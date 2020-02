La tragedia del coronavirus redujo las emisiones de C02 de China

La epidemia de coronavirus, que paraliza la actividad económica en China, podría haber reducido las emisiones de CO2 del gigante asiático al menos en una cuarta parte, según un estudio publicado el miércoles, pero el impacto podría ser solo momentáneo.

Las vacaciones de Año Nuevo Lunar, que cayeron el 25 de enero, se prorrogaron de facto hasta el 10 de febrero. Desde entonces, debido a las drásticas medidas de contención y a las restricciones a la circulación para frenar la epidemia, muchas fábricas permanecen inactivas o funcionan a medio gas.



Como consecuencia, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido en 100 millones de toneladas en comparación con el mismo período el año pasado, según un estudio difundido por el sitio especializado Carbon Brief.



En las dos últimas semanas (del 3 al 16 de febrero), las emisiones de CO2 se acercan a los 300 millones de toneladas, según el estudio realizado por los expertos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) con sede en Finlandia. Sin embargo, en las dos semanas siguientes a las vacaciones de Año Nuevo en 2019, el país había emitido 400 millones de toneladas.



"La reducción del consumo de carbón y petróleo muestra una reducción de, al menos, un 25% de las emisiones con respecto al período comparable el año pasado", equivalente a una reducción del 6% de las emisiones mundiales durante el período, señala el estudio.



Una caída de este tipo durante dos semanas podría representar, en sí misma, una reducción de aproximadamente el 1% de las emisiones anuales de la segunda economía mundial.



Sin embargo, para los investigadores se necesitan mucho tiempo para poder decir si las emisiones realmente han alcanzado su punto máximo, asegura Kelly Levin, asociada principal del programa climatico global de World Resources Institute



Levin asegura que hay una forma en que incluso una desaceleración percibida en las emisiones podría ser contraproducente. Los países que asisten a las conversaciones climáticas de la ONU de este año pueden estar inclinados a reducir su ambición de recortar la contaminación si tienen una creencia poco realista de que las emisiones ya han empezado a caer. "No podemos ser complacientes", dice. Y cuando en efecto llegue el pináculo de la contaminación, la fiesta no debería durar mucho.



AFP y Bloomberg