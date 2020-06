¡Lamentable! Tapabocas y guantes de plástico llegaron a los océanos

Mientras el mundo sigue haciendo frente a la covid-19, varios países como Tailandia, Francia, España y China enfrentan una avalancha de desechos de plásticos, guantes y mascarillas, un ejemplo del impacto que la pandemia ha tenido en el medioambiente.

Estos elementos de protección han sido encontrados por el grupo ambientalista francés Operation Mer Propre Sea (Operación mar limpio) en las costas cercanas al centro turístico en la rivera francesa de Antibes.



En su cuenta de Facebook evidenciaron que durante dos horas de buceo, encontraron 5 tapabocas quirúrgicos desechables y 4 guantes de látex. Sin embargo, sus rutinas de limpieza del océano son casi diarias, por lo que las cuentas del plástico relacionado con los utensilio para prevenir la covid-19 van en ascenso.



“Nos quedamos bastante sorprendidos cuando comenzamos a ver guantes que estaban enterrados en la arena. (...) Una mascarilla parecía una medusa, al principio no sabíamos exactamente qué era”, contó Joffrey Peltier, fundador del grupo.



El grupo también manifestó que se deben tomar medidas. "Esto es sólo el comienzo y si nada cambia se va a convertir en un verdadero desastre ecológico y puede ser incluso sanitario", manifestó Operation Mer Propre Sea en su cuenta de Facebook.



Dedido a las denuncias, el diputado del distrito sur de los Alpes Marítimos, Eric Pauget, presentó un proyecto de ley y propuso endurecer las multas por tirar basura. A los irresponsables se les multaría con la suma de 300 euros.



Hasta ahora, cada año llegaban a mares y océanos cerca de 12 millones de toneladas de residuos plásticos, el equivalente a 1.200 veces la Tour Eiffel, según Greenpeace. Por lo que para Ethel Eljarrat, investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC en Barcelona, "si durante los últimos años se ha observado el impacto ambiental de estos desechos tanto en el medio acuático como en el terrestre, es evidente que el incremento en la producción de material plástico a raíz de la covid-19 traerá consecuencias negativas para el medio ambiente”, afirma.

Elementos de protección contra la covid-19 llegaron a los océanos. Foto: Opération Mer Propre Sea

En Tailandia, los residuos de plástico aumentaron el 60 por ciento solo en abril. Además, entre 1,5 y 2 millones de tapabocas son usados diariamente en todo el país y muchos no las depositan en los contenedores rojos especiales para desechos sanitarios, sino que las mezclan con otro tipo de basura.



Aunque no sea obligatorio, el basurero tailandés Buntham Charangsilp afirma que los hogares deberían hacer un esfuerzo y clasificar la basura para hacer su trabajo más fácil y evitarles el riesgo de contaminarse con mascarillas usadas.



"He notado que los residuos plásticos han sido más altos que antes", asegura Buntham. El tailandés de 57 años reconoce que los recolectores de basura tienen miedo de contagiarse porque es habitual encontrarse tapabocas entre la basura. Ante la falta de un sistema de separación efectivo de basura, Buntham opina que los vecinos deberían tirar sus residuos en bolsas transparentes para que al menos se pueda ver claramente qué tipo de desechos contienen.



Según datos recogidos por los servicios aduaneros chinos, en el mes de marzo China vendió cerca de 3.860 millones de mascarillas a los países afectados por la pandemia, además de 37,5 millones de trajes de protección, 16.000 respiradores y 2,84 millones de kits de detección de la Covid-19.



En el caso de Colombia, no hay cifras oficiales sobre el incremento de la producción de tapabocas y guantes, sin embargo, desde febrero el país venía presentado un desabastecimiento, por lo que actualmente muchas fabricas han optado por fabricar tapabocas de tela.

Más de 113 millones de mascarillas, más de 36 millones de guantes de nitrilo llegaron España hasta el 22 de mayo. Foto: Opération Mer Propre Sea

¿En dónde quedo la prohibición del plástico de un solo uso?

Las autoridades tailandesas comenzaron el año con campañas contra el plástico, como la prohibición de las bolsas de un solo uso en las tiendas, pero con la pandemia la cantidad de residuos plásticos aumentó hasta unas 3.440 toneladas diarias en abril, frente a 2.120 toneladas diarias de media en 2019.



En España, el año 2021 iba a marcar el final de las bolsas de plástico y de otros plásticos de un solo uso como pitillos y cubiertos. A pocos meses de iniciar la puesta en marcha de estas medidas, este material rebrota como la pandemia que lo sustenta en forma de mascarillas, guantes y máscaras protectoras, entre otros equipos de protección individual.



En abril se recibían en España cuatro millones de mascarillas a la semana, según expuso el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ahora se importan cinco veces más.



Hasta el 22 de mayo se han distribuido a comunidades autónomas y otros organismos más de 113 millones de mascarillas, más de 36 millones de guantes de nitrilo, más de 210.000 gafas de protección, más de 353.000 batas, 4,7 millones de test rápidos, más de 852.000 kits PCR y más de 880.000 de calzas o delantales, entre otros. Desde el 10 de marzo, en total el material sanitario supera ya los 159 millones de unidades.



Desde 2018, la directiva europea ha disminuido progresivamente el uso de las bolsas de plástico, que ya no eran proporcionadas gratuitamente en los comercios. A partir de enero de 2021 se iba a prohibir la entrega gratuita o no a los consumidores.



Eljarrat, considera que lograr ahora esta medida será complicado debido a la situación. “La pandemia ha cambiado completamente nuestros hábitos de uso de plástico”, añade la experta. Este material de usar y tirar se ha convertido en el preferido por la sociedad ante el miedo al contagio y habrá que esperar a que se resuelva la pandemia para volver a concienciar sobre la problemática de los residuos.



Al decreto sobre las bolsas de plástico se sumaba la prohibición, gracias a la Directiva (UE) 2019/904 en la Unión Europea de ciertos artículos de un solo uso como copitos de algodón, cubiertos, platos, palitos de globos y pitillos a partir de julio de 2021, y que será traspuesta al ordenamiento español a través del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.



“La irrupción de la pandemia no debería afectar a esta medida y los estados miembros deberían afrontar estos objetivos evitando retrasarlos con la excusa de la covid-19”, declara Eljarrat.



* Con información de la Agencia Sinc y Efe