La ONU se moviliza para salvar los océanos antes de que sea tarde

“El océano nos está hablando. Antes lo sabíamos, pero ahora vemos las señales”, fueron las palabras de la veterana y reconocida oceonógrafa Sylvia Earle para cuestionar, ante los representantes de los 193 países de las Naciones Unidas reunidos en la primera Conferencia de los Océanos, en junio de 2017, acerca de una problemática que afecta todo el mundo: ¿Qué vamos a hacer para proteger nuestros mares?



Para dimensionar la situación, cada año van a parar al mar unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos, y más de la mitad del agua oceánica del mundo está expuesta a actividades de pesca industrial. Este último es uno de los riesgos más preocupantes para el ecosistema, pues se estima que solo en 2014 se pescaron 4,84 toneladas en todo el mundo.



Cifras de Greenpeace evidencian que cada segundo más de 200 kilos de basura terminan en los océanos. De hecho, la ONG dice que existen cinco islas de basura formadas en su mayoría por microplásticos: dos en el Pacífico, dos en el Atlántico, y una en el Índico.



Para tratar de dar respuesta a esa pregunta, el pasado martes 4 de septiembre comenzó una negociación histórica de los mismos representantes de los países en la sede de la ONU en Nueva York, en la cual se buscará una respuesta a esa pregunta. Por periodos de dos semanas, cada cierto tiempo hasta el 2020 se reunirán para debatir el tema. Es decir, de aquí hasta esa fecha se estará definiendo el futuro de los océanos, y se espera que resulte un instrumento jurídicamente vinculante.



Por medio de este se espera lograr el principal objetivo del encuentro, que es pactar un tratado que garantice la protección medioambiental en las aguas internacionales, conocidas también como ‘alta mar’, que suponen más de dos tercios del total de los océanos y son compartidas por todos los países.



Este encuentro es el primer intento para llegar a un acuerdo que permita la creación de los ‘océanos globales’, es decir, aquellos ubicados más allá de las 200 millas de las costas de los países y que de esta manera se puedan proteger. Y es que, de hecho, estas aguas cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados (las aguas oceánicas abarcan más de 360’132.000 km², que representan aproximadamente un 72 por ciento de la superficie terrestre) y corresponden a un área más grande que la de todos los continentes juntos.



¿Por qué tratar el tema exclusivamente de las aguas internacionales? Porque es donde se puede llegar a un acuerdo entre todas las naciones sin involucrarse en cuestiones de soberanía, y porque el impacto que se podría tener protegiendo esta extensión de los océanos es el mayor.



“Se trata de una reunión histórica que ayudará a definir el cuidado que el mundo dará a estos espacios marinos. En ese sentido, el aporte y compromiso de los países latinoamericanos en el encuentro será clave para avanzar hacia el objetivo de lograr un tratado global oceánico. La ecuación es simple: sin azul no hay verde”, explica desde Nueva York Estefanía González, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Andino.

Los expertos aseguran algo obvio pero sobre lo cual no se ha generado la suficiente conciencia, y es que los océanos son fundamentales para la prolongación de la vida en el planeta. Los científicos dicen que capturan alrededor del 26 por ciento del exceso de dióxido de carbono y el 90 por ciento del calor extra. Según Greenpeace, este tratado es crucial, pues solo el 1 por ciento de los océanos mundiales están protegidos, ya no existen normas internacionales que propendan por ello, pero sí bastantes para explotarlos.



Según High Seas Alliance –la Alianza por la Alta Mar–, una asociación de organizaciones dirigida a crear un mensaje común y generar un movimiento de apoyo en favor de la conservación de la alta mar y que está conformada por 39 ONG–, “la alta mar se enfrenta a amenazas crecientes procedentes de múltiples fuentes, entre las que figuran tanto la contaminación provocada por las sustancias químicas, el ruido y los plásticos como la sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas, todas ellas agravadas por los efectos del cambio climático y la acidificación del océano”.

Lo difícil que será

Lograr este encuentro es sin dudas un evento histórico no solo por ser la primera vez que se sienten a buscar una solución real, sino también por el esfuerzo que hubo detrás para lograrlo: fueron diez años de preparativos, de presión tanto de la sociedad civil como de las ONG medioambientalistas; sin embargo, llegar a un acuerdo no será fácil.



La misma presidenta de las negociaciones, la diplomática Rena Lee, de Singapur, así lo reconoció. Durante la sesión inaugural el martes pasado señaló: “Tendremos que tener muchas conversaciones difíciles para llegar a donde queremos”.



Serán difíciles, pues son muchos los países (193) y, por lo tanto, muchos y diversos los intereses en el mar, con posturas dispares a la hora de asumir compromisos internacionales vinculantes.



Según González, de Greenpeace, el rol de la sociedad civil es fundamental para garantizar que las negociaciones continúen y los resultados no se queden en papel.



SIMÓN GRANJA MATÍAS

EL TIEMPO

En Twitter: @simongrma