"La principal causa es el ser humano", experta de la Nasa sobre temperaturas del 2023

Las imágenes de las intensas olas de calor y los impresionantes incendios en el hemisferio norte a mediados del año pasado ya lo anunciaban: en el 2023, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra fue la más cálida que se haya registrado en la historia, según un análisis de la Nasa.



Según el informe revelado ayer por la agencia espacial estadounidense junto a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) el año pasado las temperaturas globales estuvieron alrededor de 1,2 grados Celsius por encima del promedio para el período de referencia de la agencia espacial (de 1951 a 1980).



De acuerdo con la Nasa, en 2023, cientos de millones de personas en todo el planeta experimentaron calor extremo, y cada mes, de junio a diciembre, se estableció un récord mundial para el mes respectivo. Entre todos, Julio se destacó como el mes más caluroso jamás registrado. En general, la Tierra fue alrededor de 1,4 grados Celsius más calurosa en 2023 que el promedio de finales del siglo XIX, cuando comenzaron los registros modernos, según los datos de la agencia.

Resultados que expertos como la doctora Erika Podest, científica del clima del Laboratorio de Propulsión a Chorro (Nasa-JPL), consideran como un llamado de alerta frente a los avances que se están haciendo para contener la crisis climática que atraviesa la humanidad. EL TIEMPO habló con ella para entender que hay detrás de este récord, que ha sido reiterado por la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

La doctora Erika Podest, científica del clima del Laboratorio de Propulsión a Chorro (Nasa-JPL). Foto: Nasa

¿Cuáles son las causas detrás de estos resultados?

La principal causa de todo lo que está ocurriendo es el ser humano. Se ha determinado que el incremento en la temperatura a nivel global es por el uso desenfrenado de los combustibles fósiles. El 2023 realmente fue una anomalía completa, ya que hubo muchísimos impactos de cambio climático, de los efectos de este calentamiento que se está viendo en diferentes partes del mundo y en diferentes formas.



Vimos una gran incidencia de incendios forestales que afectó la calidad del aire en diferentes de parte del mundo, sequías, inundaciones, olas de calor, olas de frío. Realmente el 2023 fue un año no esperado.

¿Cómo nos deja lo que se registró en 2023 frente a metas como las del Acuerdo de París?

Realmente no estamos donde deberíamos de estar realmente frente a esas metas que se han trazado. El 2023, básicamente recalca la urgencia de implementar métodos para reducir el uso de combustibles fósiles e ir reemplazándolos con otras alternativas. Hay que comenzar a actuar o actuar más rápidamente y con extrema urgencia. Ese es el punto más importante de lo que está ocurriendo y de los resultados del registro de 2023.

¿Este récord se va a seguir rompiendo en los próximos años?

Hemos estado rompiendo récords los últimos 10 años, han sido los más calientes en el registro, que se remonta a 1880. Así que se espera que esta tendencia siga. Sin embargo, el 2023 fue un año un poco diferente. Todos los extremos que se vieron fue algo fuera de lo usual, en parte también porque el 2023 tenemos el Fenómeno de El Niño, y cuando esto ocurre hay un calentamiento un poco más pronunciado a nivel global, eso ayuda a intensificar el calor que ya se está viviendo.



Así que no creo que tal vez los próximos años sean tan extremos como el 2023, pero la tendencia es a seguir incrementando en términos de calor, en términos de estos eventos fuera de lo usual que hemos visto.

¿Qué podemos esperar para el 2024?

Realmente el pico del niño se espera en febrero o marzo de este año, y eso fue lo extraño del 2023, que julio del año pasado, por ejemplo, fue el mes más caliente que tenemos en récord. Y se estaban viendo todas estas anomalías a pesar de que el pico de El Niño no haya ocurrido todavía.



Creo que el 2024 vamos a seguir viendo estos eventos extremos pero personalmente no creo que vaya a ser un año tan extremo como el 2023. Sin embargo, también veremos eventos extremos, como lluvias intensas en algunos lados que causan inundaciones, áreas que están en sequía, van a seguir intensificándose los calores y fríos extremos.

¿Por qué aún no hemos visto efectos intensos de El Niño?

El Niño se monitorea por medio de satélites. Es un calentamiento en aguas del mar Pacífico-Ecuatorial, que afecta la temperatura de la atmósfera y a las corrientes tanto del mar como las atmosféricas. El hecho que no se hayan visto los efectos que se esperaban no significa que no vengan.



Se espera que el pico, o sea, la mayor intensidad de El Niño ocurra en febrero o marzo de este año. También hay que recordar que este fenómeno no siempre trae los mismos efectos. Depende exactamente de dónde se forme, en el Pacífico Ecuatorial, cómo es su evolución, depende de cuál es su extensión, depende de muchas cosas. Y con base en eso los efectos pueden ser o más o menos fuertes.

¿Se tiene alguna expectativa sobre su duración?

Se espera que a partir de febrero o marzo vaya disminuyendo. Eso toma un par de meses y después se espera el fenómeno de La Niña, que trae los efectos opuestos.

¿Cómo trabaja la Nasa para seguir perfeccionando estos sistemas de monitoreo del clima?

La Nasa tiene toda una flota de satélites y sensores en el espacio para la observación de la Tierra, los diferentes componentes de nuestro planeta, la atmósfera, los océanos, los continentes, ecosistemas terrestres.



En los próximos meses se van a lanzar dos satélites más para asegurarnos de poder continuar ese monitoreo constante del planeta. Uno se llama Pace, que va a estudiar no solo los océanos y las algas marinas, también esa relación entre el océano y la atmósfera.



Habrá otro llamado Nisar, y ese es uno en que en el que yo estoy trabajando. Es una colaboración entre la Nasa y la Agencia Espacial de la India y será lanzado al espacio en abril de este año. El objetivo de ese satélite es un monitoreo constante de los ecosistemas terrestres, los bosques, su degradación, las capas de hielo y los glaciares, etcétera.

Por último, ¿usted considera que la humanidad debe prepararse para vivir en un mundo donde los eventos climáticos extremos sean cada vez más comunes?

Absolutamente. Veámoslo como un un tren que va a toda velocidad, aún si paramos hoy, hay tanta energía en el sistema que si a ese tren le pones los frenos sigue moviéndose y va a tomar un tiempo para que se detenga. Igual pasa con el planeta, hay tanta energía en el sistema que aún si paramos hoy, todavía vamos a seguir viendo esos efectos.



Parte de estas acciones que se están tomando en términos de transiciones del uso de combustibles fósiles a energía limpia también es la adaptación y la resiliencia, ¿cómo previenes los impactos? ¿Cómo construyes nuevas casas que son más amigables a estos?



ALEJANDRA LÓPEZ P.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde

@malelopezpl

