La trágica muerte de 300 tortugas en Oaxaca por una red ilegal

Las imágenes compartidas por la oficina de Protección Civil del estado de Oaxaca, en México, son desoladoras: numerosas tortugas flotando sin vida sobre el mar.

Y este miércoles, el gobierno del estado Oaxaca confirmó que al menos 303 ejemplares de tortugas golfinas -que se encuentran en peligro de extinción- habían muerto debido al uso unas redes de pesca ilegales en la costa mexicana del Pacífico.

"La Procuraduría de Protección Ambiental de Oaxaca confirma que la muerte de las tortugas fue provocada por una red de pesca prohibida utilizada para atrapar el pez ojotón", señaló la entidad en un comunicado.

Las tortugas golfinas -la más pequeña de las especies de tortugas marinas- fueron halladas cerca de la costa de la localidad de Puerto Escondido, a unos 760 kilómetros hacia el suroeste de Ciudad de México.

"Al principio recibimos el reporte de que eran dos redes en donde habían 300 tortugas, pero esa cifra puede cambiar", le dijo a la agencia EFE, el director de la oficina de Protección Civil en la localidad de San Pedro Mixtepec, José Antonio Ramírez.

"Encontramos esta red conocida como de trasmallo y lo que nos dijeron los pescadores es que no es del lugar, no se usa en estas playas y quizás pudo ser abandonada por un barco que no dio aviso de la pérdida de la red y causó la muerte de las tortugas", agregó.

La efímera sobreviviente

Tras el primer reporte de que unas 300 tortugas habían quedado enredadas en las redes, los pescadores locales intentaron liberar a los animales, pero sin éxito.

Pero cuando miembros del equipo de Protección Civil llegaron al lugar se encontraron con que todas las tortugas habían muerto.

Una única sobreviviente, que había sido rescatada por los pescadores, murió al llegar a la playa.

Allí, los mismos pescadores excavaron un hueco y enterraron a los animales.

Tanto las autoridades de pesca de la zona como las del estado señalaron que no se trató de un acto intencional, sino que se supone que las tortugas se encontraron con la red y no pudieron escapar.

