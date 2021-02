Más allá del cambio climático: ¿qué ocurre con la laguna de Suesca?

La laguna de Suesca, ubicada entre los municipios de Suesca y Cucunubá, en Cundinamarca, ha sido motivo de alarma e indignación entre ambientalistas y ciudadanos, preocupados porque su nivel ha bajado casi un 90 por ciento en esta temporada seca.

(Imágenes: El desolador paisaje de la laguna de Suesca)

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la laguna se encuentra un nivel de 1,03 metros, cuando su nivel más alto es de 5, 70 metros (2012).



Esta situación fue denunciada por el periodista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry y otros ciudadanos que, alarmados por el caótico paisaje, temen que desaparezca. La CAR asegura que esto ocurre por diferentes factores y que no ha sido la primera vez. Aclaran que la laguna no va a desaparecer.



Adriano Chaparro, asesor de temas hidráulicos de la CAR, explica que la laguna solo recibe aguas lluvias, por lo tanto en temporada seca es posible que su nivel de agua sea bastante dramático.



“La laguna tiene una condición intermitente en el tiempo con respecto a sus niveles, es decir, que solamente se alimenta de agua lluvia y de escorrentía de la ladera que la rodea. Cuando hay periodos secos muy largos, la laguna baja demasiado, pero este ha sido su comportamiento normal históricamente”, le dijo Chaparro a EL TIEMPO.(También: Informe: las políticas ambientales que se han debilitado en pandemia)

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la laguna se encuentra un nivel de 1,03 metros, cuando su nivel más alto es de 5, 70 metros (2012) por la temporada seca. Foto: Milton Diaz / EL Tiempo

Estos periodos secos tan prolongados son un efecto del cambio climático, asegura la Corporación. Humberto Hernández, ingeniero ambiental y coordinador de la red de monitoreo hidrometeorológico de la CAR, le dijo a este diario que fenómenos climáticos ocurridos desde 1980 han provocado una disminución en el nivel del agua de la laguna y evidencian que no es la primera vez que sucede.



“En los 80 hubo una sequía terrible en Colombia, incluso se dieron cortes de luz. Para 1993, hubo un fenómeno del Niño que trajo más sequía. En ese momento, la laguna empieza a disminuir su nivel. A los casi cuatro años, llega otro fenómeno del Niño, por lo que para el 2003 hasta el 2010 la laguna llegó a niveles críticos. Era un paisaje muy similar al de hoy. Por eso, decimos que es un efecto del cambio climático”, reiteró Hernández.(También: Polvo del Sahara en Colombia: ¿Qué se sabe del fenómeno?)

La CAR asegura que esto ocurre por los efectos del cambio climático, ya que en los últimos años se ha presentado, en diferentes momentos, el Fenómeno del Niño, lo que ha causado que baje de nivel. Foto: César Melgarejo/ CEET

2010 fue un año crítico

Según datos de la CAR, para febrero de 2010 la laguna tuvo uno de sus niveles más bajos: 80 centímetros. Es decir, que bajó un 95 por ciento.



Para esa época, Jorge Muñoz, abogado y propietario del hotel Mirador de la Laguna de Suesca, quien vive en la zona hace 22 años, fue testigo de cómo se secaba un ecosistema de importancia turística, ambiental y cultural para el país –en la época precolombina esta zona era habitada por indígenas chibchas–.



“Para esa época la CAR tampoco actuó. Yo dragué la laguna, porque estaba llena de sedimentos. Hoy, pese a que la CAR sabe que esto pasa en temporada seca, no hacen nada para evitar que llegue a estos niveles tan bajos”, señaló Muñoz.



(Podría interesarle: Video: Francisco Vera, nombrado embajador de Buena Voluntad)



En el periodo de 2015-2016, el país enfrentó el fenómeno del Niño más fuerte, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). En ese momento, según Hernández, empieza un retroceso en la laguna.



Para Muñoz, la situación de la laguna de Suesca no solo obedece a un tema de cambio climático. Denuncia que la CAR no puede justificar que su recuperación solo depende de la cantidad de lluvia que caiga, pues alrededor de la laguna ocurren actividades ilícitas que ninguna entidad ha frenado.



“Hay terrenos baldíos de la Nación que la gente viene a ocupar para sembrar pasto y meter ganadería. También hay gente que viene con motobombas a sacar el agua. Además, deforestan para sacar madera”, agregó Muñoz.



Por todas estas situaciones, va a presentar una acción popular contra el presidente de la República, Gobernación de Cundinamarca, Agencia Nacional de Infraestructura, Alcaldía de Suesca, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Cultura y de Ambiente por omisión, porque, para él, no han hecho nada por salvar este ecosistema.



“Así espero que, por medio de una sentencia, cada entidad tome las medidas necesarias para evitar que caiga más sedimentación a la laguna, para evitar que la gente se apropie de sus terrenos y para evitar que desaparezca”, señaló.

Las acciones de la CAR

Es evidente que el déficit de lluvias marca los cambios en el nivel de la laguna, pero la CAR también tiene claro que hay otros factores, como los que deja la huella humana, que están afectando este importante ecosistema.



“La deforestación también les suma un problema más a estos descensos de niveles, porque al estar desnudo el suelo, la lluvia no llega filtrada por la cobertura vegetal, sino que llega mezclada por sedimentos y lodo”, explica Chaparro.



(Siga leyendo: El tiempo de los océanos también se acaba, advierten los expertos).



Esto también obedece, según este experto, a las prácticas agropecuarias y ganaderas de la zona que han impacto la laguna. “Es por todo eso que la Corporación ha propuesto un plan de reforestación. Ya sabemos cómo y dónde, pero no es fácil, porque no tenemos propiedad de los predios, ya que la mayoría son privados. También cambiaremos las especies exóticas por especies nativas, teniendo en cuenta que esas absorben mucha agua de la laguna”, añade Chaparro.



Por último, los dos expertos de la CAR reiteran que la laguna no va a desaparecer.

“Ella va a tener unos ciclos en los que el agua se va a reducir, pero cuando lleguen las lluvias, va aumentar su espejo de agua. Porque ya está demostrado. Ahora, decir que va a quedar con el mismo nivel de hace 50 años, no sería cierto”, concluyó Hernández.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Más noticias de medioambiente

-Lanzan guía vial verde para no afectar la Amazonia colombiana

-¿Qué efectos tendría la nube de polvo del Sahara en Colombia?