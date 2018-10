'En la defensa del interés público no hay razón para ahorrar tiempo'

El profesor y exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra habló con EL TIEMPO sobre los días turbios por los que atraviesa el sector ambiental en Colombia. La decisión de la Corte Constitucional frente a las consultas populares y el debate detrás de la reserva Van der Hammen son algunos de los temas más controversiales; sin embargo, el nuevo proyecto de licenciamiento ambiental que propone Cambio Radical también hace parte de este caldero de discusiones.

De acuerdo con Germán Vargas Lleras, el proyecto de su partido político busca eliminar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (que es el mecanismo que usa la autoridad ambiental para evaluar y comparar las diferentes alternativas o escenarios que presenta el solicitante para desarrollar su proyecto con el menor impacto ambiental y social posible) "para que quede en cabeza del solicitante la selección del mejor trazado o ubicación del proyecto".

Según explica, la idea es que no hayan más "disputas entre las regiones y la Nación y no más inseguridad jurídica para los promotores públicos o privados de los proyectos". Para Rodríguez, esto será un golpe de gracia para el ya maltrecho sistema de licenciamiento ambiental con el que cuenta el país.

La propuesta de @PCambioRadical también prevé que el trámite de licencia ambiental pueda iniciarse simultáneamente con el de consulta previa, no como prerrequisito. Esto permitiría ser mucho más ágiles y eficientes en ambos procedimiento — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 15 de octubre de 2018

El proyecto de licenciamiento ambiental que propone Cambio Radical habla de unificar en la ANLA los procedimientos de licenciamiento ambiental ¿dónde quedan los otros actores?



Eso es un absurdo porque hay otras entidades que tienen que participar, de acuerdo a sus saberes y competencias. ¿Por qué razón no podrían intervenir el Instituto Humboldt o el Sinchi si son los encargados de asesorar al Ministerio en la política ambiental? En Estados Unidos fácilmente pueden intervenir entre 10 y 15 agencias cuando son temas complejos.



Aseguran que es para acelerar los procesos y quitar trabas… que así "no habrá más conflictos de competencia paralizantes", dice Vargas Lleras



La economía del tiempo es una mirada de un país subdesarrollado. No puede haber seguridad para el sector privado generando inseguridad en el patrimonio ecológico de la Nación. Esto parece una consigna de 'seguridad jurídica a los inversionistas a costa de la inseguridad ambiental y social'. En la defensa del interés público no hay ninguna razón para ahorrar tiempo.

El maltrecho sistema de licenciamiento ambiental recibiría un golpe de gracia de aprobarse el proyecto de Cambio Radical FACEBOOK

TWITTER

Los países serios se toman los años que sean necesarios, y más cuando se trata de proyectos en sitios complejos y frágiles.



¿Qué implicaciones tiene la idea de eliminar el Diagnóstico de Alternativas Ambientales (DAA)?



Yo lo redacté de mi puño y letra. No se le puede dejar al proponente que diga cuál es la mejor alternativa porque hay unos bienes públicos y colectivos de por medio, por lo que el Estado debe tener distintos elementos de juicio para saber cuál de las alternativas que se proponen tienen los menores impactos ambientales y sociales.

Dejar en la decisión del proponente la alternativa menos dañina genera inseguridad porque éstos tienen intereses económicos detrás. El DAA diagnóstico ambiental de alternativas es el paso más inteligente de la evaluación ambiental porque revisa opciones con sus ventajas, costos y riesgos para todos y por eso requiere mirada interdisciplinaria, participativa e integral.



¿Qué sentido tiene que no sea requisito la consulta previa, sino que se haga de manera simultánea?



Este es un proyecto desbalanceado. Es cierto que hay que reglamentar las consultas previas, pero más por el abandono del Estado a la protección de los derechos culturales y territoriales. Por algo se llama 'consulta previa' porque es un derecho que tienen las comunidades, hacerlo de manera simultánea supone que el proyecto se hará.



También está la decisión de la Corte de limitar el alcance de las consultas populares ¿usted cree que todo esto son decisiones aisladas o conectadas?



No es inocente que Vargas Lleras intente modificar las licencias ambientales. Este país, equivocadamente, le está dando prioridad a unos intereses que corresponden a una visión anticuada, una visión de dependencia a los hidrocarburos, cuando en realidad Colombia necesita urgentemente diversificar su economía para generar valor agregado en el mercado internacional.



Repito, esto se trata de una visión anticuada de lo que es la naturaleza, como de la primera mitad del siglo XX. Vuelve sobre la idea de que los burócratas de Bogotá son quienes mejor representan los intereses.

Celebro que la @CConstitucional haya precisado el alcance de las consultas populares y la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo. Con esto se pone fin a esa práctica de los municipios que amenazaba con impedir el desarrollo de proyectos para el progreso nacional. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 21 de octubre de 2018

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde