plan para cartografiar los arrecifes de coral desde el espacio



Es importante entender que el ser humano es el camino para la conservación de las aves. BirdLife lo contempla como una de las partes más importantes de esta recuperación. “Con recursos limitados para la conservación, la supervivencia y la recuperación de especies y ecosistemas dependen de la voluntad y la capacidad de las mujeres y los hombres locales para administrarlos y protegerlos”, asegura.



Para conocer la situación actual en la que se encuentran las aves y sus ecosistemas, EL TIEMPO conversó con el experto en aves Stuart Butchart (Reino Unido), quien es científico jefe de BirdLife International, donde trabaja desde 2002 y dirige un equipo que desarrolla los datos científicos globales que sustentan los programas de conservación de 120 organizaciones de todo el mundo (una por cada país), entre los que se encuentra Colombia.



Su trabajo incluye identificar qué especies de aves en todo el mundo están más cerca de la extinción, mediante la evaluación periódica de las 10.000 especies para la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).



¿Cuánto hemos perdido en especies o diversidad de aves en los últimos 50 o 100 años?



Se estima que 34 especies de aves se han extinguido desde 1970, y 67 en los últimos 100 años. Muchas otras han disminuido sustancialmente en abundancia o han sido extirpadas localmente.



¿Qué porcentaje de especies de aves se encuentra actualmente en peligro de extinción?



La última evaluación de BirdLife International de todas las aves para la Lista Roja de la UICN muestra que 1.481 están en peligro de extinción, con 223 clasificadas como en peligro crítico, la categoría de mayor riesgo.



¿Cuáles son las especies más amenazadas?



Entre las especies en peligro crítico se encuentran icónicas especies colombianas como el gran guacamayo verde, el paujil de pico azul y el colibrí de Santa Marta.



¿Existe alguna región del mundo donde las aves estén especialmente amenazadas y por qué?



Las mayores concentraciones de especies amenazadas se encuentran en los Andes, el Bosque Atlántico de Brasil y las islas del sudeste asiático, debido a altos niveles de endemismo (especies con rangos pequeños) y altas tasas de pérdida de hábitat.



¿Cuáles son los principales factores que influyen en la extinción de las aves?



Las principales amenazas para las aves son la agricultura insostenible, la caza excesiva y las especies exóticas invasoras.



(Le puede interesar: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones).



¿Cuáles son los principales impulsores de la deforestación que tienen el mayor impacto en los ecosistemas donde viven las aves?



Los impulsores claves de la deforestación son la agricultura (tanto la agricultura migratoria como los productos básicos cultivados comercialmente), además de la silvicultura y el desarrollo comercial y residencial.



¿Cuál es el impacto de la caza ilegal de aves en su extinción?



Los niveles insostenibles de caza, a menudo ilegal, son una de las principales amenazas para las especies de aves, y afectan a especies particularmente grandes y terrestres (que se cazan como alimento) y especies coloridas o atractivas (como loros, para el comercio de aves en jaulas).



¿Cómo está afectando el cambio climático a las aves ahora y cómo lo hará en el futuro? ¿Qué escenarios imagina?



El cambio climático está haciendo que las especies cambien su distribución (a latitudes y elevaciones más altas), cambien su fenología (el momento de cría o migración), adapten su comportamiento y alteren su morfología y genética. Con el aumento del calentamiento, se proyecta que habrá más especies que se verán afectadas negativamente y corren mayor riesgo de extinción.



¿Es el hombre el principal enemigo de las aves?



Prácticamente todas las amenazas que afectan a las aves y que han provocado la extinción en los últimos siglos son causadas por los seres humanos.



¿Qué acciones urge implementar para la conservación de las aves y sus ecosistemas?



Las acciones claves son conservar de manera efectiva los sitios más críticos (áreas importantes para las aves y la biodiversidad) a través de áreas protegidas, reservas administradas por la comunidad y tierras indígenas, asegurar que los sistemas de producción (agricultura, silvicultura y pesca) sean sostenibles, garantizar que la caza sea legal y sostenible, y erradicar, controlar o gestionar las especies exóticas invasoras y prevenir su propagación.



(Además: ‘Pa’ quererte’, un tributo a los buenos padres).



¿Cuál es la importancia de Colombia en materia de aves? Esta pregunta es importante porque no somos muy conscientes de la riqueza que tenemos en este asunto.



Colombia admite más especies de aves que cualquier otro país del mundo, y más de 90 de estas no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.



¿Cuál sería su mensaje para los colombianos en cuanto a proteger esta riqueza que tenemos en materia de aves? ¿Qué les diría hoy a las nuevas generaciones acerca de esta temática?



Colombia tiene un patrimonio natural extraordinariamente rico, gran parte del cual es único y no se encuentra en ningún otro lugar. Sus ecosistemas brindan una variedad de beneficios a las personas a nivel local, nacional y mundial. La conservación de la naturaleza en Colombia preserva este patrimonio y sustenta a la sociedad ahora y en el futuro.



KEYLA RODRÍGUEZ

REDACCIÓN DOMINGO

@Keylarodriguez0