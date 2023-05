Millones de personas en el mundo padecen hoy los efectos catastróficos del cambio climático, como hambre, desplazamiento, desempleo, enfermedades y muerte. Antes de que este problema siga creciendo, podemos frenarlo si cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Así de simple.

Logramos cuidar al planeta si cuidamos de nuestro cuerpo y aprendemos a comer y a elegir lo que consumimos. Si seleccionamos “más alimentos y menos productos hacemos un aporte contra el cambio climático”, afirma a EL TIEMPO Juan Carlos Santacruz, director ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón.



La entidad sin ánimo de lucro, que se creó hace 23 años con el objetivo “de generar estrategias para promover la prevención de las enfermedades del corazón y derivadas de los estilos de vida”, acaba de lanzar el libro Aprender a comer Vitamina N: tu aporte al cambio climático, una estrategia educativa que relaciona la naturaleza, los hábitos alimenticios y el cambio climático.



“Es una publicación muy valiosa, resultado de un trabajo que integra conocimientos desde las ciencias de la salud y las ciencias ambientales. Resalta la importancia de la alimentación en el bienestar y la estrecha relación entre la salud humana y la de los ecosistemas”, dice a este diario Francisco Canal, viceministro de Medio Ambiente.



La Fundación lanzó el libro con el objetivo fundamental de alfabetizar en salud y lo que propone es el cuidado de la salud como un estilo de vida que redunda en el bienestar del Planeta.



“Nuestras realidades sociales nos llevan cada vez más a comportamientos que desgastan la salud. Los seres humanos descubrimos la salud a través de una enfermedad y eso hay que cambiarlo”, afirma Santacruz.



El libro es también una guía para que aprendamos a comer más alimentos naturales y menos productos procesados o ultraprocesados.

“Los productos de este tipo no son alimentos y su consumo y desperdicios aumentan la huella de carbono. La propuesta de aprender a comer Vitamina N consiste en aumentar en la mesa lo que viene del campo para lograr un doble efecto: cuidar nuestra salud y la del Planeta”, aclara Santacruz.



El ser humano, como parte de la naturaleza, en su opinión, “debe contribuir al equilibrio y armonía de la misma y, al consumir alimentos en esa sintonía y equilibro, logra un impacto en la salud cardiovascular y global”.



Recuerda que “múltiples estudios han demostrado que la disminución en el consumo de carne reduce las emisiones de gases efecto invernadero”, aunque aclara que no es necesario eliminar la carne sino lograr “una alimentación sostenible”.

Los alimentos ultraprocesados tienen una alta carga calórica y de sodio. Foto: iStock

Pero Santacruz advierte que elegir esa opción no siempre significa que sea la más sana, pues “un vegano que come muchos carbohidratos refinados y azúcares agregados podría correr mayor riesgo de aumento de peso y de enfermedades crónicas que un omnívoro que consume carne y una variedad de vegetales”.



La carne aporta ventajas nutricionales como la vitamina B12, que no se encuentra en otros alimentos y, por eso, “cuando una persona decide eliminarla de su alimentación debe evaluar con un nutricionista la posibilidad de suplementar el hierro, zinc, la vitamina B12 o proteína”, dice la nutricionista y dietista Leany Blandón, subdirectora científica de la Fundación.



Además, sugiere a los que decidan eliminar las carnes que las reemplacen con “granos como frijol, lenteja, garbanzo, arveja; frutos secos como maní, almendras, nueces o semillas, y con vegetales, especialmente los de hoja verde oscura, para cubrir los requerimientos de proteína, zinc y demás nutrientes necesarios en su organismo”.



Lo que afecta

El 14,5 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre a nivel mundial provienen de la ganadería. Foto: EFE. Mauricio Dueñas Castañed

La producción mundial de carne y de otros alimentos contribuye, de una u otra forma, al cambio climático, pero la primera encabeza la lista porque no solo emite gran parte de los gases de efecto invernadero sino que contribuye también “a la destrucción directa del medio ambiente”, según un informe de la cadena alemana de noticias Deutsche Welle (DW).



El 14,5 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre a nivel mundial provienen de la ganadería que, además del dióxido de carbono (CO2), emite otros gases mucho más dañinos para el clima como el metano (CH4), que es 25 veces más perjudicial que el CO2, y el óxido nitroso (N20), 300 veces más nocivo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).



Por eso, “si seguimos alimentándonos como lo hacemos, los efectos del consumo indiscriminado van a hacer insostenible la producción de alimentos. De eso somos responsables todos, especialmente cuando comemos y desechamos. El efecto de los desperdicios en el cambio climático es dramático”, afirma Santacruz.

