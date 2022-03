Tras el éxito que logró en redes sociales el personaje de Frailejón Ernesto Pérez, creado por Señal Colombia para incentivar el cuidado del agua y el medio ambiente en el público infantil, la Alcaldía de Barranquilla decidió lanzar el primo costeño del famoso frailejón.



Se trata de ‘Man Glar’, el personaje animado que usó la alcaldía de dicha ciudad para promover el cuidado de los recursos hídricos en medio del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.

Como su nombre lo dice, se trata de un manglar con una canción vallenata que habla sobre la importancia que tienen estos hábitats para la vida animal y el ambiente.



“Les presentamos a 'Man Glar', quien en sus versos nos habla de su hogar único, donde se unen el río, el mar y la Ciénaga de Mallorquín. ¡Colaboremos para que sea viral!”, fue la presentación de la Alcaldía del ‘primo costeño’ del Frailejón Ernesto Pérez.



⚡️ “Frailejón Ernesto Pérez se roba el show en las redes sociales” de @SenalColombia https://t.co/tOKI7JIwaV — Señal Colombia (@SenalColombia) March 11, 2022

Mientras la canción del frailejón dice: "Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te vengo a saludar. No me conoces, pero yo a ti sí sí, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón”, la Alcaldía de Barranquilla quiso sorprender con estos versos:



“Hola, yo soy el Man-Glar. Hola, yo soy el man-Glar. Me gusta estar metido dentro del agua salá”, dice ‘Man Glar’ con su acento costeño.



“Así es como yo ayudo a prevenir las tormentas. También las temperaturas las ajusto aunque no lo sepas”, canta también.



La Alcaldía aprovechó la canción de ‘Man Glar’ para destacar que estos son claves para atrapar los contaminantes del agua y de los ríos.



“Y aunque tu no lo creas, yo sí soy bien importante. En todo el ecosistema, yo protejo lo andante”, dice otro verso del vallenato dedicado al manglar.

Hola, @SenalColombia, ¿sabían que Frailejón Ernesto tiene un primo costeño?



En el #DíaMundialDelAgua les presentamos a 'Man Glar', quien en sus versos nos habla de su hogar único, donde se unen el río, el mar y la Ciénaga de Mallorquín. ¡Colaboremos para que sea viral! 🌊 pic.twitter.com/UPOp8w72B3 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 22, 2022

La canción y el personaje de ‘Man Glar’ causó todo tipo de reacciones en redes sociales.



Mientras algunos destacaron la campaña que quiere adelantar la Alcaldía de Barranquilla para proteger los manglares, otros aprovecharon para hacer memes y aseguraron que este no le gana a “su primo” Frailejón Ernesto Pérez.



Lo cierto es que, solo en Twitter, el video de Man Glar ya tiene más de 7.800 reproducciones y casi 3.000 likes.



¿Qué le parece la canción de ‘Man Glar’? ¿Logrará el éxito de su primo el frailejón?

