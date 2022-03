La llegada de Uruguay a la V Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas (Unea-5) en Nairobi, Kenia, encontró en su camino todo tipo de obstáculos. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, tuvo que quedarse en su país debido a que la prueba de covid-19 que se realizó dos días antes para viajar al evento salió positiva. También una de las principales asesoras debió quedarse por el mismo motivo.



Sin embargo, eso no detuvo a la delegación uruguaya, que formó un equipo robusto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los asesores del Minambiente para llevar hasta el encuentro su idea de que mantener sanos los ecosistemas del planeta es un trabajo de todos, incluidos quienes, como ellos, no poseen gran extensión de tierras megadiversas, pero sí se benefician de la misma.

Según explica Marcelo Cousillas, asesor ambiental del Minambiente de ese país, quien por años ha estado participando en decenas de asambleas ambientales que se han realizado en todo el planeta, y que fue en representación de Uruguay al Unea-5, lo que trata de hacer su nación es "una búsqueda de un enfoque diferente".

De acuerdo con él, si bien las zonas de pradera que posee Uruguay se utilizan mayormente para ganadería, muchos de los ciclos naturales que se dan en dichos pastizales dependen de lo que pase en otros país, por ejemplo la lluvia que cae o la calidad del agua de los ríos de la cual bebe el ganado. "Somos reservorio de agua dulce muy importante", asegura Cousillas.

Es por eso que impulsaron y fueron co-patrocinaadores de la resolución para frenar la contaminación plástica en el mundo y de la resolución para enfrentar la polución química, dos de los más importantes hitos del evento.

"La ganadería uruguaya es la más afín a la protección al medioambiente y la que menos afectación produce desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero. Pero si queremos producir vinculados a la naturaleza entonces tenemos que estar muy atentos a toda la contaminación que pueda provenir de las sustancias químicas y los desechos. Necesitamos seguir contando con ecosistemas libres de contaminantes orgánicos persistentes o de desechos peligrosos. A nosotros se nos va la vida en que podamos producir alimentos y garantizar la inocuidad de estos desde el punto de vista del consumidor global", señala Cousillas.

Por eso, según explica, para ellos es tan importante estar involucrados en la lucha por proteger una biodiversidad que si bien no está propiamente desplegada en su territorio, lo que pase con ella sí tiene efectos en él.

Por eso, a pesar de no contar con grandes industrias químicas en sus territorios, hoy buscan lograr que estas, desplegadas en todo el mundo, hagan cambios en la forma en la cual gestionan sus desechos.

"En esta búsqueda hay otros países claramente interesados. Solo basta recordar el papel de Canadá en los contaminantes orgánicos persistentes. Un papel que viene de las propias comunidades locales del norte de ese país que promovían tratar de mantener prístinos ecosistemas que se veían afectados por contaminantes liberados vaya a saber en qué parte del planeta", puntualizó el experto.

Para Cousillas, además, algo también es de resaltar es cómo América Latina, que suele tener opiniones diferenciadas en este tipo de eventos, trabajó en conjunto y como bloque para co-patrocinar y aprobar resoluciones, como la de plásticos, donde además Perú jugó un papel esencial al presentar (junto con Ruanda) un borrador de modelo de resolución a adoptar.

Según el experto, la resolución aprobada para empezar a trabajar en detener la contaminación plástica es solo el principio, pero antes de esto "no había ningún comienzo. Hay un dicho muy viejo que reza 'principio tienen las cosas' y hasta ahora no había principio, no había negociación".

