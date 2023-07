En Colombia se producen alrededor de 33.000 toneladas de residuos sólidos al día. Así mismo, en Bogotá diariamente se generan más de 9.000 toneladas de residuos y únicamente se logran aprovechar el 17%.



Afortunadamente, gracias al trabajo de los recicladores se alcanzan a recuperar en promedio, cerca de 1.600 toneladas. Sin embargo, en general son cifras que a simple vista evidencian una problemática en términos de gestión de residuos, según detalla un nuevo informe presentado por Greenpeace Colombia.



En el marco de la estrategia 'Reciclemos Bogotá' que está adelantando esta organización en el país, también realizaron un informe audiovisual para enmarcar en un contexto ambiental, social y económico el impacto de la gestión de residuos sólidos en Bogotá.

“Desde Greenpeace creemos que es fundamental seguir generando estrategias que permitan un desarrollo consciente, articulado y sostenible en el tiempo sobre la utilización de los residuos y el manejo de los mismos en la ciudad y a nivel nacional” aseguró Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

La Ruta de la basura muestra a través de expertos y opiniones de los ciudadanos, entre otros, un panorama de cómo se le está dando manejo a una problemática que genera un impacto ambiental. Un informe audiovisual que cuenta con tres piezas audiovisuales, cada una con una duración aproximada de 20 minutos.

La primera y segunda pieza audiovisual pueden verse a través de YouTube. Entregas en las que se puede evidenciar cómo muchos de los problemas ambientales y sanitarios de las grandes ciudades están relacionados directa o indirectamente con los problemas de basuras o residuos y cómo Bogotá, una ciudad catalogada como una gran metrópolis, no es la excepción.

De acuerdo con Greenpeace, la crisis en la gestión de residuos y la contaminación plástica se convierte en el reflejo de nuestros estilos de vida insostenibles. Se estima que los seres humanos generan anualmente 2.240 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales se gestiona, reciclan y vuelven al sistema únicamente el 55 por ciento.

A través de este informe desde la organización también hacen un llamado para que desde casa empecemos a lograr cambios en el proceso de reciclaje, ya que a corto plazo estás pequeñas acciones serán determinantes para la reconstrucción de la ciudad.

Reparos con el Plan Nacional de Desarrollo

Durante el lanzamiento de este informe audiovisual, Céspedes aprovechó para llamar la atención sobre puntos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro relacionados con la gestión de residuos en los que desde Greenpeace se han presentado reparos.

"Es importante saber que se hizo un plan de Basura Cero para Colombia pero no hay nada escrito. En este momento no hay ningún plan ni ninguna estrategia y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con ese plan de manejo", explica la coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

Desde esta organización se ve con preocupación que si se toma como referencia lo que pasó cuando se intentó la implementación de este plan en Bogotá. "Es preocupante ver que no ha una capacidad técnica operativa para poder responder a lo que significa realmente un plan de Basura Cero", manifiesta Céspedes.

Para ellos hay dos puntos que llaman especialmente la atención dentro del PND en esta materia. El primero el que se refiere a los parques tecnológicos, infraestructuras destinadas a hacer el tratamiento de residuos.

"El gran inconveniente es que los Recicladores de oficio no van a poder acceder a ese material que va a llegar a esos parques tecnológicos. Les están limitando cada vez más a dónde pueden ir a recoger material y eso atenta directamente con la posibilidad de que ellos tengan un acceso cierto y seguro al material reciclaje", dice Céspedes.

El segundo punto es el tema de la incineración de residuos, que que aborda en el plan de desarrollo como la valorización de los residuos y que, de acuerdo con la representante de Greenpeace, consiste en procesos termovalorizadores en los que se someten los residuos al calor para producir energía.

"Son residuos que potencialmente pueden ser aprovechables, no sabemos qué se está quemando por lo que no sabemos que se puede estar generando en humo y emisiones y hemos tenido estudios que demuestran que los tóxicos que se pueden generar por la incineración de residuos pueden causar desde cáncer hasta enfermedades cardiorrespiratorias", asegura Céspedes.