En la actualidad, millones de personas padecen los efectos de los fenómenos ambientales extremos producidos por el cambio climático, como por ejemplo las prolongadas temporadas de lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y desplazamientos que han afectado a miles en Colombia.



Igualmente, las sequías interminables en África subsahariana; las tormentas tropicales que lo arrasan todo en el sureste asiático, el Caribe y el Pacífico; las olas de calor que han causado muertes en Europa; las granizadas del tamaño de una pelota de beisbol en Estados Unidos; la proliferación de incendios forestales y graves inundaciones en Pakistán y en otros lugares del mundo, entre muchas otras cosas.



Sumado a lo anterior, el cambio climático también atenta contra los derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud y a la vivienda, entre muchos otros, afirma Amnistía Internacional.

Frenar la catástrofe

La gran devastación producida por el cambio climático hasta hora es, por lo tanto, una alerta roja para toda la humanidad y una obligación de todos ayudar a frenar la catástrofe anunciada.

​

La Federación Colombiana del Corazón propone “generar condiciones para impulsar una cultura de aprender a comer para el buen vivir”, dice Santacruz.



La mayoría no lo hacemos por realidades alimenticias asociadas a costumbres, hábitos o rituales que “nos han llevado a alimentarnos de manera automática, rápida y sin conciencia, lo que ha hecho que sean poco beneficiosas las decisiones cotidianas que tomamos para mantener y prolongar la vida”, sostiene Santacruz.

¿Por qué enfermamos? Porque consumimos 80 % de productos procesados o ultra procesados y apenas 20 por ciento de alimentos. Si esa proporción se cambia no nos enfermaríamos tanto FACEBOOK

TWITTER

De lo que se trata, por lo tanto, es de mejorar nuestro plan de alimentación para ayudarle al Planeta. “¿Por qué enfermamos? Porque consumimos 80 % de productos procesados o ultra procesados y apenas 20 por ciento de alimentos. Si esa proporción se cambia no nos enfermaríamos tanto o, al menos, al ritmo en que está sucediendo en las sociedades modernas”, explica.



Por eso, si elegimos consumir más alimentos naturales le hacemos un aporte a nuestra salud y al Planeta. “Es un aporte individual: más proteína vegetal, frutas y verduras de temporada, menos alimentos de origen animal, grasas saturadas, azúcar y dulces, sal y sodio, entre otras decisiones clave”, aconseja Santacruz.



Localmente es importante tener en cuenta que la gastronomía colombiana ofrece platos con calorías excesivas o ricos en grasas que atentan contra la salud del corazón, pero eso no significa que se elimine sino que se transforme la cultura culinaria.

“Es hacer pequeños cambios asociados a la cocción, a las cantidades que se sirven y a la posibilidad de incluir más verduras, frutas, semillas, nueces y granos”, dice la nutricionista Blandón.



“Los patrones alimentarios que propone la estrategia de aprender a comer Vitamina N incluyen productos de origen animal como los lácteos, incluso carne roja, pero en cantidades moderadas. Estas decisiones están asociadas con un menor impacto ambiental”, complementa Santacruz.



Por eso, insiste en que es posible lograr una alimentación más sana y sostenible si los patrones que se adoptan se componen de los alimentos ideales para evitar deficiencias y reducir riesgos de enfermedades crónicas y que, nutricionalmente, puedan ser adecuados para todas las etapas de la vida.

De ahí la importancia de una educación para la salud y sobre la toma de consciencia para que individual y colectivamente ayudemos a reducir la huella del carbono en el Planeta.



Es un gran reto, pero Santacruz cree que se puede lograr “si hay educación constante en todas las etapas de la vida, especialmente en los niños. Esos conceptos deben enseñarse en todos los colegios desde primaria. Se trata de lograr que las políticas de salud pública hagan parte de los programas de aprendizaje de las instituciones educativas, incluso hasta en las mismas universidades”.

La tecnología está buscando producir alimentos como la carne a través de las impresiones 3D y empresas como Steakholder afirman haber logrado un aparato que imprimiría todo tipo de carnes a partir de las células madre. EL TIEMPO buscó a especialistas para hablar al respecto, pero alegaron que necesitan de más información.



El grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (Ipcc, por sus siglas en inglés), el principal organismo científico del mundo que evalúa el cambio climático, sostiene que aún hay tiempo y que podríamos revertir esta emergencia ambiental si limitamos las emisiones de gases de efecto invernadero y mantenemos la temperatura en 1,5 grados centígrados antes del 2030 para evitar la catástrofe absoluta.



Por eso actuar todos y cada uno, en conjunto y a gran escala, es una necesidad acuciante e impostergable.



GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO

